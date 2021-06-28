Похудение Ким Чен Ына вызвало панику в КНДР

Ким Чен Ын на партийном съезде, июнь 2021 г. Фото: REUTERS

Генеральной секретарь Трудовой партии Кореи Ким Чен Ын давно является для своих сограждан объектом пристального внимания. Еще бы, ведь ему в местных новостях уделено много внимания: вот глава государства инспектирует колхоз, тут он осматривает выставку предметов народного творчества, а на следующий день уже лично опробует новинку отечественной промышленности. Естественно, что при таком отношении любые изменения во внешности вождя сразу же попадают в фокус внимания жителей страны.

И вот последние трансформации Ким Чен Ына повергли корейцев в шок: лидер нации схуднул! Особенно заметно контраст стал заметен из-за того, что за последний месяц лидер не радовал своих сограждан появлениями в прессе, поэтому граждане КНДР страны сразу отметили снижение веса руководителя, а некоторые даже говорят, что он чуть туже, чем обычно, затянул ремешок наручных часов.

Как пишет агентство Рейтер со ссылкой на государственные СМИ КНДР, местные жители уже оценили подобную потерю веса негативно. "Люди были убиты горем, увидев, что уважаемый генеральный секретарь выглядит похудевшим, мы плакали", - заявил прохожий на улицах Пхеньяна.

Разница между этими снимками - 4 месяца. В феврале этого года (кадр снизу) лидер КНДР выглядел определенно упитанней. Фото: REUTERS

С учетом закрытости Северной Кореи и практически полного отсутствия информации о здоровье ее лидера, у южного соседа КНДР сразу же появились теории о серьезной болезни Ким Чен Ына. Правда подобные инсинуации о скоро смерти генсека циркулируют там постоянно, причем многие из них печатаются в СМИ со ссылкой на разведку. Бесчисленные новости "от спецслужб" рассказывают о многочисленных операциях на разных частях тела главы КНДР - то на ноге, то на сердце. Кстати, по оценке южнокорейской разведки, вес Ким Чен Ына составляет около 140 килограмм.

Самому генсеку не впервой развеивать подобные слухи. В 2020 году все говорили о том, что глава государства перенес коронавирус, связывая с этим его отсутствие на праздновании дня рождения основателя КНДР и его дедушки Ким Ир Сена. Иногда, кстати, Ким Чен Ын подтверждает свое здоровье весьма эффектными жестами, как это было в 2019 году, когда он в буквальном смысле на белом коне рысцой заехал на священную для корейцев гору Пэктусан.