Как я стал ходячим рекламным монитором

Промоутеры с такими рюкзаками делают вид, что просто гуляют по городу Фото: Андрей АБРАМОВ

ПРОМОУТЕР С МОТОРЧИКОМ

Название для ноу-хау пока не придумали. Московская компания BackAd, которая предлагает услугу, именует себя мобильной промоплатформой. Я откликнулся на их вакансию и поехал в офис.

Небольшое помещение напоминало склад. На стене - сотня рюкзаков с мониторами - заряжаются. Собеседование было недолгим. Спросили ФИО, возраст и попросили стать самозанятым: скачиваешь приложение на смартфон и регистрируешься в системе.

- Налог вы оплачиваете сами (6%. - Авт.). Мы платить будем 200 рублей в час. Зарплата раз в десять дней, иногда раньше, если рекламный проект короткий. У меня друг за 160 рублей в час стоит у полыхающей фритюрницы в фастфуде. Так что у нас явно условия получше, - прорекламировал мне работу юный менеджер.

Я подмахнул договор с фирмой. Бумага стандартная: компания обязуется платить вовремя, работник - не опаздывать и бережно относиться к рюкзаку.

Я поинтересовался, не опасно ли носить на спине компьютер в жару или под дождем.

- Там есть система охлаждения. Пока никого не закоротило, возгораний тоже не было, - подбодрил менеджер.

Рассматриваю ранец. На деле - обычный рюкзак для ноутбука. Только вместо задней стенки - дисплей. Внутри ранца горит индикатор зарядки, тут же тумблер включения. Щелкнул, ранец зажужжал. В нижней части установлены два небольших вентилятора, как в компьютере. Так что я решил назвать новую профессию «промоутер с моторчиком».

В офисе компании Фото: Андрей АБРАМОВ

РЕКЛАМА ДЛЯ МИГРАНТОВ

Промоутеры ходят группами от пяти человек. Это элемент шоу, чтобы сильнее цеплять взгляды прохожих. Когда на каждом углу атакует реклама, борьба за внимание клиента становится все жестче. За день до смены вывешивают расписание и набирают команду в разные части Москвы. Кто успел откликнуться на смену - того и запишут.

Сейчас рекламу закупил один крупный банк. Продвигает свои услуги для мигрантов. Поэтому и ареал обитания промоутеров специфический. Наша команда отправилась гулять по району Люблино. Здесь большой рынок «Москва», отсюда отходят маршрутки на «Садовод».

Я щелкнул тумблером на рюкзаке. На экране высветилась смуглолицая бабуля с телефоном. Подпись гласила что-то вроде: «Дилмурод, спасибо, что присылаешь деньги. Ждем тебя дома». И логотип банка.

К слову, в моей команде ни одного мигранта - пять русских девчонок. Работают в основном студенты. Но, бывает, приходят и люди старше 50 лет.

- Ну что, пойдем гулять по району! Маршрут у нас по всем центральным улицам. Делать можешь что хочешь - музыку слушай, по телефону говори, ешь или пей. Главное - идти всем вместе, - объяснила мне старшая смены Юля.

Вот что внутри рюкзака Фото: Андрей АБРАМОВ

Мы двинулись к рынку «Москва». Одна из работниц тут же включила на смартфоне сериал и уткнулась в экран. Так и проходила все пять часов смены...

- Еще работаем у рынка «Садовод». Думали, будем ходить внутри, но охрана не пускает. Требует, чтобы мы им платили. Поэтому ходим вокруг... Еще одна точка - у миграционного центра в Сахарове (большой МФЦ для гастарбайтеров. - Авт.). Там тоже охрана ходить не разрешает. Поэтому катаемся на местных автобусах туда-обратно весь день. Были у нас и в метро смены, когда в час пик ездишь по самым загруженным веткам, - рассказывает старшая.

ДУМАЮТ - БАНКОМАТ

Перед началом работы в своем смартфоне нужно включить геолокацию, чтобы начальство могло отследить, по какому маршруту идешь. Гуляем по району: как и задумывалось, собираем взгляды прохожих.

- Иногда подходят люди и начинают стучать по экрану. Думают, это банкомат, в котором можно снять деньги, - говорит Юля.

Наша рекламная кампания была ориентирована на мигрантов Фото: Андрей АБРАМОВ

Смахивает на шутку. Но буквально через 15 минут к одной из девчонок пристал прохожий в футболке с флагом Кыргызстана. Студентка аж подпрыгнула от неожиданности, когда мужик начал тарабанить пальцем ей в рюкзак. Понял, что экран не сенсорный, и молча удалился.

Намотав пару километров по району, заходим охладиться в торговый центр. Решаю еще раз заглянуть внутрь рюкзака. В кармашке нахожу несколько листов с письмами от антимонопольной службы и Департамента рекламы Москвы. Чиновники пишут, что в рекламе на рюкзаках нет ничего противозаконного. Аргумент на случай возможных конфликтов.

Смена - пять часов. За нее обещали заплатить 1150 рублей. После вычета расходов на метро и налога самозанятого получается примерно 950 рублей. Это немногим меньше дохода курьеров, которые приносят еду из ресторанов. Но работа куда проще.

Чтобы точно собирать взгляды прохожих, промоутеры ходят группой Фото: Андрей АБРАМОВ

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

«Замена людям-сэндвичам»

- Реклама на рюкзаках приходит на смену людям-сэндвичам - когда поверх одежды промоутер надевал пластиковые рекламные панели, - объясняет специалист по PR Владимир Калинин. - Московский рынок рекламы очень зарегулирован. А тут появляется новая гибкая ниша. Есть и минусы: небольшая рекламная поверхность, которая видна лишь ограниченному числу прохожих и не видна автомобилистам. Но, думаю, перспективы у такого подхода есть.