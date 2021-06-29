100 дней после подписания Указа: что изменилось в Пензенской области с приходом Олега Мельниченко

Сразу же после назначения в разговоре с Игорем Комаровым Олег Мельниченко обозначил основные направления своей работы. Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Совсем скоро исполнится 100 дней с момента подписания Указа о назначении его на новую должность. В преддверии этой даты вспоминаем самые интересные инициативы и решения врио губернатора.

В день официального представления Олега Мельниченко состоялась его рабочая встреча с полномочным представителем Президента в ПФО Игорем Комаровым. Во время нее Олег Владимирович обозначил основные направления своей будущей деятельности: реализация национальных проектов, привлечение инвестиций, строительство и ремонт учреждений образования и здравоохранения, борьба с коронавирусом. Работу в новой должности врио губернатора начал с кадровых перестановок, переведя часть членов областного правительства на новые должности, а других – и вовсе отстранив. Причем работа над формированием команды продолжается до сих пор и почти каждая планерка в понедельник начинается с очередных объявлений: недостаточно эффективные чиновники уступают места профессионалам.

Олег Мельниченко начал активно посещать районы Пензенской области, встречаться с простыми жителями и активистами, проводить приемы граждан, обсуждать проблемы и искать их решения. Чаще всего обращения касались строительства новых и ремонта старых ФОКов, школ, детских садов, больниц, поликлиник и прочего, модернизации системы водоснабжения. Часть проблем будут решены уже в этом году, другие – в следующем.

ВСЕ НА ВАКЦИНАЦИЮ

Одной из главных задач по-прежнему является борьба с коронавирусом и проведение прививочной кампании. По поручению Олега Мельниченко в регионе растет число пунктов вакцинации: теперь прививку можно сделать не только во всей поликлиниках области, но и даже в крупных торговых центрах.

Во всех медучреждениях, задействованных в иммунизации, созданы необходимые условия – обустроены прививочные кабинеты, работает специально обученный медперсонал, который строго соблюдает правила проведения вакцинации. Все пункты обеспечены холодильным оборудованием.

Всего с начала прививочной кампании в область поступило 219 419 комплектов вакцины против коронавируса. Полностью завершили вакцинацию более 130 тысяч жителей региона, среди них более 80 тысяч человек – лица старше 60 лет.

Ранее Олег Владимирович занимал должность сенатора Российской Федерации от Законодательного Собрания Пензенской области. Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

ИНВЕСТИЦИОННУЮ ПОЛИТИКУ БУДЕМ СТРОИТЬ ПУБЛИЧНО

В апреле в ходе очередного совещания в областном правительстве Олег Мельниченко объявил о том, что в регионе был создан Совет по инновациям и инвестициям. Его председателем на общественных начал стал генеральный директор ООО «Околица» Олег Тоцкий. В состав Совета вошли представители «Опоры России» и Ассоциации промышленников, предприниматели, руководители предприятий и СМИ. И ни одного чиновника.

- Это принципиальное решение, - подчеркнул Олег Владимирович. – Мы будем приглашать их на заседания, однако в состав Совета не войдет ни один представитель из органов государственной власти, а только люди из деловых кругов.

Новый орган позволит более эффективно осуществлять инвестиционную политику в регионе.

- Теперь мы будем строить ее публично и обсуждать с бизнес сообществом Пензенской области, - подчеркнул врио губернатора. - Эти люди смогли успешно реализовать собственные идеи, выстроить эффективный бизнес. Они знают проблемы, которые возникают на каждом этапе становления нового дела и реализации инвестиционного проекта. Умеют преодолевать кризисы и выходить на новые уровни развития.

ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО

24 апреля Пензенская область прогремела на всю страну из-за инцидента, случившегося в бассейне в Нижнем Ломове. По предварительной информации, сотрудник спортивного учреждения, будучи пьяным, влил в емкость фильтровального оборудования кислоту, которая вступила в реакцию с находящимся в ней хлором, в результате чего произошел выброс едкого вещества в воздух.

