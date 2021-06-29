«Да всем пофиг, что ты в этих бумажках напишешь»: Как Турция встретила российских туристов

Журналист «КП» в числе первых российских туристов после возобновления авиасообщения отправился на средиземноморские курорты Фото: Shutterstock

- Мы вас так долго ждали! - восклицает представитель туроператора в аэропорту Анталии.

- Да мы, вроде, по расписанию прилетели, - сначала не понимаю я, о чем она.

Последние недели полеты в Турцию были под запретом из-за роста заболеваемости ковидом в стране. Но турки справились, а Кубань и Крым уже задыхаются от отпускников, и решено было пустить самолёты и в заграничную всероссийскую здравницу.

ОТДЫХ, КОТОРЫЙ МЫ ВЫБИЛИ

Давайте сначала признаем: отдых заграницей в 2021-м это борьба. Не гонка, кто раньше встанет, за шезлонгами у пляжа, а сложный квест, на который нужно потратить много времени и сил.

Для начала выбрать, а куда, собственно, отправиться. Что-то вообще закрыто, куда-то ещё летают, но только в столицы, где-то доступны только некоторые регионы. Та же Турция, куда мы ломанулись, принимает россиян только в Анталии, Белеке и прочих средиземноморских курортах, а вот побережье Эгейского моря доступно только с июля. Все это накладывается на сложное расписание чартеров и грузопассажирских рейсов с их раздражающей необязательностью. Так что есть, над чем поломать голову.

- А вот этот отель в прошлом году в два раза дешевле был, - вздыхает турагент Марина, глядя в монитор компьютера.

И это ещё одна, может, главная, проблема. Все подорожало. Та же Турция, когда Москва дала добро на возобновление авиасообщения, за считанные часы подорожала раза в полтора. Отель, который мы выбрали, уже на следующий день после бронирования стоил на 40 тысяч больше. Вот так невидимая рука рынка в очередной раз надавала нашему брату под зад.

Но покупкой тура волнения не заканчиваются. Нужно ещё побегать во имя ковида. Нужен ПЦР-тест, сделанный не менее чем за 72 часа до... И вот тут версии разнятся. В одних источниках до вылета из России. В других - до пересечения границы Турции

- А кого-то уже разворачивали из-за тестов?

- Было несколько случаев, когда люди не рассчитали время и в итоги просрочили тест на полдня, - говорит турагент.

Так, а если рейс задержат? А на нашем тесте не указано время забора материала, только дата? А ещё где-то - на сайте туроператора, между прочим - пишут, что тест обязательно должен быть с QR-кодом, а у нас только бумажка с печатью. За которой пришлось ножками топать в клинику, да.

Все это подбрасывало дровишек в огонь нашей паники. В итоге ожидание вылета превратилось чуть ли не в пытку.

И в итоге все эти документы - а нужно ещё заполнить анкету на сайте турецкого Минздрава и для пущей надёжности распечатать HES-код, который он для вас сгенерирует - никто не посмотрел. Никто!

На стойке регистрации в Домодедово мы, видимо, достаточно внушительно бухнули кипой документов о стойку регистрации, так что рассматривать их не стали. А в аэропорту Анталии их даже не спросили. Только на HES-код мельком глянули.

Как будто нужно не только заплатить за свой отдых, но и заслужить его.

ПЛЯЖ, СВОБОДНЫЙ ОТ КОВИДА

Как в самой Турции чтут меры Безопасности, стало ясно уже во время заселения в отель. Когда мы добрались до наших 5 звёзд - как их тут расставляют, бог весть, уже был третий час ночи. Досуг одинокого сотрудника на ресепшене скрашивал постоялец в той стадии подпития, когда тянет пообщаться.

Сотрудник отеля почему-то не признал в нас россиян, вывалил ворох каких-то анкет и принялся изъясняться на ломаном английском.

Тут оживился познавший счастье безлимитного бара постоялец:

- Давайте я буду вам переводить, - сказал он по-английски лишь с легким намеком на акцент.

Турок за стойкой облегченно выдохнул и принялся тараторить по-своему.

Чтобы стать обладателями ключей от комнаты, нам потребовалось заполнить пару отельных анкет и ещё несколько бумаг для властей. В последних все было очень серьезно: домашний адрес, контактировали ли с больными, в какие страны нас занесло до берега турецкого...

Тут турок наконец добрался до наших паспортов.

- Россия?

- Так вы русские? - осведомился наш добровольный переводчик. Получив кивок в ответ, он тут же понизил градус серьезности. - Да ты напиши что угодно. Главное, где про температуру и всякое такое спрашивают, везде «нет» поставь. А все остальное можешь придумать. Я написал, что живу в Казахстане, город Кыргызстан.

Как выяснится чуть позже, наш добровольный помощник вообще-то приехал из Караганды.

- Ну как это, а вдруг кто-то болеет, зачем врать-то...

- Да ему пофиг вообще, что ты там напишешь! - чуть не вырывает у меня очередную анкету в приступе дружелюбия карагандинец.

Турок, на которого тот кивает, только скромно улыбается. Мол, и правда, особого интереса к температуре моего тела он не испытывает.

РУССКИЕ ИДУТ

Первые пару дней после возобновления чартеров в Турции была настоящая благодать. Очереди минимальные, свободные лежаки у бассейна. Отдыхают тут в основном туристы из Украины и Казахстана, так что слишком самонадеянно было бы сказать, что без россиян турки последнюю лепешку гезлеме без айрана доедают.

В рамках журналистского эксперимента я последовательно представлялся то россиянином, то украинцем, то казахстанцем. Турки из числа обслуживающего персонала реагируют одинаково восторженно, будто вот именно этот Мехмет за баром всю жизнь мечтал побывать в Воронеже/Харькове/Шымкенте, а после тяжелой смены коротает вечер за томиком Пушкина/Шевченко/Абая. Так что без нас турецкие курорты точно не пропадут. Свято место пусто не бывает.

Но вместе с россиянами пришли очереди. Одна из мер безопасности, которую турецкие отели приняли ещё в прошлом году, - теперь нельзя подойти и навалить себе снеди на ужин, сколько рука возьмёт. Этим занимаются сотрудники отельного ресторана. И когда народу много, они не справляются с напором.

Так что старожилы-украинцы недобро косятся в сторону новоприбывших россиян. Но дело только в страхе остаться без пятого персика или второй порции кебаба. Никакой геополитики.