В школе США школьникам объяснили их права: секс в 11 лет и аборты без согласия родителей

Фото: Shutterstock

В городе Такома (штат Вашингтон) школьникам выдали брошюры, в которых разъяснили сексуальные права детей.

Так, по мнению составителей методички, вступать в интимные отношения несовершеннолетние могут с 11 лет, а в случае необходимости девочкам гарантируется проведение абортов без согласия родителей.

Брошюры изданы Американской ассоциацией планирования семьи и предназначены для проведения просветительской работы в общеобразовательных школах.

Возмущенным родителям пояснили, что сборник «полезных» советов по половому поведению учащихся предназначен исключительно для школьников – он не должен был покидать стен школы и попадаться на глаза взрослым.

«Брошюра не входит в нашу учебную программу и не должна был отправляться домой с учениками», – приводит Fox News ответ директора школы разгневанному отцу. Родителей также заверили, что больше подобного не повторится, а учитель, допустивший промашку, уже наказан.

Судя по всему, речь идет не об уроках сексуальной грамотности, а о выходе информации за стены учебного заведения.

В частности, в брошюре детям растолковывают, что занятия сексом с 11 лет (при условии, что партнер старше не более чем на два года) – это абсолютно нормально; приобрести презервативы и «средства экстренной контрацепции» можно в любой аптеке в любом возрасте и без рецепта; в случае нежелательной беременности сообщать о ней родителям вовсе не обязательно – аборт можно сделать и без этих условностей.