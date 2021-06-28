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Звезды28 июня 2021 21:30

Тебя там встретит очень классный Лев: в Александрове прошел хитромузыкальный Цветаевский фестиваль

Местный музей чуть-чуть не успел выпустить альманах с сенсационными воспоминаниями о Марине Цветаевой
Владимир БУЛКИНВладимир БУЛКИН
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Корреспондент КП Евгения Коробкова выступила с переводами Луизы Глик. Фото Марианны Власовой

Корреспондент КП Евгения Коробкова выступила с переводами Луизы Глик. Фото Марианны Власовой

Александров - удивительное место, в частности, потому что здесь живет Лев Готгельф, директор музея Анастасии и Марины Цветаевых. Лев так похож на Эйнштейна, что увидев его впервые, люди просят показать язык. В прежние времена Лев работал в Александрове на секретном заводе и выращивал кристаллы памяти. Теперь он директор Цветаевского музея и слава о гостеприимстве и энергии этого человека пошла по всей Руси великой и даже вышла за ее пределы.

Лев Готгельф, директор литературно-художественного музея Анастасии и Марины Цветаевых. Фото Германа Власова

Лев Готгельф, директор литературно-художественного музея Анастасии и Марины Цветаевых. Фото Германа Власова

В последних числах июня Лев провел в Александрове юбилейный, сороковой Цветаевский фестиваль поэзии. Это сейчас разнообразных цветаевских фестивалей очень много. Но первый фестиваль с таким названием состоялся именно здесь, на 101-километре. Имя Марины Ивановны Цветаевой тогда было под запретом, однако александровцы первыми нарушили запрет и неспроста.

Когда-то много лет назад в Александрове жила Анастасия Цветаева с мужем. Погостить к ней приезжали и Марина Ивановна с дочерью, и Осип Мандельштам тоже наведывался. Домик Цветаевых цел, в саду растет клубника, а внутри проходят интересные экскурсии, во время которых, например, можно услышать историю про волчеликую няню Надю. Эта интересная женщина была влюблена в Анастасию Цветаеву и подкармливала ее сына Андрюшу толченым стеклом, чтобы у ребенка заболел живот, и Анастасия не пошла на вечер, а сидела дома, к няне поближе.

В эти выходные в городе высадился десант, причем, не только из Москвы, но и из Твери и даже из Израиля в лице специально приехавшего поэта Феликса Чечика. Как и столица нашей родины, Александров тоже изнывал от жары, но у предусмотрительного Льва было все продумано. Поэтический концерт устроили в историческом помещении: в так называемом "зале под сводами", где в 16 веке располагались конюшни Ивана Грозного. В зале было так хорошо и прохладно, что хотелось тут навеки поселиться.

- Вот человек, даже лошадям хорошее делал! - то ли в шутку, то ли всерьез говорили гости.

В зале под сводами в 16 веке располагались царские конюшни

В зале под сводами в 16 веке располагались царские конюшни

Концерт устроили хитромузыкальным образом. После выступления каждого поэта - звучало произведение в исполнении Михаила Дубова на рояле Бехштейн, на котором играла еще сама Цветаева. Рояль долгое время простоял в консерватории, его хотели списать, потому что китайские девочки варили рис и спалили крышку. Но Лев перехватил добычу, а недавно нашел средства и на ремонт инструмента. С тех пор здесь постоянно устраивают фортепианные концерты, поскольку, помимо прохлады, удивительные грозненские конюшни славятся еще и великолепной концертной акустикой.

Поэтический вечер открыл белорусский поэт Феликс Чечик, ныне проживающий в Израиле. Как говорят критики про Феликса, его стихи обладают волшебным свойством: при перечитывании, смысл в них наращивается. Феликс представил новую книгу, выпущенную недавно издательством "СТиХИ".

Продолжил чтения Михаил Кукин, человек с бородой, косичкой и с лукавыми глазами. Михаил - один и представителей поэтической группы "КуФёГа" и славится тем, что организует великолепные, в том числе, и поэтические, выступления.

Одним из наиболее ярких стало выступление Леты Югай. Уже много лет поэтесса занимается сбором фольклора. Лета выступила с необычными стихотворениями, созданных по мотивам фольклорных экспедиций и интервью с жительницами вологодских деревень.

Общее фото. Участники поэтического вечера на фоне старинных конюшен времён Ивана Грозного. Фото Алексея Кубрика

Общее фото. Участники поэтического вечера на фоне старинных конюшен времён Ивана Грозного. Фото Алексея Кубрика

Приняли участие в концерте и александровцы. В их числе - один из самых сильных поэтов Евгений Викторов, а также авангардист Владимир Бойков и журналистка Ольга Севостьянова. Ольга выступила с небольшой прозой, ярким моментом которой был эпизод, где главная героиня, глядя на полки с книгами, думает с тревогой: "Кем будет тот, кто вынесет вас на помойку".

Несмотря на то, что Лев Готгельф - и сам известный поэт и автор множества сборников, читать стихи он отказался наотрез. Поэтому поэтический вечер завершал поэт и издатель Александр Переверзин, чьими стихотворениями я заканчиваю этот материал.

Цветаевские мероприятия в Александрове не заканчиваются. Во-первых, Лев ждет всех в гости в Александров. Важный лайфхак: если написать в музей и предупредить о визите, то директор встречает гостей на вокзале и сам проводит экскурсию.

Во-вторых, к сентябрю здесь планируют-таки выпустить поэтический альманах "Александров". Выход альманаха становится событием, а на сей раз обещает быть сенсацией, поскольку в него вошли неизвестные ранее материалы о Марине Цветаевой.

Стихотворения Александра Переверзина

* * *

Дед всегда говорил маме:

не называй их нашими именами.

Как, — придёт время, — ты Кать и Алёш

пустишь под нож?

Какая Варька, какой Борька?

Называй Рябина, называй Зорька,

да хоть Ласточка, хоть Лебеда.

Но нашими — никогда.

Поэтому до четвёртого класса

я дружил с Кувшинкой, любил Водокраса,

носил в стойло Эльфу сахар и мел,

а с людьми дружить не хотел.

* * *

В Хамовниках один поэт когда-то,

на малолюдной кухне говорил:

— В поэзии должна быть стекловата,

а также таллий, сера и метил.

Она лишает зрения и слуха,

ожоги оставляет на кистях.

Об этом не расскажут в новостях:

она не государство, а разруха.

Её хранят в деревьях толстокорых,

от глаз чужих скрывают в камышах.

Её распределяют в коридорах

на минус двадцать первых этажах.

КультураО РАЗНОМ