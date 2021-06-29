Единая система учета леса, предложенная «Единой Россией», сделает прозрачным рынок древесины

В России с 1 июля создается единая система учета леса. Закон был предложен и законодательно обеспечен единороссами. Фото: Олег УКЛАДОВ

В России с 1 июля создается единая система учета леса. Закон был предложен и законодательно обеспечен единороссами. В сообщении на сайте партии говорится следующее: «Геоинформационная система позволит проследить все этапы оборота древесины, от делянки до конечного потребителя, и станет первым прозрачным механизмом контроля за ее оборотом».

Программа должна заработать в полном объеме до конца 2023 года. То есть в течении полутора лет.

Вот как прокомментировал для «КП» ситуацию с лесными богатствами и с их учетом и контролем председатель рабочей группы Генсовета ЕР по защите прав дольщиков, депутат комитета Госдумы по природным ресурсам Александр Якубовский:

- Как вы полагаете, когда систему внедрят – действительно, ни бревна из страны не уйдет налево?

- Считаю, что закон, который мы приняли, приведет к тому, что лесная отрасль в стране станет прозрачной. Цифровой механизм контроля за лесным хозяйством, в частности, за рубкой леса. Все сделки будут оформляться в электронном виде. При появлении недостоверной информации такие сделки будут блокироваться сделки. Эта система позволит отследить судьбу каждого бревна. И его путь от спиленного на делянке дерева до потребителя. Это первая в стране система, которая весь лесной механизм позволит сделать и понятным, и контролируемым государством.

- Но откуда достаточное количество сил и средств на контроль бескрайних лесов, особенно в приграничье?

- С 1 января в России уже запрещен вывоз круглого леса из страны. Система отслеживания его уже внедрена. И браконьерство тут точно будет невозможным. Да, это огромные вложения. Но каждый рубль от реализации этого бревна – он будет направляться в бюджет. Отрасль эта серая, а местами и черная. Повторюсь наша задача это сделать прозрачным. Мы будем понимать сразу, если где-то в цепочке возникнет пробел, например при регистрации древесины и вдруг возникает бревно из неустановленного места – все, процесс его реализации прерывается автоматически, в переработку оно уйти и «раствориться» не успеет..

- А если фермеру для коровника три сосны спилить надо – его порубка тоже под контролем системы?

- Система касается учета и контроля деревьев из лесного фонда, речь о лесозаготовителях которые в промышленных масштабах работают. Фермер получит разрешение на эти три сосны и спокойно спилит, без «отслеживания. А нелегальная лесозаготовка станет не рентабельной – никуда просто его не продадут

А вот мнение председателя правления Общероссийской организации «Зеленый патруль» Андрея Нагибина.

- Как думаете, успеют до конца 2023-го систему внедрить?

- Полтора года – нормальный срок для цифровизации. Все леса надо посчитать. Их возраст. Какой имеет ценность для промышленности, какой нет. Нам необходимо еще и легализовать тот самый неучтенный лес на брошенных в 90-е лугах лугах, никто не может определить, куда их определить. Мы лесная держава, а у нас до сих пор сырьевая биржа по-настоящему не может выйти на рынок продажи древесины. У китайцев система выстроена лучше. Нам надо понимать качество леса и прогнозировать как и где подсаживать больше молодняка. Внедрения системы ждали давно.

- Масштабы предстоящих работ на бескрайних просторах впечатляют.

- Да, особенно тяжело это учитывать в труднодоступных местах. Но если лес весь будет учтен – воровать нечего будет. Когда это произойдет в Иркутской области, Забайкалье, Бурятии, где рядом страны нуждающиеся в нашем лесе – его надо считать в первую очередь. Технически это возможно. Спутники уже работают в хорошем разрешение – была бы на это воля.

- У нас самое большое лесное браконьерство в мире?

- У нас до сих пор в этом порядка не было и Лесной кодекс был в тяжелом положении. А гигантские вырубки под корень идут в Южной Америке, вдоль Амазонки.

- Наконец-то Китай будет покупать наш лес «в белую»?

- Надеюсь. У нас ведь на таможне одни отчеты и показатели по вывозу леса были, а на той стороне – другие. Сравнить показатели – дыра огромная

Свой комментарий «Комсомолке» дал и глава Российского экологического общества Рашид Исмаилов.

- Насколько жизнеспособна история с этим лесным ЕГАИСом?

- Полностью! Уверен, что это история рабочая. Вопрос технической подготовки и администрирования. Возможности цифровые развиты достаточно. Важно получить наконец точных данных о том, сколько у нас леса нет, работа эта еще не завершена.

Мы говорим о стратегически важных задачах – сохранить лес, который нелегально вывозится за рубеж в больших объемах. Полная информационная система позволит отслеживать весь путь дерева от делянки – до его продажи. Легально не легально срублено, легально-нелегально перевозится, что за автомобиль используется, где конкретно будет складироваться, кто продавец, кто покупатель.

- Дерево-нелегал границу не проскочит?

- Без маркировки – нет. А маркировка – это легальный вывоз. Система интегрирована с таможенной службы. Важно, - и на этом вице-премьер Абрамченко сделала акцент, когда докладывала тему, - что эта работа должна будет вестись совместно с ФСБ. Это все участники истории по декриминализация лесной отрасли. Такую задачу президент и поставил.

- Полтора года – не слишком короткий срок для внедрения системы?

- Если задачу ставить с большим сроком исполняет – она будет медленно исполняться. А когда ставятся жесткие сроки, а нынешнее правительство многое делает в кратчайшие сроки – это мобилизует чиновников и регуляторов. Наша задача – общественников и СМИ - эту историю держать на контроле.