Пока россиянка пять лет сидела в тюрьме, на ее машину пришло штрафов на 1,5 миллиона рублей

Пока женщина была в тюрьме, её автомобиль каким-то образом набрал почти 1,5 миллиона рублей штрафов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

49-летняя Жанна (имя изменено) недавно вышла из тюрьмы. Она провела 5 лет в исправительной колонии общего режима. В июне 2014 женщину признали виновной в совершении мошенничества в особо крупном размере.

Жанна была руководителем компании, которая специализировалась на дорожном строительстве. Следствию удалось доказать, что женщина использовала свою должность и переводила деньги предприятия себе на карту, обманывая учредителей. В деле фигурировала сумма, превышающая 12 миллионов рублей. Но долго скрывать махинации не удалось, на женщину завели уголовное дело, которое закончилось реальным сроком, а всё имущество Жанны было арестовано. В том числе и её автомобиль Пежо 307.

Женщина была уверена, что после приговора машину конфискуют в счёт уплаты назначенного судом штрафа и отправят на штрафстоянку. Поэтому она оставила машину на обычной парковке и даже документы из бардачка забирать не стала. В любом случае снова увидеть свой Пежо она не рассчитывала. И уж точно Жанна не могла предположить, что маленький автомобиль ещё сильнее вгонит её в долги.

Оказавшись на свободе, женщине пришлось начинать всё сначала, помимо взыскания по уголовному делу она столкнулась ещё с несколькими гражданскими исками от учредителей и кредиторов. Расплачиваться с долгами пришлось бы долго и большую часть из них Жанна создала сама. Но не все.

Проверяя своё имущество, Жанна зашла на Госуслуги и обнаружила, что её Пежо всё ещё числится за ней. Но радоваться было рано, за минувшие 5 лет, пока женщина была в тюрьме, автомобиль каким-то образом "заработал" почти 1,5 миллиона рублей штрафов. География "писем счастья" с фотографиями её Пежо поражала, машина успела побывать в разных регионах страны и везде, где только можно нарушала правила ПДД. Кто мог воспользоваться её автомобилем, хозяйка не знала. Но платить ещё и чужие штрафы ей точно было нечем. Жанна обратилась в полицию с заявлением.

— К настоящему времени сумма административных штрафов за нарушение ПДД автомобилем Пежо 307 составляет 1 368 000 рублей. С 2014 года заявитель принадлежащим ей автомобилем не управляла, прав на управление автомобилем третьим лица не передавала, — сообщил источник kp.ru.

Полиция провела проверку, и, учитывая железное алиби заявителя, завела уголовное дело по статье "Кража в крупном размере". Ведь сумма штрафов уже в 4 раза превысила стоимость самого автомобиля. Но найти преступника пока не удалось, машину объявили в розыск.