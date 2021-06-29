Почти 800 человек поучаствовали в донорской акции «Шефы рядом» в Москве

Фото: Пресс-служба Национального фонда развития здравоохранения

Несмотря на то, что лето в самом разгаре, почти 800 жителей Москвы смогли выделить время и помочь другим людям, приняв участие в донорской акции #Шефырядом Национального фонда развития здравоохранения, организованной в рамках проекта «Лаборатория донорского движения. Генератор готовых решений для организаторов донорства крови».

С 7 по 25 июня 2021 около 600 человек стали донорами в рамках мероприятия - многие из них сдавали кровь впервые. Акция была приурочена к Всемирному дню донора крови

- Она призвана напомнить о необходимости регулярного пополнения банка крови и о важности донорства в любое время года. Надеемся, что участники акции возьмут шефство над выбранными для донорства службами крови и обязательно вернутся для следующей донации», — рассказала директор Фонда Елена Стефанюк.

Помощниками в проведении акции стали юные волонтеры отряда «Маяк» из столичной школы № 1296. Ребята во всем помогали сотрудникам Службы крови и донорам, в том числе занимались раздачей сувенирной продукции и делали фотографии.

Нацфонд благодарит за помощь в организации акции Правительство Москвы, сотрудников больниц и пресс-службу Департамента труда и социальной защиты населения города.

Отдельное "спасибо" всем тем, кто решил стать донором, даже если по медицинским показаниям не смог сдать кровь, ведь стремление помочь людям неоценимо.

Как присоединиться к команде организаторов и волонтеров донорского движения, читайте на сайте.