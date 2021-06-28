Нашлась еще одна причина для роста цен: хлебопеки грозят им из-за нового ГОСТа

Выпечка готовой продукции на хлебопекарне. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Хлебопеки пугают повышением цен на хлеб. Не бойтесь — не прямо завтра. А когда вступит в силу новый ГОСТ для предприятий хлебопекарной отрасли Евразийского экономического союза. Кто забыл, в этот союз с общими таможенными границами входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия.

Почему новый общий для стран ЕАЭС ГОСТ, который пока разрабатывается, должен вызвать в России подорожание хлеба? В Российском союзе пекарей объясняют так: производители опасаются, что у них вырастет налоговая нагрузка. Причем, как говорится, на пустом месте — из-за формулировок и особенностей российских бюрократических процессов. В новом ГОСТе термин «хлебопекарная продукция» толкуется достаточно широко. Туда включены все хлебобулочные и хлебные изделия и полуфабрикаты. А, чревато это, как считают пекари, тем, что они потеряют право на льготный НДС в 10%, который сейчас полагается производителям определенных хлебобулочных изделий (см. «Кстати»). Логика такая: для налоговиков важны именно формулировки. Не совпадают с теми, что в Налоговом кодексе и дополняющих его постановлениях правительства — плати по полной, 20% НДС. А что произведенная булка ни внешне, ни внутренне не изменилась — это никого не волнует.

Возможную дополнительную финансовую нагрузку пекари оценивают примерно в 22,4 млрд рублей. Ну а дальше вы уже поняли — как минимум, часть ее они грозят переложить на потребителей.

Насколько реальна такая перспектива?

- Качество хлеба, безусловно, нужно улучшать — это давно назревшая проблема. Потому изменения в ГОСТах и некая унификация требований в принципе могут иметь под собой основания. Насколько вероятно, что несоответствия в формулировках приведут к повышению цен? Есть сложившаяся практика, касающаяся такого рода новых документов. Страны, входящие в ЕАЭС, договариваются о сроке вступления их в силу, - закладывается переходный период, необходимый для того, чтобы все подготовились. В течение этого периода действующие национальные законодательства приводятся в соответствие с новым документом, - прокомментировал «КП» ситуацию председатель правления конфедерации обществ потребителей (КонФОП) Дмитрий Янин. - Технически для того, чтобы подготовить и принять нужные поправки в налоговое законодательство, достаточно одной думской сессии. А с учетом того, что новый ГОСТ сейчас в стадии разработки, время на подготовку тем более есть. Но обеспокоенность хлебопеков понятна — если бизнес-сообщество само не отслеживает подобные изменения, производители вполне могут столкнуться с проблемами.

КСТАТИ

Какая продукция хлебопеков сейчас облагается льготным НДС (10% вместо 20%)

-Изделия хлебобулочные недлительного хранения

-Хлебцы хрустящие, сухари, гренки и аналогичные обжаренные продукты

-Изделия хлебобулочные сухие прочие или хлебобулочные изделия длительного хранения

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