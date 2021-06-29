Путин реанимирует «ядерное цунами» и другое советское супероружие

Президент демонстрирует компьютерную модель действия нашего супероружия. Фото: Марат АБУЛХАТИН/ТАСС

В послании к Федеральному Собранию в марте 2018 г наш президент рассказал о не имеющем аналогов в мире новейшем российском оружии, способным надолго обеспечить безопасность страны. Для доказательства продемонстрировал кадры с боевой техникой, компьютерными моделями ее работы.

«Многие эксперты на Западе считали это далекой мечтой, - пишет немецкий журнал Focus.

– И немного посмеивались над заявлением России о модернизации своих стратегических сил сдерживания.» А уж как издевались тогда наши светлоликие господа либералы. Дескать, это всего лишь мультики, никакого супероружия нет и в помине.

ШОК И ТРЕПЕТ

«Но сейчас эта заносчивость поутихла", - констатирует Focus реакцию западных экспертов. (Наши рукопожатные вообще молчат!) Мало того, в апреле-июне на Западе появилась целая серия панических публикаций о российском супероружии. И не только ядерном. Подчеркиваю, панических!

Характерна статья «Волшебники Армагеддона могут вернуться» в респектабельной The Washington Post. Библейское слово Армагеддон, напомню, синоним конца света, либо глобальной войны, катастрофы планетарного масштаба. Автор ссылается на апрельский доклад Разведывательного сообщества США «Оценка угроз» (Threat Assessment), что Россия остается ближайшим стратегическим соперником Америки. Поскольку «расширяет и модернизирует ядерный потенциал, модифицирует свои катастрофические сценарии». Эти сценарии газета связывает с названными Путиным гиперзвуковыми ракетами: межконтинентальной «Авангард» и противокорабельной «Циркон», а также ядерной торпедой «Посейдон», способной разрушать прибрежные города. «Все это оружие может достигать места назначения за очень короткие сроки и обходить противоракетную оборону США. Оно дестабилизирует баланс страха».

Гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард» (слева) и «Посейдон» - надежный щит России. Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Заголовок статьи в том же журнале Focus: «Путин выводит Россию на новый этап мировой политики с помощью ядерного оружия-цунами».

Jyllands-Posten (Дания): «Российское оружие Судного дня может затапливать большие города.»

The Mirror (Великобритания):«Россия берет на вооружение новую смертельно опасную подлодку».

Но всех перещеголял The National Interest (США). Журнал «Центра за национальный интерес», основанного бывшим президентом Ричардом Никсоном. «Российское термобарическое оружие надо показывать в фильмах ужасов».

«Почему 3 000 (или больше) единиц российского оперативно-тактического ядерного оружия так страшны для НАТО».

«Планирующая бомба «Дрель» может стать новым российским супероружием». «Джо Байдену следует опасаться российского бомбардировщика-рекордсмена Ту-160».

Я процитировал лишь часть заголовков западных СМИ о российском супероружии.

Откуда этот ужас, ужас, ужас?

ПАНИКА ГЕГЕМОНА

Александр Лосев - специалист по ракетно-космическим технологиям.

- Технологическое превосходство долгое время было основой военного и политического доминирования США, - говорит член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев. - Я вспоминаю слова президента Клинтона, сказанные в начале 90-х: «Расшатав идеологические основы СССР, мы сумели бескровно вывести из войны за мировое господство государство, составляющее основную конкуренцию Америке. Да, мы позволим России быть державой, но империей будет только одна страна - США.»

Сейчас ситуация меняется. Россия при экономике, несопоставимой с Соединенными Штатами, тем не менее, сохраняет статус сверхдержавы, способной защитить свой суверенитет. Конечно, для лишившихся мировой гегемонии Штатов, которые к тому же в доктринальных документах высшего уровня обозначили Россию и Китай врагами, ситуация близка к панике. Война на два фронта (пусть даже и Холодная) ни к чему хорошему не приведёт.

- Отсюда и панические статьи в западной прессе?

- Разумеется. Американцы понимают: чтобы сохранить гегемонию, они обязаны ввязаться в новую гонку вооружений. Но им противостоит уже не только Россия, но и Китай. Нужны двойные бюджеты. Как их выбить? Надо напугать конгрессменов, обывателей. Оборонный бюджет США и так, если все статьи собрать, включая не только траты Пентагона, но и разведку, безопасность ядерных объектов, помощь ветеранам и пр., достигает почти триллиона долларов.

