Волонтеры открывают детский лагерь для сирот в Карелии

Лагерь «Замечтай» заработает в Сортавальском детском доме. Фото: БФ "Апрель"

Воспитанники детских домов часто очень ограничены в получении новой полезной информации и вдохновения. Благотворительный фонд "Апрель" решил устранить эту несправедливость и организовать для ребят настоящий интеллектуальный лагерь.

В самый разгар летнего сезона - с 5 по 25 июля - волонтеры и специалисты отправятся в Карелию, в город Сортавал. Именно здесь на базе детского дома ГБУ СО РК "Центр помощи детям №7"заработает дневной лагерь "Замечтай" для 40 сирот и подопечных семей в трудной жизненной ситуации.

В планах - организовать занятия в секциях различных направлений, провести мастер-классы, лекции, игры и активности на свежем воздухе. Непосредственными участниками таких мероприятий станут профессионалы из разных областей и городов России. Они примут участие в проекте совершенно бесплатно - лишь бы поделиться с детьми своим опытом, мыслями и навыками.

Однако, чтобы осуществить задуманное, фонду нужна помощь. Несмотря на то, что все кураторы и спикеры будут работать на безвозмездной основе, необходимо оплатить им дорогу до Сортавала и съемное жилье рядом с детским домом. Также средства пойдут на закупку материалов для мастер-классов.

Необходимо собрать всего 88 тысяч рублей. Сделать пожертвование можно по ссылке.

"Нам хочется показать своим примером, что любые идеи и мечты осуществимы, если в них по-настоящему верить и каждый день делать маленькие шаги вперед", - говорится на сайте фонда.