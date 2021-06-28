«Пенсия – автоматом, работа – по желанию, досуг – по возможности»: Пять изменений, которые ждут российских пенсионеров

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время совещания с вице-премьерами РФ в режиме видеоконференции в Доме правительства РФ. Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

План мероприятий расписан до 2025 года. В это время власти хотят выстроить системную работу с пожилыми людьми.

- Среди первоочередных целей - применение проактивного назначения пенсий, а также социальных доплат к ним. Чтобы люди старшего возраста не беспокоились и не тратили время на хождение по инстанциям, на заполнение бумаг, подачу заявлений, - заявил премьер-министр Михаил Мишустин на традиционном совещании с вице-премьерами в понедельник, 28 июня 2021.

При этом речь не только о пенсиях и других социальных выплатах. Подход комплексный.

- Наши бабушки и дедушки нуждаются не только в уходе и заботе, многие из них могут и хотят, хоть и с некоторыми ограничениями, вести активный образ жизни: работать, осваивать новые навыки, заниматься лечебной физкультурой, ходить на концерты, в музеи, - пояснил глава правительства.

Стратегия работы с пожилыми людьми включает в себя еще несколько компонентов. Власти будут:

Переобучать людей старшего поколения, которые хотят работать;

Следить за соблюдением прав сотрудников предпенсионного и пенсионного возрастов;

Повышать качество медицинской помощи, врачей обучат для работы с пациентами старшего возраста;

Организовывать систему досуга и занятий спортом.

По словам премьера, «все это – важные составляющие активного долголетия для создания более комфортной и одновременно насыщенной жизни людей серебряного возраста».

А В ЭТО ВРЕМЯ

С 1 января 2022 года люди, которые проработали в сельском хозяйстве не менее 30 лет, смогут получать 25-процентную надбавку к пенсии не только в том случае, если они продолжают проживать в сельской местности, но и при переезде в город.

- Люди становятся городскими жителями по разным причинам, в том числе из-за изменения административных границ населенных пунктов. Это не должно сказываться на выплатах, которые им предоставило государство, - пояснил Мишустин.

Напомним, получать надбавку могут агрономы, ветеринарные врачи, технологи, инженеры – представители всего более 500 профессий. Главное – чтобы местом их работы было сельхозпредприятие. Раньше при переезде в город, например к детям и внукам, эти люди лишались надбавки. Теперь такого не будет. Эту коллизию наконец исправили в законах.

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