В это время в бассейне занималась группа школьников. Их тренер Елена Демина, почувствовав резкий запах хлора, быстро оценила ситуацию и вывела детей. 20 подростков получили отравление, однако, если бы не оперативные действия педагога, могли бы быть и жертвы.

В тот же день Олег Мельниченко лично посетил бассейн, в котором произошло ЧП, и поручил обследовать другие сооружения в районах области с подобным оборудованием. Позже было принято решение провести централизацию региональных бассейнов, поскольку сейчас эти объекты находятся на балансе районов, которые не всегда могут их содержать должным образом.

- Со следующего года планируем начать процесс приведения бассейнов в нормативное состояние. Все сооружения будут отданы под управление министерства образования Пензенской области, - отметил врио губернатора.

Сами дети после того, как их выписали из больниц, были отправлены в санаторий для реабилитации. Тренер Елена Демина за спасение школьников получила орден «За заслуги перед Пензенской областью» I степени.

НЕ МЫ САЖАЛИ, НЕ НАМ СПИЛИВАТЬ

После вступления в новую должность Олег Владимирович по просьбе граждан завел аккаунты в социальных сетях. Сам врио губернатора в шутку говорит, что пользователь он пока еще не совсем уверенный, однако данное решение позволило ему моментально реагировать на обращения граждан.

Стоит вспомнить историю с липами, растущими на верхней части улицы Московской, где сейчас ведется масштабная реконструкция. Деревья помешали рабочим, поэтому некоторые из них были спилены. Срубить остальные не позволил народ: несколько пензенцев выложили в социальных сетях видео с моментом спила и попросили Олега Владимировича что-то сделать с этим.

31 мая врио губернатора лично посетил место реконструкции. По его словам, благоустройство не должно вестись подобным варварским способом.

- Не мы с вами эти липы посадили, не нам их спиливать, - заявил он. – Я запрещаю вам пилить деревья на улице Московской.

Врио губернатора активно встречается с населением и предпочитаем решать проблемы, выезжая на место. Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Олег Мельниченко поручил организовать работы таким образом, чтобы вблизи деревьев проводилась только ручная копка. На месте срубленных лип будут посажены новые.

Также, по многочисленным просьбам, культурному учреждению на Западной поляне вернули историческое название. Об этом Олег Мельниченко сообщил на своей странице в Instagram.

Напоминаем вам, что учреждению, которые было реконструировано несколько лет назад, первоначально планировали дать название «На Ленинградской». Позже, во время визита в город заместителя председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Чернышенко объект был представлен ему, как центр культурного развития «Аструм». В конце года объект получил третье название – «Губернский».

По решению Олега Мельниченко учреждение получило название, под которым его знают большинство жителей региона - Дом офицеров.

***

Многие решения врио губернатора Пензенской области характеризуют его не только, как отличного политика, но и как неравнодушного человека. Яркий пример тому – выделение средств на ликвидацию последствий урагана в Белинском районе. Летом 2020 года на область обрушился ураган. В Белинском районе градом и сильным ветром повредило крыши домов, перебило окна. Пострадал и урожай на огородах местных жителей. В список пострадавших вошли 99 семей, однако никакой финансовой помощи они так и не получили.

Решение о выплате компенсаций Олег Мельниченко принял на первой неделе свой работы в новой должности. На эти цели из бюджета направили 1,4 миллиона рублей. Это не особо большие деньги, но почему-то их не могли найти почти год. А теперь каждый пострадавший получил выплату, исходя из степени потерь.

И вроде в этом нет ничего особенного: жители получили не миллионы. Но долгожданная помощь позволит им починить кровли и отстроить заново снесенные ветром сарайчики, а также укрепить дома на случай новой бури.

Возможно, именно понимание человеческих проблем – это путь к улучшению жизни в Пензенской области. Он будет тернист. Но сейчас появилась надежда, что его пройдут до конца.