- Крупнейший в мире!

- Только Пентагон $750 миллиардов в год получает. При этом госдолг США уже составляет $28.5 трлн., дефицит бюджета - $3 трлн., а инфляция бьет рекорды сорокалетней давности. Выходит, средства тратятся неэффективно, если геополитические соперники, прежде всего Россия и Китай, находят ассиметричные способы противостоять ядерным и обычным видам вооружений США, авианосцам, военным базам, разбросанным по всему миру. Одна лишь война в Афганистане за два десятка лет стоила Штатам триллион долларов. И чего они добились? Разве что увеличения наркотрафика.

- Теперь вынуждены выводить войска.

- Только на средства защиты от обычных кустарных мин в Афганистане янки потратили $62 млрд! Больше, чем весь годовой российский оборонный бюджет, который в 2021 году составляет всего 43 млрд. долларов.

Но, тем не менее, новых денег Пентагону и оборонным корпорациям хочется, пилить бюджет хочется. Поэтому Россия - главное пугало для американских политиков и избирателей, как СССР во времена Холодной войны. Чтобы сохранить военно-политическую, финансовую гегемонию, «построить» союзников, нужен «враг». Даже если этот «враг» вовсе не собирается на вас нападать, все равно необходимо изобразить его агрессором. Так уже второй век работает американская политика.

НАСЛЕДСТВО ИЗ СССР

- Но откуда у России после лихих 90-х, развала экономики, промышленности вдруг появилось супероружие, вызывающее панику за океаном?

- Ничего не возникает из ниоткуда. В основе нынешних наших достижений лежат разработки времен Холодной войны. Американцы думали в 80-х годах, что обманули глупых русских, навязав им проект Стратегической оборонной инициативы.

- Так называемые «Звездные войны».

- Полагали, что эта военно-космическая гонка разорит Советский Союз.

- Есть такая версия развала СССР.

- На самом деле СССР распался по другим причинам.

Поскольку Холодная война носила характер экзистенциального противостояния, т.е., борьба не на жизнь, а на смерть, требовались новые виды оружия. У нас появились оригинальные разработки. Но в 80-е их было невозможно довести до ума. Из-за технологических факторов, либо политических. В частности, из-за предательства Горбачева, сворачивания при нем космических («Энергия-Буран») и ракетных программ, уничтожения комплексов, таких, как непревзойденный и лучший в своем классе РСД-10 «Пионер» или стратегические крылатые ракеты С-10 «Гранат». Большое количество испытаний было свернуто, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы остановлены.

После развала СССР Штаты стали мировым гегемоном. Надеялись, навсегда. Россия, дескать, разрушена, ни на что не способна. Не знаю, каким чудом Россия сохранила в 90-х научно-инженерную школу, кадровый потенциал в оборонной промышленности. И в 21 веке, при новом руководстве страны, на новой материальной базе, с помощью компьютеров, современных технологий советские разработки времен холодной войны получили реализацию. Это позволило нам в достаточно короткие сроки создать оружие, которого у Америки нет.

НАС НЕ ДОГОНЯТ, НЕ ПЕРЕХВАТЯТ

- Александр Вячеславович, вы – выпускник МГТУ им.Баумана, специалист по ракетно-космическим системам. Объясните популярно читателям «Комсомолки», что это за гиперзвуковое супероружие. И почему его так опасается Запад?

- Сверхзвук, гиперзвук – понятия из аэродинамики, когда скорость летательного аппарата намного превосходит скорость звука в атмосфере. Скорость звука всегда разная, зависит от температуры и плотности воздуха. Даже у поверхности Земли зимой - 325 м/с, а летом -343 м/с. На высоте 10 км, где летают пассажирские самолеты, скорость звука - 299.5 м/с. Поэтому для удобства используют специальный критерий – число Маха (М) в честь австрийского ученого Эрнста Маха. Оно показывает, на сколько скорость самолета или ракеты превышает скорость звука. Гиперзвук – число Маха 5 и выше, то есть, скорость от 1700 м/с (6120 км/ч) до Первой космической скорости – 7.9 км/с или 27 чисел Маха.

