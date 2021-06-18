Россия восстанавливает авиасообщение с Турцией с 22 июня 2021 Фото: Иван ВИСЛОВ

Российский оперативных штаб по борьбе с пандемией коронавирусной инфекции принял решение восстановить полномасштабное авиасообщение с Турцией с 22 июня текущего 2021 года. Об этом в пятницу, 18 июня сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова, сообщая об итогам инспекции экспертов страны в Турцию.

- Оперштаб на основании заключения российской инспекционной группы, которая посетила Турцию, принял решение о восстановлении авиационного сообщения с этой страной с 22 июня текущего года, - сообщила она.

Татьяна Голикова отметила также, что в Турции организовали вакцинацию от коронавирусной инфекции персонала в сфере услуг. Среди работников отелей доля привитых составляет от 60 до 90 процентов.