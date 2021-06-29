Слесарные инструменты и носки: жительница США разыскивает хозяев вещей, которые ворует ее кошка

Кошка Эсме прославилась своей страстью воровать чужие вещи. Фото: Соцсети/Reddit

Кошка по кличке Эсме, благополучно проживающая в доме своей хозяйки, расположенном в городке Бивертон (штат Орегон), в какой-то момент решила начать радовать свою благодетельницу мусором и дохлыми птицами, которых она стала приносить в дом со двора.

Затем Эсме переключилась на соседние владения, начав красть там разного рода мелочи, также притаскивая их в дом к хозяйке.

В лапы к Эсме попадали, в основном, мелкие предметы гардероба – перчатки, носки, маски для лица. Но были и исключения – например, слесарные инструменты.

Все это она приносила с довольным видом своей владелице по имени Кейт, к которой в определенный момент стали наведываться соседи, деликатно намекавшие на причастность к пропажам ее саму или кого-то из ее близких.

Кейт решила вынести сор из избы. При этом она понимала, что никакими силами не сможет заставить Эсме публично признаться в содеянном, сообщает Fox News.

Тогда хозяйка животного нашла элегантный способ: она разместила у входа в свой дом щит, на который прикрепила фото своей кошки и чужие вещи, которая та утащила у соседей. На щите красуется надпись: «Моя кошка – воровка. Пожалуйста, возьмите обратно свои вещи, если они принадлежат вам».

Законные владельцы краденого удовлетворились поступком Кейт и не стали обижаться на Эсме, даже при том, что теперь еще и считают ее рецидивисткой – ведь кражи не прекращаются.

Зоологи и ветеринары не видят в клептомании кошек чего-то необычного. Они говорят, что кошки чаще всего идут на кражи из-за того, что им не достает внимания.