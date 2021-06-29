«Мужской клуб»: Как талантливый педагог Монтессори и детский психолог Тимур Сагдеев меняет жизни мальчишек-хулиганов

Научно доказано, что мальчишки нуждаются в показательном примере «настоящего мужчины». Эту роль в семье обычно выполняет отец. В отсутствие ролевой модели поведения, взросление мальчика проходит намного тяжелее - существующая в обществе установка «мужчины» примеряется детьми через собственные ошибки, сопровождающиеся неповиновением и ссорами с единственным родителем. Вызванные этим эмоциональные переживания мальчиков в семьях без отца, по статистике, приводят к снижению успеваемости у 37,7% детей, у 19,6% страдает дисциплина, 17,4% требуют особого внимания. Последствия могут возникнуть и в более зрелом возрасте – по данным психологов, часто юноши, выросшие без отца, не представляют свою будущую семью полной. На помощь таким мальчишкам и их мамам приходит «Мужской клуб» Тимура Сагдеева.

Мужской клуб представляет собой курсы дополнительного образования по физическому и нравственному воспитанию мальчиков подросткового возраста, основанные на авторской методике обучения педагогов работе с подростками и особом образовательном плане, разработанным Тимуром Сагдеевым - монтессори-педагогом, тьютором, детским психологом, соавтором книги про образовательные практики для детей на природе, специально для решения проблемы. Со временем клуб стал воплощением уникальной концепции подросткового воспитания.

В России это первый проект наставничества для мальчиков с упором на физическое и нравственное воспитание. Аналогов «Мужского клуба» нет. Сейчас в нем состоят ребята из крупных городов России и даже Украины, Италии и США – всего более 200 детей. Мы поговорили с Тимуром и узнали, как создавался клуб, чем он уникален, как помогает родителям и меняет жизни мальчишек.

От маркетолога до монтессори-педагога

В педагогику Тимур ушел из финансового сектора после случая в детском лагере: заменяя вожатого, он умело разрешил конфликт между детьми. Тогда несколько ребят сказали Тимуру, что ему непременно нужно быть детским психологом. С этого все и началось.

Тимур Сагдеев, маркетолог по профессии, снова пошел учиться и получил образование педагога-психолога и монтессори-педагога. С этого начался не только педагогический опыт Тимура, но и развитие набирающей популярность в России концепции начального образования – монтессори-педагогики. Она строится на идеях свободного воспитания, естественном психологическом, социальном и физическом развитии ребенка. Основной принцип системы Монтессори – «помоги мне сделать это самому», поэтому взрослый в ней выступает не в роли наставника, а в роли помощника. Развитию именно такого подхода в воспитании и способствовал Сагдеев.

Сначала Тимур работал педагогом в монтессори-школе «Мозаика-republic» в Казани. Затем, проходя обучение у тренеров из Германии, принял предложение от одной из крупнейших монтессори-школ России в Москве «Земляне». Там Тимур проводил образовательные тренинги для других педагогов, участвовал от имени школы в конференциях. А затем запустил свой знаменитый «Мужской клуб» в 2018 году и чуть позже - его онлайн-версию. Клуб работает по авторской методике воспитания детей подросткового возраста, которую разработал Тимур. Она основана на особенностях возрастной психологии, инструментах создания доверительных отношений с ними, балансе свобода-границы, переходе от физического контроля над телом к ментальному контролю над эмоциями и действиями, тьюторских инструментах выстраивания образовательного маршрута, практических инструментах проведения занятий клуба. Предполагалось, что проект должен помочь ребятам с поведенческими и иными проблемами из неполных семей восполнить недостаток «мужского» общения, знаний и навыков. Первый Мужской клуб, который был организован в школе «Земляне», работал в виде еженедельного курса дополнительных занятий – на него в школе выделяли целый день.

