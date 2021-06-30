О вкусе сайры скоро будем только вспоминать

В последние годы промысел сайры падает Фото: Нигина БЕРОЕВА

Сайра – рыбка вкусная. У нее приятный вкус, хороший баланс белка и жира, и, главное, отсутствуют мелкие кости. Так что спрос на консервы из нее всегда высокий. Правда, в последние годы промысел сайры падает. Одна из причин в том, что за этой рыбой приходится гоняться: сайра уходит в сторону мировых вод, где становится добычей китайских, тайваньских и японских рыболовецких компаний. Решения правительства о статусе продукции, произведенной в нейтральных водах мирового океана пока нет. Поэтому произведенная даже на российских судах в мировых водах рыба до сих пор считается иностранной, а значит, облагается дополнительным налогом: всем, кто ее завозил, доначислялись пошлины и НДС задним числом. Конечно, это заставило большую часть рыболовецких компаний Дальнего Востока переключиться на вылов другой рыбы, а сама сайра выросла в цене, но есть производители, решившие хорошо заработать на сложившейся ситуации и под видом сайры отгружать в магазины совсем другую рыбу, не боясь контролирующих ведомств.

Ценную и популярную у населения сайру в консервах они заменяют более дешевыми сардиной и сельдью, которые в разы дешевле. При этом созданная Россельхознадзором автоматизированная информационная система «Меркурий», предназначенная для обеспечения прослеживаемости поднадзорных государственному ветеринарному надзору грузов при их производстве, обороте и перемещении по территории России, почему-то пропускает в торговлю фальсификат. Выходит, не эффективен пока «Меркурий»: ни чиновники, ни современные технологии не мешают недобросовестным производителям законсервировать сельдь или сардину, а на банке красиво написать «сайра».

К чему приводит отсутствие контроля? Эксперты уже изучили рыбные консервы в 13 крупных городах от Владивостока до Санкт-Петербурга и выяснили, что в лучшем случае только в каждой второй банке находится сайра! Фальсификата на полках магазинов - в среднем около 54% и его доля продолжает расти. Учитывая более низкую цену содержимого, «производители» псевдосайры имеют намного больше прибыли, чем добросовестные производители, и те, кто работает честно, им не конкурент. Ведь часть этой прибыли может быть пущена на «премии» тем, кто закроет глаза на производство и продажу контрафакта, обеспечивая высокий доход своим покровителям. Так складываются идеальные условия для того, чтобы население скоро и вовсе забыло вкус сайры.

Торговым сетям это тоже на руку - документы в порядке, оптовая цена очень выгодная, продажи и, соответственно, хороший доход обеспечены. Да и не будут же они каждую партию проверять в лабораториях, ведь информационная система «Меркурий» все уже проконтролировала, выдала гарантию прослеживаемости сырья и на каждое её перемещение отдельный электронный ветеринарный сертификат. Невольно вспоминается фраза карманника Копченого из «Место встречи изменить нельзя»: «нет у вас методов против Кости Сапрыкина!».

Добросовестные производители и депутаты Госдумы бьют тревогу и уже не раз обращались в надзорные органы и силовые ведомства с просьбами заняться решением проблемы, провести проверки всех производителей Дальнего Востока, применить механизмы, которые исключили бы условия для недобросовестной конкуренции и обмана потребителя по всей стране. Но пока дело движется медленно, что очень волнует.

Одна из крупнейших дальневосточных компаний «Доброфлот» на днях даже обратилась к Президенту Владимиру Путину с просьбой поручить Минсельхозу, Минпромторгу и Федеральной антимонопольной службе заняться проблемой и защитить добросовестных производителей и россиян он заполонившего страну рыбного контрафакта.

Если система контроля будет работать, то и конкуренция будет здоровой, следовательно, и цены на консервы из сайры не будут расти, а россиянам смогут приобретать вкусный и полезный продукт с Дальнего Востока по всей стране. В противном случае будем есть дешевый суррогат с постоянно растущей стоимостью, стимулируемой к росту жаждой хорошей наживы обманщиков XXI века.