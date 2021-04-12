Россия приостанавливает полеты в Турцию и Танзанию с 15 апреля

Pегулярное авиасообщение с Турцией будет ограничено двумя рейсами в неделю. Фото: Олег ЗОЛОТО

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса принял решение ограничить регулярные и чартерные рейсы из российских аэропортов в Турцию и обратно с 15 апреля по 1 июня. Российским туроператорам рекомендовано приостановить на этот период продажу туров. На этот же срок прекращаются авиаперелеты в Танзанию. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на брифинге в понедельник. Вводимый связан с ухудшением в Турции ситуации с коронавирусом.

ТУРЦИЯ

Регулярное авиасообщение с Турцией будет ограничено двумя рейсами в неделю по маршруту Москва-Станбул, Станбул-Москва.

Как сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, почти 80 процентов наших туристов, вернувшихся в Россию с коронавирусом, прилетели из Турции. По ее словам, именно из Турции россияне привозят самые разные мутировавшие штаммы коронавируса: это британский штамм, южно-африканский, бразильский и калифорнийский. Как сообщила Попова, у вернувшихся с отдыха россиян помимо уже известных штаммов выявлено 49 случаев неуточненных мутаций коронавируса.

По данным Ассоциации туроператоров, туры в Турцию с 15 апреля по 31 мая забронировали более 500 тысяч россиян.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова на радиостанции "Комсомольская правда". Фото: Михаил ФРОЛОВ

ТАНЗАНИЯ

Что касается Танзании, то по словам Поповой, россияне оттуда привозят не только коронавирус, но и малярию. С начала года уже зафиксировано 11 случаев, два из них тяжелые.

КОГДА ВОССТАНОВЯТ АВИАСООБЩЕНИЕ

Авиасообщение с Турцией и Танзанией будет восстановлено в случае улучшения эпидситуации в этих странах, уточнила Татьяна Голикова. По словам Голиковой, правительство разработает пакет мер по поддержке туротрасли, чтобы обязательства перед туристами были выполнены.

ВАЖНО:

Что делать туристам:

- Те туристы, которые уже улетели на отдых в Турцию, смогут продолжить отдых вплоть до назначенного ранее вылета,или же вернуться раньше — для них будут организованы чартеры.

- Туристам, которые купили путевки с вылетом до 1 июня, рекомендуется по согласованию с туроператорами поменять направление отдыха, не меняя даты поездки, или перенести запланированную поездку на более поздний срок.

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Оперативный штаб в понедельник, 12 апреля, принял решение закрыть регулярное и чартерное авиасообщение между Россией и Турцией с 15 апреля по 1 июня. Исключение будет сделано для вывозных рейсов, на которых находящиеся сейчас в Турции россияне вернутся домой. Также останутся два рейса в неделю на маршруте Москва - Стамбул.

Это решение касается как минимум 533 тысяч туристов из множества регионов России - именно столько наших отпускников купили путевки в Турцию на вторую половину апреля и май, подсчитали в Ассоциации туроператоров России. Около 40% отпускников, чей отпуск не состоится, - это семьи с детьми. Общая стоимость проданных туров 32 миллиарда рублей (подробности)