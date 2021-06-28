Долгая дорога в Канны

Стас Тыркин отправился во Францию Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

В жизни я прежде всего ценю комфорт. Например, не поехал в прошлом году в Венецию, хотя это мой любимый и очень важный фестиваль, на котором запускаются «оскаровские» фильмы. Не было прямого рейса, лететь через Турцию я не хотел, прививок в прошлом сентябре еще ни у кого не было, да и главные фильмы - от «Земли кочевников» до «Дорогих товарищей» - я посмотрел еще до или сразу после фестиваля.

Канны, думал я, - совсем другое дело. Я вакцинирован, фестиваль обещает быть знаковым (в конкурсе сразу 24 фильма, многие из которых, как «Петровы в гриппе», ждут каннской премьеры с прошлого года), а главное, есть прямой рейс в Ниццу. Короче, надо ехать. Поддержанный редакцией, я вступил в процесс оформления бесконечного числа требующихся для въезда бумаг: среди прочего нужно было заполнить письменную клятву, обязующую всех невакцинированных приезжающих из «оранжевой зоны» отсиживать 7-дневный карантин. То, что я вакцинирован и являюсь счастливым обладателем антител, никого не интересовало - скажем за это спасибо политикам.

Обзавелся я и немалым количеством официальных приглашений на фестиваль - эти бумаги являются самыми важными, без них никакой 5-летний Шенген бы мне не помог. Все вроде бы было готово, но тем не менее я до последнего не покупал билет на прямой удобный рейс Москва-Ницца, опасаясь возможных неожиданностей. Как в воду глядел: за пару дней до начала поездки из-за третьей ковидной волны Россию плавно перевели из «оранжевой зоны» в «красную». Карантин увеличили до 10 дней (скорее всего, первые дни фестиваля пройдут без меня, хотя физически я в Каннах, но 7-дневного сидения теперь уже мало), а для въезда во Францию, как доносилось из официальных источников, теперь требовался еще ворох бумаг.

Накануне вылета все мое окружение бурлило в каком-то приподнятом отчаянии. По-моему, только русские так возбуждаются от плохих новостей. «Эта проскользнула!», «Эту сняли с рейса!», «Этого развернули на стойке регистрации!», «Этого пустили после нескольких часов борьбы!», «Этот сказал, что он последний, после него уже точно не пустят!» - клокотало сообщество. При этом точно никто ничего не знал. Включая тех, кто по идее должен бы был знать хоть что-нибудь. Артисты российских конкурсных фильмов до сих пор не знают, что делать, потому что не могут сидеть 10 дней в карантине: у них спектакли и съемки. Сплошная выученная беспомощность.

Я решил рискнуть и в восемь утра за день до отлета радостно отправился сдавать ПЦР (это тоже незаменимая бумага, без которой вас даже не зарегистрируют в аэропорту). В «Шереметьево» все прошло спокойно, если не считать чудовищной очереди на регистрацию: знойным ковидным летом россияне с большим энтузиазмом отправляются отдыхать. Самолет же на Ниццу был полон хорошо если на треть. Полет прошел нормально. Сразу после его окончания всех прилетевших из «красной зоны» повезли в специальное место, где организован пограничный контроль. Точнее все три или четыре его кордона. Сначала у вас проверяют ПЦР, потом бумаги на въезд, потом заполненную анкету о том, где вы будете находиться во Франции. После чего вас отправляют на еще один ПЦР, за счет французского правительства. Надо сказать, что французские медики делают это гораздо глубже, чем русские. Когда тебе залезают глубоко в нос, это не очень приятно. С другой стороны, в глотку не залезают вообще, а это по нынешним временам уже плюс. Через 15 минут тебе сообщают о том, что ковида у тебя нет и отправляют через финальный кордон в лице еще одного пограничного офицера. Тот радостно сообщает, что тебя ждет 10-дневный карантин, но с 10 до 12 утра ты можешь выходить в город по своей надобности и даже аккредитоваться на фестиваль.

По пути из Ниццы в Канны водитель такси рассказывал мне о том, как французы долго сидели в локдауне, что сейчас у них привита половина населения, и теперь по улицам можно ходить без масок, а в помещениях все же еще нет. И о том, что он слышал, что «Спутник» - хорошая вакцина, и весь мир должен сплотиться в борьбе с заразой, а не возводить барьеры там, где их быть не должно. Пока же этого не случилось, мне, вакцинированному «Спутником», придется каждые два дня сдавать ПЦР. В этом году в Каннах точно не соскучишься!