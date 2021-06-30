Как покупка недвижимости с помощью кооператива помогает начать новую жизнь

Гюльчера несколько лет назад приняла решение кардинально изменить свою жизнь. Она переехала с Дальнего Востока, где жила и работала с детства, на родину своих родителей — на Северный Кавказ, в город Минеральные Воды. Гюльчера получила финансовое образование и долгое время работала главным бухгалтером крупного дальневосточного производственного предприятия. «Меня в вузе и на наемной работе хорошо научили считать чужие деньги, — вспоминает Гюльчера. — Но, когда наше предприятие не пережило одного из экономических кризисов, я решила для себя, что теперь сама буду отвечать за свою жизнь и считать свои деньги. Сконцентрировалась на том, чтобы заниматься финансовым благополучием себя и своей семьи. В частности, приняла решение вернуться на родину — на Северный Кавказ. Было это в 2014 году. Я обратилась за помощью в только что созданный тогда кооператив «Бест Вей».

Гюльчера искала оптимальный вариант покупки квартиры в Минводах после продажи жилья на Дальнем Востоке, позволяющий максимально использовать деньги от продажи старой квартиры на покупку новой с минимумом переплат. И этим вариантом оказалась покупка квартиры с помощью нашего кооператива. Она внесла в качестве первоначального паевого взноса 35% от стоимости новой квартиры и встала в очередь подбора и приобретения объектов недвижимости. После прохождения очереди кооператив добавил 65% на беспроцентной основе, и была приобретена квартира в рассрочку на 10 лет. Переплата была связана только с небольшими членскими взносами в кооператив, оплатой юридической проверки и независимой оценки новой квартиры, а также с уплатой налогов.

«Я один из первых клиентов кооператива, — подчеркивает Гюльчера, — и кооператив помог мне реализовать мечту о новой жизни в новом городе». За ту первую квартиру пайщица уже расплатилась с кооперативом: квартира в ее собственности. С 2014 года Гюльчера приобрела с помощью кооператива еще несколько объектов недвижимости для себя и своих близких в разных городах, планирует и дальнейшие покупки.

«Уникальные условия! — говорит она. — Самое главное для меня, что кооператив стал партнером для меня и моей семьи. Сегодня я материально обеспеченный, финансово независимый человек, сумевший построить новую жизнь на своей малой родине во многом благодаря ПК «Бест Вей».

Наталья из Нижнего Новгорода совсем недавно приобрела с помощью кооператива квартиру в Москве за 15 млн 100 тыс. рублей в рассрочку на 10 лет. Она, как и Гюльчера, давно сотрудничает с кооперативом: помогала с его помощью приобретать квартиры для близких. И теперь с его же помощью купила самый значимый из своих объектов недвижимости.

Наталья никогда не пользовалась кредитами. Уроженка одного из сельских поселений Нижегородской области, после долгих лет мытарств в домах без удобств она с мужем в несколько этапов накопила средства и построила большой собственный дом площадью 146 кв. м, соответствующий евростандартам, для всей своей большой семьи, включающей детей и появившихся внуков, в сельской местности, но недалеко от областного центра.

Однако бизнес Натальи развивался. «Большинство финансовых потоков в нашей стране идет через Москву, основные клиенты в Москве, — комментирует она. — Я понимала, что для бизнеса мне необходима квартира именно в столице. Но, во-первых, не было достаточных финансовых возможностей. Во-вторых, я боялась покупать квартиру на московском рынке самостоятельно — мне нужен был профессиональный партнер. По этим двум причинам несколько лет назад обратилась в кооператив за помощью в покупке московской квартиры».

Наталья внесла 35% от стоимости квартиры, примерно год стояла в очереди на ее приобретение, довольно долго выбирала квартиру и в конце концов подобрала жилье рядом с одним из деловых центров столицы. Кооператив приобрел для нее квартиру, предоставив паевые средства без процентов в рассрочку на 10 лет. «Переплата за десять лет минимальная, — говорит Наталья. — Она включает небольшие членские взносы, оплату юридической проверки и независимой оценки квартиры, налоги. Общая стоимость почти как при покупке квартиры за свой счет».

Наталья планирует приобретение объектов недвижимости с помощью кооператива для детей и внуков. «Пока в Нижнем Новгороде. А потом, может быть, и в Москве», — размышляет она. «Кооператив, — подчеркивает наша пайщица, — стал для меня уникальным партнером, позволяющим развиваться и успешно решать свои жизненные задачи!»

Таким образом, потребительский кооператив помогает решить проблемы своих пайщиков, связанные с приобретением недвижимости, начинающих новый этап жизни. Он помогает купить жилье в любом городе вне зависимости от того, прописан там пайщик или нет, работает он там или нет.

При этом кооператив предоставляет средства на приобретение недвижимости в рассрочку. Это делает покупку недвижимости с его помощью максимально близкой к покупке за свой счет, что стимулирует пайщиков выстроить с ним сотрудничество на долгие годы.