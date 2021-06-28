Отчет разведки США об НЛО: удивительное рядом, но оно запрещено!

B общей сложности военные доложили о 144 эпизодах с участием НЛО Фото: Shutterstock

Управление директора национальной разведки США подготовило для сената аналитический отчет о неопознанных воздушных феноменах ( Unidentified Aerial Phenomena - сокращенно UAP, этот термин пришел на смену заезженной аббревиатуре НЛО), которые могут представлять угрозу безопасности.

Разведчики проанализировали сообщения об инцидентах, случившихся в период с ноября 2004 года по март 2021 года. Изучением деталей этих событий занимается специально созданная Оперативная группа по неопознанным воздушным явлениям (UAP). Любопытно, что большинство случаев было зафиксировано за последние два года. Но это связано с тем, что новый механизм отчетности, введенный в 2019 году обязывает летчиков или операторов систем слежения сообщать о любых экстраординарных случаях. Раньше, полагают разведчики, далеко не все инциденты становились достоянием гласности - очевидцы в погонах избегали рассказывать об НЛО, опасаясь, заработать репутацию человека, у которого не все дома. Поэтому раньше изучать было особо нечего, подавляющее большинство известных историй относились, скорее, к жанру охотничьих баек.

Что же накопала разведка теперь?

- в общей сложности военные доложили о 144 эпизодах с участием НЛО. При этом 80 из них получили подтверждение с помощью приборов и датчиков.

- в большинстве случаев пилоты были вынуждены прервать запланированную программу полета или выполнение тренировочной задачи.

- НЛО имеют тенденцию группироваться вокруг учебных и испытательных полигонов США. Но аналитики считают, что это связано не с интересом зеленых человечков к секретным технологиям, а с высокой плотностью в этих районах новейших систем наблюдения. А также с режимом повышенной бдительности, в котором несет службу персонал таких военных центров.

- в ряде случаев НЛО демонстрируют передовой уровень аэрокосмических технологий. Описаны 18 инцидентов, когда НЛО поражали очевидцев необычными моделями движения или характеристиками полета недоступными человечеству на сегодняшнем уровне развития технологий. Некоторые летательные аппараты, например, зависали в воздухе и сохраняли неподвижность даже при очень сильном ветре. Другие поражали невероятной маневренность, третьи двигались на скоростях, недоступных современным самолетам.

Аналитики утверждают, что эти случаи не имеют единого объяснения и человечество сталкивается с несколькими разными моделями поведения в воздухе. Подавляющее большинство эпизодов, связанных с НЛО, укладывается в 5 категорий объяснения.

1. Помехи в воздухе (например, птицы, частные беспилотники, летающий мусор и т.д.)

2. Природные атмосферные явления (кристаллы льда, конденсат, тепловые колебания, которые могут регистрироваться в некоторых инфракрасных и радиолокационных системах)

3. Экспериментальные промышленные технологии или разработки секретных программ правительства США.

4. Продвинутые технические системы, которые созданы потенциальными противниками. У аналитиков есть подозрения, что некоторые НЛО могут быть разведывательными системами российского или китайского происхождения (или каких-то других стран). Однако у разведки США нет данных, что НЛО - это часть иностранной программы сбора данных. Это всего лишь предположения из разряда “как серый, так волк”. Но контрразведку настораживает, что некоторые неопознанные летательные объекты были обнаружены вблизи военных объектов или самолетов оснащенных передовыми системами обнаружения.

5. Универсальный “ящик” для прочих необъяснимых случаев.

Чтобы разрешить проблему с НЛО, военные намерены использовать алгоритмы искусственного интеллекта. В электронный мозг машин будет загружена информация о характеристиках всевозможных летающих объектов - метеозондах, воздушных шарах, о природных явлениях... Нейросети будут моментально обрабатывать весь объем информации по инцидентам с НЛО и помогать классифицировать их.

В общем, искусственный интеллект должен положить конец бессилию науки перед тайною Бермуд.