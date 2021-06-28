Хочешь раньше получить двустволку - послужи в армии

Чтобы получить двустволку до 21 года, необходимо пойти служить в армию Фото: Олег УКЛАДОВ

Для большинства молодых граждан России охотничье оружие станет доступно в 21 год. При этом речь идет не о многозарядных помповых ружьях или карабинах, а об обычных двустволках. Соответствующий закон подписал президент страны Владимир Путин. Документ можно прочесть полностью на официальном портале правовой информации.

Мы помним, что раньше абсолютно любое гражданское оружие, гладкоствольное охотничье было доступно с 18 лет. Теперь все будет намного сложнее.

Если ты живешь в промысловом районе Крайнего Севера или Дальнего Востока и принадлежишь к одному из "малочисленных народов России", то ружье можешь получить с 18 лет. Не будет ограничений для реестровых казаков, которым разрешено носить оружие с формой.

Остальным, чтобы получить двустволку до 21 года, необходимо пойти служить в армию, либо на службу, где дадут специальное звание или чин. А еще можно попытаться стать спортсменом-стрелком.

Но можно ничего не делать, дождаться 21 года и при отсутствии судимостей и медицинских ограничений по здоровью (важно к этому времени не стать алкоголиком или наркоманом и при этом сохранить душевное здоровье) получить разрешение на покупку оружия.

Но первым ружьем теперь может быть только двустволка, так как закон теперь ограничивает для начинающих охотников и спортсменов выбор оружия. Нельзя будет сразу получить разрешение на ружье, которое имеет "более двух стволов, магазин или барабан". В общем, речь о том, что число зарядов в таком ружьишке не должно превышать двух патронов. Такое ограничение необходимо для того, чтобы оружие не позволяло вести беспрерывный огонь. Преступника, который после каждого второго выстрела перезаряжает ружье, проще чем-нибудь оглушить и обезоружить.

А вот многозарядное охотничье ружье можно будет купить только через два года после эксплуатации двустволки. Этого времени гражданину должно хватить, чтобы понять: нужно ли ему вообще оружие и стоит ли приобретать другое. Сотрудники Росгвардии также за это время смогут выяснить, насколько ответственно гражданин подходит к хранению и использованию оружия и можно ли ему доверять многозарядное, а через 7 лет еще и нарезное оружие.

Всех этих граждан, которые решили стать охотниками или спортсменами теперь будут раз в пять лет приглашать в территориальное подразделение Росгвардии для очной проверки знаний правил безопасного обращения с оружием.

Проверок избегут только те, кто "служил в государственных военизированных организациях и имеет воинские либо специальные звания".

Никогда не дадут оружие тем, что имеет снятую или погашенную судимость за тяжкие и особо тяжкие преступления, а также за другие "умышленные преступления средней тяжести с использованием любого оружия либо совершенных преступлений под воздействием наркотиков".

При этом, те, кто был привлечен к административной ответственности за прием наркотиков, психотропных веществ или управление машиной в состоянии опьянения после окончания срока наказания будет вынужден ждать еще целый год, чтобы подать заявление на получение разрешения на оружие. А вдруг рецидив?

Не получат лицензию на покупку гражданского оружия бывшие террористы или экстремисты, и даже те, кто совершал преступления "в целях пропаганды, оправдания и поддержки терроризма". А еще запретят его выдавать тем, кто совершил насилие в отношении несовершеннолетних или имеет две погашенные судимости за любые преступления.

Все эти новые поправки заработают в полную силу через пять лет (именно на такой выдается лицензия на покупку оружия): "Лицензии на приобретение гражданского оружия, выданные до дня вступления в силу настоящего Федерального закона гражданам России, признаются действующими".

Выходит, что аннулировать выданные лицензии бывшим преступникам уже нельзя. Лишить ее можно лишь тех, кто отказывается по первому требованию предоставить сотруднику Росгвардии доступ к месту хранения оружия, которое должно быть оборудовано сейфом.

- На сегодняшний день в России более 3,6 миллионов владельцев оружия, у которых на руках более 6,3 миллионов стволов, - заявил "Комсомолке" официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

А ведь еще в 2018 году по данным генерал-майора полиции Леонида Веденова на руках у 3,9 миллионов владельцев числилось 6,6 миллионов единиц оружия. За этот же год ведомство лишило граждан 49 тысяч лицензий за нарушения по хранению и его использования.

Отметим, что с 2010 года по 2018-й число вооруженных граждан России сократилось на 1,3 миллиона человек, а с 2018 по 2021 армия охотников и оборонщиков потеряла еще около 300 тысяч стволов. Эксперты отмечают, что тенденция к сокращению вооруженного населения будет сохраняться.