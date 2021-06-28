Что можно купить за рубежом по цене однушки в Москве

В Стамбуле у человека, который обладает суммой денег, достаточной для покупки московской однушки, был бы широкий выбор самого разного жилья Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

К началу лета средняя стоимость однокомнатной квартиры в новостройках Москвы впервые перевалила за 10 миллионов. Нет, речь идет не о каком-нибудь супержилье. Как утверждают аналитики компании «Метриум», это именно средняя по городу цена однушки в строящихся жилых комплексах «массового сегмента» - 10,14 млн рублей! А средняя стоимость квадрата в новостройках эконом- и комфорт-класса (это самое дешевое жилье и то, что чуть получше самого дешевого) в Москве за год увеличилась на 27% и составила 239 тыс. рублей за кв.м.

Эти же аналитики подготовили обзор недвижимости, которую по стоимости новой московской однушки (137 тыс. долл. США или 113 тыс. евро — курс на конец мая) можно купить в других странах. Как говорится, все познается в сравнении!

СТАМБУЛ, ТУРЦИЯ

Апартаменты 100 квадратных метров

Квартира 104 квадратных метра с двумя спальнями и двумя ванными комнатами, находится в строящемся жилом комплексе в европейской части Стамбула в 10-15 минутах езды от центра. В самом комплексе - бассейн, сауна, спортзал, подземная и гостевая парковка, кафе и рестораны, детские площадки.

Комментарии от риелторов — в Стамбуле у человека, который обладает суммой денег, достаточной для покупки московской однушки, был бы широкий выбор самого разного жилья. Средняя стоимость квадрата здесь в центре города - 95 тыс. рублей, а на окраине - 65-83 тыс. рублей за кв.м. Что сопоставимо с расценками в Московской области, причем не самой ближней.

ЛАРНАКА, КИПР

Квартира в 15 минутах от пляжа

За 113 тысяч евро (10,1 миллиона рублей) можно приобрести квартиру в центре города в километре от пляжа (15 минут ходьбы). Площадь - 85 квадратных метров, две спальни.

Комментарии риелторов: средняя стоимость квадратного метра в центре Ларнаки - 137 тыс. рублей, а в окраинных районах 93 тысячи рублей за квадратных метров, поэтому альтернатив московской однокомнатной квартире можно найти немало. Правда, не в новостройке - жилой фонд в основном старый.

РИМ, ИТАЛИЯ

Жильё в пригороде

Квартирка с одной спальней, ванной комнатой, небольшой кухней и террасой - практически та же однушка — в римском «замкадье», за пределами здешней Большой кольцевой дороги (10,3 миллиона рублей). В жилом комплексе - консьерж, охрана и круглосуточное видеонаблюдение.

Комментарии риелторов — жилье в Вечном городе стоит дорого: в центре за квадратный метр в среднем надо заплатить около 600 тыс. рублей. Это сопоставимо с уровнем цен на новостройки Москвы премиум-класса. На окраине есть бюджетные варианты по 288 тыс. рублей за квадратных метров, что несколько дороже московского комфорт-класса.

БРАТИСЛАВА, СЛОВАКИЯ

Студия рядом с историческим центром

Студия площадью 27 квадратных метров с ремонтом и мебелью, недалеко от исторического центра (ее хорошо сдавать в аренду) обойдется в 9,87 млн рублей — даже дешевле нужной суммы.

Комментарии риелторов - в 2020 году Словакия стала одной из стран с самыми быстро растущими ценами на жилье (наряду с Турцией и Новой Зеландией), что объясняется нехваткой предложения. Цены близки к московским. В среднем квадратный метр в центре обойдется в 328 тысяч рублей, что соответствует московскому жилью бизнес-класса, на окраинах – в 236 тысяч рублей (московский комфорт-класс).

ДЖАКАРТА, ИНДОНЕЗИЯ

Таунхаус 180 квадратных метров

Таунхаус «под ключ», с мебелью и ремонтом, на окраине Джакарты — 10 миллионов рублей Три спальни и соответствующее количество ванных комнат, два парковочных места.

Комментарии риелторов — по цене московской однушки тут широкий выбор самого разного жилья. В среднем квадратный метр в центре стоит 201 тысяч рублей, на окраине - 99 тысяч.

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