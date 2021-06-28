Президент федерации велоспорта России Вячеслав Екимов: на Олимпиаде в Токио финишируем на Фудзияме

Вячеслав Екимов. Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Трехкратный олимпийский чемпион, президент федерации велоспорта России Вячеслав Екимов рассказал kp.ru, что из себя представляет сборная, которая скоро отправится на Олимпийские игры в Токио

- Вячеслав Владимирович, определился состав сборной на Олимпиаду?

- У нас есть лицензии. И идет подготовка тех, кто входил в окончательный пул регистрации. Имеется аккредитация, визы, прививки и все прочее. 75% фамилий уже определены, но до наших стартов Олимпиады еще больше месяца. И всякое может произойти, поэтому сейчас говорить о конкретных именах, наверное, преждевременно или суеверно не хочется. Назову только одну фамилию. У нас была одна «темная лошадка», это женская шоссейная групповая гонка, где у нас есть лицензия и претензии на высокие места. В итоге определились, что ее поедет Тамара Дронова. Сейчас она уже целенаправленно готовится.

- Мы стартуем везде?

- Да, у нас есть лицензия во всех видах дисциплин, где-то по две. На треке, на шоссе. Единственное, у нас пока на треке есть пробелы. Мы, как страна в командной гонке, стоим первая в запасе. Если какая-то страна не доедет, нас вызовут. Люди видят, не расслабляются, готовятся. Так же аккредитованы.

- Сколько всего медалей будет разыгрываться на Олимпиаде в велоспорте?

- 22 комплекта.

- Это и трек, и шоссе, а теперь и BMX?

- Да, так называемый Park. Лицензия здесь есть у мужчин и женщин. Был очень сложный отбор, там на старте всего, по-моему, 15 участников со всего мира. Это будет круто. Это дебют вида спорта. Но мы в рамках всего велоспорта называем его дисциплиной.

- Остальные у нас еще будут отбираться в России?

- Нет, у нас внутренний отбор закончился. Идет подготовка.

- А каковы наши шансы на шоссе в самой престижной мужской групповой гонке? Подходит трасса нашим ребятам?

- Слава богу, у нас впервые за многие годы собралась достойная тройка участников. Это Павел Сиваков, Александр Власов и Ильнур Закарин. Павел Сиваков после падения на недавней Джиро д’ Италия у нас подвосстановится и будет отличная команда.

- А где они будут тренироваться?

- Поговорил с Сашей Власовым, он собирается ехать в Андорру, где они вместе с Павлом и будут тренироваться вместе. Паша нормально, уже катается. И объемные тренировки ездит. Ильнур у нас на последнем чемпионате в суперэкстремальных условиях - неимоверная жара, тяжелая трасса - финишировал вторым. Так что наше шоссейное мужское звено абсолютно конкурентоспособно.

- А трасса в Японии какая?

- Трасса очень тяжелая, кольцо с двумя подъемами. И суммарный объем высоты более 6 тысяч метров. Стартует гонка в Токио, проезжают весь город не гоночным маршем, а прокатом. Потом выезжают за город, им дают отмашку. Они еще километров пятьдесят едут относительно по равнине до колец. И начинается гонка на Фудзияму…

- Получается, что «Тур де Франс» и Олимпиада в этом году никак не сочетаются?

- Смотря для кого и что является целью. Если цель «Тур де Франс», они об Олимпиаде не думают. Может, даже не поедут. А есть такие, для кого Олимпийские игры – это цель. И для них «Тур де Франс» - это последняя и заключительная подготовка.

- Но ведь вы выиграли «золото» на Олимпиаде-2000 в Сиднее после того, как прошли весь «Тур де Франс»!

- Да, у меня так сложилось, хотя тяжело было.

- Столько лет возили Лэнса Армстронга, а потом бах и обогнали его на Олимпиаде.

- Да. Особенно тяжело на гранд-турах, когда ты участник команды, которая везет желтую майку – это груз ответственности. Только что медиа на тебя меньше обращают внимания, а так работа по отдаче сил, эмоциональному переживанию сопоставима с тем, что эта майка на тебе висит.

- А сколько многодневок всего проехали?

- У меня 15 «Тур де Франс», в которых я стартовал и закончил дистанцию – это второй, по-моему, результат в истории. (Максимум для мирового велоспорта - 16 финишей на «Большой петле», - Авт.). А так у меня 26 гранд-туров за всю жизнь.

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