«В «Мужском клубе» пересеклись три сферы жизни подростка: хочу (то, что ребенок стремится делать), могу (то, что ребенок может делать в рамках текущей ситуации), нужно (то, что навивается ребенку со стороны единственного родителя и школы). Уникальный авторский курс, с комбинацией занятий, направленных на развитие этих направлений с пользой для “восстановления” ребенка, полюбились как ученикам, так и их родителям, а главное стали показывать свою действенность. На это всегда есть запрос как у родителей «хулиганов», так и у школ, которые не знали, что с этими мальчишками делать. Педагоги-женщины не всегда могут понять переживания мальчишек-подростков из неполных семей. Таким парням нужен старший наставник, к которому они смогут обратиться за советом», - говорит Тимур Сагдеев.

По воспоминаниям автора уникальной комплексной концепции воспитания, программа занятий рождалась методом проб и ошибок. Первый клуб стал своего рода экспериментальной лабораторией. Из огромного количества занятий ребятам больше всего нравились активные – походы, мастерские и физические активности вроде командных игр с мячом, единоборств и всего, что рождало вызов, который необходимо преодолеть: залезть, переползти, выдержать, перебороть страх. Именно эту особенность Тимур использовал при формировании плана занятий и выбора направлений деятельности. Идея составила ключевое звено концепции клуба.

Также мальчишкам полюбились «разговоры о важном», но не на пустом месте со слов «а давайте сегодня поговорим о…», а в продолжение тем, поднятых в фильме или рассказе – так родились книжный и киноклубы. Этому подходу сближения с подростками Тимур продолжает обучать заинтересованных педагогов. Важный элемент остается уникальной чертой Мужкого клуба - ни что не начинается просто так, все имеет смысл и нацелено на “естественную помощь”.

Уже в первый год работы «Мужской клуб» показал ошеломляющие результаты. Так, у всех его участников улучшились академические успехи в школе – например, средний балл за сдачу всероссийской проверочной работы повысился с 3 до 4 баллов. Все потому, что у мальчишек возник реальный интерес к саморазвитию и овладению новыми навыками. Начали улучшаться и физические показатели каждого участника - уже за первый месяц они выросли в среднем на 20%, а за год - на 80%. Так, ребята научились подтягиваться, отжиматься, стали быстрее бегать, у них повысилась выносливость. Кроме того, по отзывам самих ребят и по результату опроса родителей, отношения в семьях стали менее напряженными, чем до посещения клуба. Больше нет ссор из-за плохой успеваемости, дети чаще прислушиваются к мнению старших, не воспринимают все «в штыки». Это произошло благодаря тому, что мальчишки направили свою излишнюю энергию в позитивное русло - развитие новых навыков и интересов. За счет этого изменились и отношения с одноклассниками - стало меньше конфликтов и буллинга. В результате «еще вчерашним хулиганам» не приходится менять школу каждый год.

«Есть мальчишки, которыми я сильно горжусь, которые реально изменили свою жизнь благодаря «Мужскому клубу», - делится Тимур Сагдеев. - Кто-то поступил в другую школу, о которой мечтал, один парень создал свою компьютерную игру и кодит по-взрослому, хотя мама изначально пришла с запросом «вытащить ребенка из компьютера». Кто-то просто изменил свое мировосприятие и «взялся за голову». У каждого свой путь, и посеянное однажды семя может дать свои всходы позже».

Масштабирование

Со временем проект начал видоизменяться. И если изначально он был направлен на «трудных» подростков, то теперь начали приходить мальчишки, которые хотели добиться в жизни больших высот, но не знали, как выстроить свою образовательную траекторию, какие знания и навыки нужно получить, чтобы прийти к желаемому результату и реализоваться в жизни. Поэтому Тимур расширил специализацию, отучившись на тьютора, и начал практику наставника.

Глядя на успех проекта Тимура Сагдеева, руководители школ, центров допобразования и даже детских садов начали предлагать себя в качестве площадки для реализации уникального проекта. Так, было решено запускать клубы при учебных заведениях, обучать педагогов авторской концепции работы с подростками мужского пола из неполных семей Тимура работы с детьми, поддерживать их удаленно. На сегодня Тимур сотрудничает с пятью учебными заведениями, в числе которых центры дополнительного образования, детские сады и монтессори-школы Москвы, Казани и Екатеринбурга.

Когда что-то не получается, Тимур Сагдеев приезжает сам, проводит клубные занятия с детьми и обучающие мастер-классы для педагогов. Более того, автор уникальной концепции сам вникает в отдельные частные «сложные» случаи, работает с этими детьми и их родителями.

