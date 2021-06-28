Тебя там встретит очень классный Лев: в Александрове прошел хитромузыкальный Цветаевский фестиваль

Корреспондент КП Евгения Коробкова выступила с переводами Луизы Глик. Фото Марианны Власовой

Александров - удивительное место, в частности, потому что здесь живет Лев Готгельф, директор музея Анастасии и Марины Цветаевых. Лев так похож на Эйнштейна, что увидев его впервые, люди просят показать язык. В прежние времена Лев работал в Александрове на секретном заводе и выращивал кристаллы памяти. Теперь он директор Цветаевского музея и слава о гостеприимстве и энергии этого человека пошла по всей Руси великой и даже вышла за ее пределы.

Лев Готгельф, директор литературно-художественного музея Анастасии и Марины Цветаевых. Фото Германа Власова

В последних числах июня Лев провел в Александрове юбилейный, сороковой Цветаевский фестиваль поэзии. Это сейчас разнообразных цветаевских фестивалей очень много. Но первый фестиваль с таким названием состоялся именно здесь, на 101-километре. Имя Марины Ивановны Цветаевой тогда было под запретом, однако александровцы первыми нарушили запрет и неспроста.

Когда-то много лет назад в Александрове жила Анастасия Цветаева с мужем. Погостить к ней приезжали и Марина Ивановна с дочерью, и Осип Мандельштам тоже наведывался. Домик Цветаевых цел, в саду растет клубника, а внутри проходят интересные экскурсии, во время которых, например, можно услышать историю про волчеликую няню Надю. Эта интересная женщина была влюблена в Анастасию Цветаеву и подкармливала ее сына Андрюшу толченым стеклом, чтобы у ребенка заболел живот, и Анастасия не пошла на вечер, а сидела дома, к няне поближе.

В эти выходные в городе высадился десант, причем, не только из Москвы, но и из Твери и даже из Израиля в лице специально приехавшего поэта Феликса Чечика. Как и столица нашей родины, Александров тоже изнывал от жары, но у предусмотрительного Льва было все продумано. Поэтический концерт устроили в историческом помещении: в так называемом "зале под сводами", где в 16 веке располагались конюшни Ивана Грозного. В зале было так хорошо и прохладно, что хотелось тут навеки поселиться.

- Вот человек, даже лошадям хорошее делал! - то ли в шутку, то ли всерьез говорили гости.

В зале под сводами в 16 веке располагались царские конюшни

Концерт устроили хитромузыкальным образом. После выступления каждого поэта - звучало произведение в исполнении Михаила Дубова на рояле Бехштейн, на котором играла еще сама Цветаева. Рояль долгое время простоял в консерватории, его хотели списать, потому что китайские девочки варили рис и спалили крышку. Но Лев перехватил добычу, а недавно нашел средства и на ремонт инструмента. С тех пор здесь постоянно устраивают фортепианные концерты, поскольку, помимо прохлады, удивительные грозненские конюшни славятся еще и великолепной концертной акустикой.

Поэтический вечер открыл белорусский поэт Феликс Чечик, ныне проживающий в Израиле. Как говорят критики про Феликса, его стихи обладают волшебным свойством: при перечитывании, смысл в них наращивается. Феликс представил новую книгу, выпущенную недавно издательством "СТиХИ".

Продолжил чтения Михаил Кукин, человек с бородой, косичкой и с лукавыми глазами. Михаил - один и представителей поэтической группы "КуФёГа" и славится тем, что организует великолепные, в том числе, и поэтические, выступления.

Одним из наиболее ярких стало выступление Леты Югай. Уже много лет поэтесса занимается сбором фольклора. Лета выступила с необычными стихотворениями, созданных по мотивам фольклорных экспедиций и интервью с жительницами вологодских деревень.

Общее фото. Участники поэтического вечера на фоне старинных конюшен времён Ивана Грозного. Фото Алексея Кубрика

Приняли участие в концерте и александровцы. В их числе - один из самых сильных поэтов Евгений Викторов, а также авангардист Владимир Бойков и журналистка Ольга Севостьянова. Ольга выступила с небольшой прозой, ярким моментом которой был эпизод, где главная героиня, глядя на полки с книгами, думает с тревогой: "Кем будет тот, кто вынесет вас на помойку".

Несмотря на то, что Лев Готгельф - и сам известный поэт и автор множества сборников, читать стихи он отказался наотрез. Поэтому поэтический вечер завершал поэт и издатель Александр Переверзин, чьими стихотворениями я заканчиваю этот материал.

Цветаевские мероприятия в Александрове не заканчиваются. Во-первых, Лев ждет всех в гости в Александров. Важный лайфхак: если написать в музей и предупредить о визите, то директор встречает гостей на вокзале и сам проводит экскурсию.

Во-вторых, к сентябрю здесь планируют-таки выпустить поэтический альманах "Александров". Выход альманаха становится событием, а на сей раз обещает быть сенсацией, поскольку в него вошли неизвестные ранее материалы о Марине Цветаевой.

Стихотворения Александра Переверзина

* * *

Дед всегда говорил маме:

не называй их нашими именами.

Как, — придёт время, — ты Кать и Алёш

пустишь под нож?

Какая Варька, какой Борька?

Называй Рябина, называй Зорька,

да хоть Ласточка, хоть Лебеда.

Но нашими — никогда.

Поэтому до четвёртого класса

я дружил с Кувшинкой, любил Водокраса,

носил в стойло Эльфу сахар и мел,

а с людьми дружить не хотел.

* * *

В Хамовниках один поэт когда-то,

на малолюдной кухне говорил:

— В поэзии должна быть стекловата,

а также таллий, сера и метил.

Она лишает зрения и слуха,

ожоги оставляет на кистях.

Об этом не расскажут в новостях:

она не государство, а разруха.

Её хранят в деревьях толстокорых,

от глаз чужих скрывают в камышах.

Её распределяют в коридорах

на минус двадцать первых этажах.