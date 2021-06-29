Ольга Зуева показала редкий снимок подросшей дочки от Данилы Козловского

Данила Козловский и Ольга Зуева стали родителями в марте 2020 года. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Актриса Ольга Зуева в одиночку воспитывает годовалую дочку Оду Валентину, которую она родила от звезды «Чернобыля» Данилы Козловского. 33-летняя актриса живет в США, а 36-летний Козлоский – в России. Тем не менее, актер принимает активное участие в воспитании дочки и старается прилетать к ней при первой возможности. Сейчас Ольга вместе с малышкой отдыхает в Италии, в Тоскане. Молодая мама не слишком активно ведет своей блог в Инстаграме, но, тем не менее, решила поделиться свежими кадрами девочки.

Зуева опубликовала снимки, сделанные во время прогулки по живописному саду. Заметно, что Ода Валентина за последнее время очень выросла. Актриса нарядила девочку в милое платьице в цветочек, сама же Ольга выбрала для прогулки практичный джинсовый комбинезон.

Сейчас Ольга вместе с дочкой отдыхает в Италии, в Тоскане. Фото: Инстаграм.

Данила Козловский и Ольга Зуева стали родителями в марте 2020 года. А уже спустя пару месяцев 35-летний артист вернулся в Россию, спровоцировав волну слухов о том, что они с Ольгой расстались. Сейчас малышка Ода Валентина живет в Нью-Йорке вместе с мамой.

Козловский и Зуева съехались и начали жить вместе в 2015 году. Поклонники актера были уверены, что Данила женится на Ольге. Однако недавно в YouTube-шоу «А поговорить?» актер рассказал, что они с Зуевой больше не вместе.

- Мы расстались. Я не готов говорить почему. Не хочу анализировать. Это наша жизнь, глубоко наша, но куда правильнее сказать, что я поступил совершенно несправедливо по отношению к Оле, чего она не заслуживает. Я бы даже сказал, гадко, но больше ничего говорить не буду, - признался артист.

Молодая мама не слишком активно ведет своей блог в Инстаграме, но, тем не менее, решила поделиться свежими кадрами девочки.

По слухам, сейчас Данила встречается со своей коллегой по фильму «Чернобыль» Оксаной Акиньшиной. Говорят, именно из-за нее Козловский бросил Зуеву сразу после рождения дочери. Уже через пару месяцев после появления малышки на свет его видели в одном из столичных кафе на свидании с Акиньшиной. Затем актеры отправились вместе в отпуск в Турцию. Сами актеры никаких комментариев по поводу своего предполагаемого романа не дают. Между тем, как уверяет окружение артистов, их отношения вышли на новый уровень: Козловский и Акиньшина уже живут под одной крышей.

Оксана Акиньшина до недавнего времени была замужем за продюсером Арчилом Геловани. В 2018 году она внезапно объявила о разводе с мужем. Но затем, видимо, решила дать мужу еще один шанс ради детей - сына Константина и дочки Эмми. Развелись ли в итоге супруги, так и осталось неизвестным.