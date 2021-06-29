«Ваганыч не смог пройти мимо таких прелестей»: Молодая жена Петросяна показала вид сзади в купальнике

Отдых Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой на Мальдивах продолжается. Фото: Инстаграм.

Отдых Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой на Мальдивах продолжается. 75-летний юморист и его 32-летняя жена ходят на рыбалку, пробуют экзотические блюда, купаются в Индийском океане и наслаждаются прочими пляжными радостями. В Инстаграме Татьяна уже рискнула поделиться своим снимком в бикини. И вот теперь решила похвастаться еще одним кадром в купальнике, на этот раз сделанном со спины. Снимок получился довольно игривым: в таком виде супруга Евгения Вагановича раньше не появлялась в соцсетях.

На фото, снятом на живописном мальдивском пляже, Татьяна позирует в черном купальнике с баской.

- Спонсор форм, изгибов и округлостей - шоколадки! Не дай бог похудеть, - подписала Брухунова смелый кадр.

- Спонсор форм, изгибов и округлостей - шоколадки! Не дай бог похудеть, - подписала Брухунова смелый кадр. Фото: Инстаграм.

В комментариях некоторые подписчики отметили, что фигура Татьяны далека от идеала, но она явно гордится своими изгибами. Фолловеры хвалят супругу Петросяна за то, что она не собирается худеть в угоду модным трендам, и шутят, что прекрасно понимают Евгения Вагановича, который не смог пройти мимо таких форм.

«Эти женские прелести. Евгений Ваганович не мог пройти мимо них», «Приятно посмотреть. Надоели эти отфотошопленные девки с губами-сардельками. Хочется смотреть на людей как ты сам», «Прекрасные формы. Сама женственность», - считают подписчики.

Глядя на свою жену, Евгений Ваганович и сам решил продемонстрировать в Инстаграме подтянутый торс. Петросян опубликовал на своей странице фотографию, на которой он позирует в расстегнутой рубашке и в шортах.

До недавнего времени звездное семейство отдыхало в Сочи. Полтора года назад супруга юмориста родила сына Вагана и не могла позволить себе совершить длительный перелет вместе с таким крохой. Но теперь малыш Ваган подрос, и Татьяна решилась отправиться в путешествие на экзотические острова. В Инстаграме Брухунова призналась, что ждала этого отдыха два года.

Татьяна - уроженка Тулы - быстро пристрастилась к шопингу в элитных бутиках, благо, супруг оплачивает все ее траты на модные обновки. Фото: Инстаграм.

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова стали родителями в марте 2020 года. Супруги долго скрывали рождение наследника, пока сатирик в день своего 75-летия не похвастался в Инстаграме фотографией шестимесячного Вагана. Петросян и Брухунова поженились в декабре 2019 года, уже перед самым появлением ребенка на свет.

Ради отношений с молодой помощницей Евгений Петросян развелся со своей четвертой женой Еленой Степаненко. Супруги прожили в браке 32 года, у них был плодотворный союз и на сцене, и в жизни. Степаненко и Петросян долго делили в суде совместно нажитое имущество, и лишь недавно завершили бракоразводный процесс.