Такая кропотливая и одновременно масштабная работа не могла остаться незамеченной со стороны педагогической общественности. Сагдеева стали все чаще упоминать на конференциях монтессори-сообщества, и он получил предложение от международной монтессори-школы Hopscotch Montessori занять вакансию директора по образованию с возможностью продолжать свои проекты.

С 2021 года Тимур Сагдеев является членом Межрегиональной ассоциаций тьюторов, его приняли за весомый вклад в развитие индивидуализации образования, колоссальный практический опыт в преподавании и актуализации монтессори-педагогики в РФ. Ассоциация объединила лучших педагогов-экспериментаторов, научных сотрудников, активных родителей, проектировщиков инновационных процессов в образовании.

Также Тимур Сагдеев входит в Межрегиональную Монтессори Ассоциацию, членство в ней высоко оценивают в профессиональном педагогическом сообществе. Это единственная монтессори-ассоциация, представленная во всех регионах РФ. Объединение стремится сделать монтессори-метод доступным для каждой семьи в России и странах СНГ. Ассоциация сотрудничает с государственными институтами РФ в области образования и вносит свой вклад в развитие человеческого потенциала стране.

В 2019 году Тимура Сагдеева пригласили в качестве эксперта на фестиваль «Монтессори Весна» в Москве. Это площадка для воспитателей, педагогов и родителей, где обсуждаются вопросы о пути к свободе и дисциплине, об инструментах их достижения, о внутреннем мире ребенка и взрослого. Тимур выступал на конференции в блоке про «живое образование». Слушателями стали более 700 человек со всей России, СНГ и стран ближнего зарубежья.

Молодым педагогом, умело справляющимся даже с самыми непростыми детьми, нередко интересуются СМИ. О занятиях Тимура с мальчишками в одном из детских садов Казани снимал сюжет «Первый канал». А еще в одном из новостных выпусков было рассказано про детский сад, где Тимур организовал «Мужской клуб». Учреждение получило президентский грант для реализации проекта на основе этого клуба. Помимо этого, Тимур был гостем радиоэфира о гаджетозависимости современных детей на радиостанции Dfm.

Курс на сближение

Тимур Сагдеев отмечает, что «Мужской клуб» – это переплетение всего, чему он когда-либо обучался и вынес для себя как лучшее и реально рабочее. Но больше всего там из гуманной педагогики, в которой каждый ребенок - явление, даже когда он «гроза» или «смерч». Также в клубе собраны конкретные тьюторские и психологические инструменты из монтессори-педагогики с ее балансом «свобода-границы», помощью ребенку в самостоятельности, приближением к природе.

Свои знания и уникальный опыт воспитания детей Тимур Сагдеев решил передать педагогам и родителям еще и через книгу. «Босиком под звездами» написана в соавторстве с основателем Монтессори-школы «Земляне» Юлией Никишиной. В книге показана практика школьных занятий на природе и в целом сближения детей с ней. Авторы передают личный опыт с любовью, через собственные воспоминания из детства, описание уроков на природе со своими детьми и учениками школы.

Книга вышла тиражом в тысячу экземпляров, она сразу же вызвала большой спрос. Весь тираж был распространен уже в первые месяцы. Книгу приобрели многие родители и педагоги монтессори-учреждений страны. Авторы до сих пор получают благодарности за вдохновение. Сейчас на основе книги создается онлайн-курс для педагогов. Возможно, в скором будущем появится подобный курс и для родителей, которые давно просят Тимура Сагдеева о его создании. Пока же Тимур готов дать им несколько важных советов, которые помогут стать ближе к ребенку.

«Если ребенок хулиган, то родителю однозначно самому нужно стать в какой-то мере хулиганом, чей авторитет для ребенка важен, а не полицейским-надзирателем, - предлагает Тимур. - Нужно постоянно нащупывать и поддерживать баланс свободы и границы, при этом все с ребенком обсуждать: и причины, и последствия. Помогать самому делать выводы, направляя правильными вопросами. Быть рядом, чтобы поддержать, а не чтобы запретить или сделать за него. Быть моделью того, что хотите в нем видеть. Это работает».