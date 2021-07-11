Дома с обзорными лифтами, бизнес-центры и детский сад: застройщик возрождает жизнь в центре столицы на месте старой заброшки

МК «Фарфоровый» - отличное решение ваших жилищных проблем!

Красивый тренд на преображение промышленных городов и районов в урбанистике называется ревитализацией. Речь буквально про «оживление» - превращение старых территорий и построек в актуальные городские пространства. Процесс ревитализации охватил страны Европы и Америки: в связи с перестройкой промышленного сектора невостребованным оказался массив связанных с ним городских земель. Не миновал этот тренд и нас: стали оживать наши старые промышленные зоны - улица Октябрьская и территория завода «Горизонт». При сохранении прежних зданий и сооружений - путем перепрофилирования функций и инновационных дизайнерских решений - они приобрели новый колорит, кардинально преобразились и стали центрами культурной жизни.

А в 2013 году минская компания «Инфореалт» решилась на еще более смелый девелоперский проект - создать на месте полуторавековой заводской территории не только общественное, но и жилое пространство. С этой целью застройщик взялся осваивать территорию бывшего фарфорового завода, где строит многофункциональный комплекс: три жилых дома, три небольших бизнес-центра, четыре паркинга и сопутствующую инфраструктуру. В память об истории места МК получил название «Фарфоровый». Рассказываем, в чем особенности проекта.

Редкие для Минска архитектура и благоустройство

Редкие - потому что концептуальные. Исторически местность, на которой расположился МК, считается одной из самых древних. По преданию именно здесь, в районе впадения речки Переспы в Свислочь, когда-то поселился богатырь-знахарь по имени Менеск, в честь которого город получил название Менск, а затем и Минск. Но прошли столетия, и Переспа оказалась заключенной в подземный коллектор, а на древней территории заработал фарфоровый завод. В 2009 году завод был закрыт, а ценные территории центра столицы отвели под более экологичные общественные функции, соответствующим велению времени. Качественный девелопмент участка придаст среде положительно заряженный импульс. Для города – это кардинальное обновление инфраструктуры, для потребителей – создание общности собственников квартир, офисов, магазинов, обеспечивающей более бережное отношение к обновлённой городской среде.

В центре МК - пешеходная зона.

Цель застройщика - создание в центре столицы современной многофункциональной общественно-жилой среды нового поколения на европейском уровне. По замыслу авторов, вдоль склонов сухого русла Переспы, как будто расставленные рекой-временем огромные камни-валуны, будут расположены два здания бизнес-центров. Компоновка жемчужных жилых домов переменной этажности символизирует холмистые берега реки. Многофункциональный общественно-жилой центр разместится на платформах-стилобатах, вписанных в рельеф, заполненных объектами для комфортной жизни, работы и досуга. На эксплуатируемых кровлях платформ будут обустроены детские площадки, места для прогулок детей и взрослых. Пешеходные и транспортные потоки разделены, обеспечивая безопасность жителей квартала. Проект предполагает горизонтальное и вертикальное озеленение, чтобы жители комплекса ощутили удобство, экологическую чистоту и комфорт новой среды.

Жить, работать и отдыхать в одном месте

МК «Фарфоровый» - своего рода город в городе, где можно безопасно жить, работать и отдыхать, не выходя за его пределы и не пересекая транспортных магистралей. Такие преимущества предоставляет многофункциональная застройка: кроме жилых домов внутри комплекса расположены бизнес-центры, детский сад на 4 группы для 70 малышей, СПА-центр, магазин экопродуктов, тренажерный зал, кафе, бильярд и боулинг.

Кстати, гармоничность и актуальность многофункционального подхода авторов проекта уже оценили профессионалы. В ноябре 2019 года МК «Фарфоровый» победил на Международном конкурсе архитекторов НОПРИЗ.

Что такое комфорт в большом городе

Теперь о главном - собственно, о качестве жилья. Все здания в МК «Фарфоровый» строятся на основе монолитного каркаса со стенами из газосиликатных блоков. Вкупе с вентилируемыми фасадами это дает домам два важных свойства - хорошую тепловую и акустическую изоляцию, чтобы c комфортом жить в центре города в нашем климате.

Так выглядел жилой дом в начале июня. А уже в сентябре 2021 года планируется ввести в эксплуатацию первую очередь.

В домах премиум-класса можно выбрать 1, 2, 3 или 4-х комнатную квартиру - каждая со свободной планировкой. На двух верхних этажах для жильцов предусмотрен выход на собственную террасу. За счет высоких потолков все квартиры в МК «Фарфоровый» будут восприниматься просторными: на этажах со 2 по 12 высота потолков составит 2,8 м, а с 13 по 15 - целых 3 метра.

Во всех квартирах предусмотрены два санузла, гардеробные, кладовые, лоджии, французские балконы, витражи и поквартирный климат-контроль - то, чего не найти в большинстве домов столицы. В каждом подъезде застройщик обещает индивидуальный дизайн, качественные материалы, отдельный санузел.

Так будут выглядеть подъезды нового дома.

И еще одна «фишка» проекта - обзорные лифты, которые будут прямо из паркинга поднимать в квартиры и офисы - как в жилых домах, так и в бизнес-центрах.

Абсолютную безопасность проживания гарантирует будущим жильцам реализация концепции «дворы без машин»: мамы могут быть спокойны за играющих во дворе детишек.

Дизайнеры СООО «Инфореалт» могут предложить варианты планировочных решений и отделки.

Будь в курсе!

Проектирование комплекса завершено, строительство перешло в активную фазу. Самый большой 314-квартирный жилой дом (4АБ по генплану) уже достраивается, идет активное строительство следующого дома (3Б).

Квартиры в МК «Фарфоровый» можно купить - пока всеобщее подорожание стройматериалов не отразилось на цене, они стоят от 1250 у.е. за квадратный метр.

Условия покупки квартир и помещений - рассрочка от 12 до 36 месяцев, кредитование от 0,01%, Трейд-ин вашей квартиры, специальные предложения.

Отдел продаж расположен по адресу: г.Минск, ул.В.Хоружей, д.33А

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