Согласно данным открытых источников, скорость «Циркона» - 8М, ракеты Х-47М2 «Кинжал» – 12М, у боевого блока комплекса «Авангард» может достигать 27М! Такая скорость боевых частей ракет, а также возможность постоянного их маневра в полете превращает наши гиперзвуковые комплексы в абсолютное оружие. Системы противовоздушной и противоракетной обороны вероятного противника не в состоянии поразить их. Вся мощь Пентагона и НАТО неспособна противостоять такому сокрушающему удару. Защититься от них сегодня невозможно.

СССР знаком с гиперзвуком еще с 50-х годов. Уже первые баллистические ракеты Королева достигали скоростей свыше 5 Махов. Ракета Р-7, на основе которой был создан гагаринский космический корабль «Восток» и семейство носителей «Союз», в 1957 году достигла первой космической скорости.

ПОДВОДНАЯ КУЗЬКИНА МАТЬ

- Судя по западной прессе, особый страх там вызывает наш морской ядерный беспилотник «Посейдон», то самое оружие Судного дня. «Он действует слишком стремительно и слишком тихо, чтобы его можно было обнаружить и ликвидировать, - пишет германский Focus. - «Посейдон» на огромной скорости может приблизиться к вражескому побережью и привести к ядерному цунами. Нью-Йорк, Лос-Анджелес и Сан-Франциско находятся на побережье. Согласно модельным расчетам, волна цунами поразит сотни тысяч квадратных километров. Затопленные районы окажутся непригодными для жизни.»

- Пугает то, от чего нельзя защититься. И надо также понимать, что нам противостоят морские державы - талассократии.

Так повелось еще со времен Пелопонесской войны в Древней Греции (5-й век до нашей эры). С ней наши читатели знакомы по школьным урокам истории и песни из культового детского фильма «Приключения Электроника»: «А нам говорят, что Афины войною пошли на Спарту, А я говорю - Покинуть хочу поскорее парту!»

Это вечное противостояние морских государств (тогда Афины) и континентальных (Спарта) в сознании англосаксов и создает мировую политику. Себя Запад ассоциирует с демократическими древними Афинами, а Россию – с авторитарной Спартой.

Главные города у морских держав находятся на побережье. Природные катаклизмы: смерчи, тайфуны, торнадо, ураганы, цунами наносят им огромный вред. А если цунами будет рукотворным? Взрыв ядерной торпеды у побережья кроме обычных поражающих факторов атомного оружия – радиация, излучение, ударная волна - вызовет приливную волну высотой в сотни метров. От нее невозможно защитить основные города и инфраструктуру океанского побережья.

Кстати, идея такого оружия тоже родом из СССР. После испытаний в 1961 году на острове Новая Земля термоядерной «Царь-бомбы» АН602 («Кузькина мать»), академика Сахарова беспокоило, что для подобных «изделий» неограниченной мощности нет хорошего носителя. Бомбардировщик легко сбить. «Я решил, что таким носителем может явиться большая торпеда, запускаемая с подводной лодки. Я фантазировал, что можно разработать для такой торпеды прямоточный водо-паровой атомный реактивный двигатель. Целью атаки с расстояния несколько сот километров должны стать порты противника. Война на море проиграна, если уничтожены порты».

Академик Лаврентьев тогда же отправил докладную записку Хрущеву: подводный взрыв 100-мегатонного термоядерного заряда способен вызвать катастрофическое цунами и нанести значительный ущерб Штатам. Согласно расчетам, высота океанской волны в 5 километрах от эпицентра составила бы 500 метров.

Но у СССР не хватало возможностей для создания надежного автономного подводного носителя такого сверхоружия. Только теперь появилась ядерная торпеда «Посейдон».

- В марте сразу три российских атомных лодки вместе всплыли из-под полутораметрового льда в Арктике на ограниченном районе радиусом 300 метров. Это вызвало большой переполох у наших западных «партнеров». Почему?

- Во времена Холодной войны предполагалось, что в случае развязывания Вашингтоном войны горячей наш основной ответный ядерный удар будет нанесен через Арктику. Это кратчайшее расстояние от России до Штатов. Подводные лодки подо льдом практически невозможно обнаружить. Это самое страшное для Америки. В концепции «Быстрого глобального удара» или «третьего противовеса» янки ставят задачу обнаружить и поразить наши ракетные шахты, пусковые установки, либо сами носители в момент старта. Когда ракеты только набирают скорость и наиболее уязвимы. Потому что потом наши баллистические ракеты летят на гиперзвуковых и космических скоростях, а боевые блоки маневрируют и ставят помехи и ложные цели, поэтому перехватить их невозможно. Если наши подлодки нельзя обнаружить под арктическим льдом, то они становятся неуязвимы. Как и выпущенное ими супероружие возмездия. Отсюда и переполох.

УЧИТЕ ИСТОРИЮ, ГОСПОДА

- Вернемся к песне из кинофильма «Приключения Электроника». «А нам говорят, что Афины войною пошли на Спарту». Сейчас у американского политического истеблишмента очень модно вспоминать термин, относящийся к Пелопонесской войне – «ловушка Фукидида», а также «Мелосский диалог» из книги участника той войны – афинянина Фукидида о том, как принуждать союзников, а в случае их непокорности уничтожать, также, как и врагов. Но, похоже, западные политики, как и герой фильма про Электроника Сыроежкин, плохо учили в школе историю.

«Ловушка Фукидида» – это опасная ситуация, когда слабеющая держава-гегемон навязывает войну всем претендентам на гегемонию. Сейчас США загнали себя в «ловушку Фукидида» в противостоянии с Россией и Китаем. Войною-то древние демократические Афины пошли! Но в итоге проиграли ту Пелопонесскую войну авторитарной Спарте, сдались и больше никогда не достигали прежнего могущества. История – хороший учитель! Учите историю, господа!

Круче самой «САТАНЫ»!

- Александр Вячеславович, в понедельник Владимир Путин на встрече в Кремле с выпускниками военных вузов заявил, что современная российская армия является настоящим сплавом передовых технологий, знаний и инноваций. И что на боевое дежурство встают новые уникальные системы: «Прометей», «Сармат», «Циркон».

- С-500 «Прометей» – уникальный и самый мощный зенитный ракетный комплекс пятого поколения, способный поражать не только самолеты, крылатые ракеты, гиперзвуковые боевые блоки противника, но и баллистические цели, низкоорбитальные спутники. Он становится эффективным элементом нашей противокосмической обороны. Символично название комплекса – в древнегреческой мифологии титан Прометей был защитником людей от произвола богов.

«Сармат» РС-28 – стратегический ракетный комплекс пятого поколения с межконтинентальной баллистической ракетой тяжелого класса. Создан для замены нашего самого мощного стратегического комплекса третьего поколения Р-36М, который в НАТО называют SS-18 «Сатана». Ракеты «Сармат» станут основными носителями гиперзвуковых боевых блоков «Авангарда». А также позволят вновь, спустя четыре десятилетия после снятых с вооружения в 1983 году МБР Р-36орб, реализовать идею орбитальных боевых блоков, способных атаковать противника с неожиданных для него направлений и обходить развернутые комплексы противоракетной обороны. По истечению срока службы «Сарматы» можно использовать как ракеты-носители для запуска космических спутников.

И когда в нашей стране на боевое дежурство поступает оружие мощнее самой «Сатаны», это способно надолго отбить охоту у заокеанских «коллег» и безответственных политиков Запада конфликтовать с Россией.

"Циркон" 3М22 - новейшая гиперзвуковая противокорабельная крылатая ракета, способная уничтожать морские и наземные цели противника на расстоянии до 500 км на скоростях, превышающих 8 Махов. «Циркон» по праву называют "убийцей авианосцев". Как справедливо отмечают военные НАТО, теперь вся акватория Черного моря становится зоной поражения российских противокорабельных ракет.

- Выходит, боевые корабли НАТО и Украины, начавшие в понедельник военные учения Sea Breeze в Черном море, находятся под нашим прицелом?

- Разумется. Недаром Путин объявил о «Цирконах» в день начала этих учений.

- Может ли все-таки грянуть ядерный Армагеддон?

- Знаменитый стратег генерал-майор Карл фон Клаузевиц, воевавший с Наполеоном в рядах русской армии, еще в XIX веке заявил: «Цель войны - мир, наиболее комфортный для победителя». Понятно, ядерный и постъядерный мир комфортным не будет. Даже если победитель выживет. Создавая супер-оружие, средства его доставки, которые американские противоракетные системы не в силах уничтожить, Россия на долгие годы продлевает ситуацию, когда ядерный конфликт невозможен. По сути, наше новое сверхоружие - это оружие мира.