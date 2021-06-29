Роспотребнадзор подтвердил случай заболевания штаммом «Дельта плюс» в России Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В России действительно был выявлен случай заболевания индийским штаммом коронавируса «Дельта плюс», сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

По словам главы ведомства, женщина, которая переболела штаммом, перенесла заболевание в легкой форме. Для нее все закончилось без серьезных последствий, добавила глава Роспотребнадзора.

Ранее ведомства решило проверить сообщения, появившиеся в СМИ, о первом случае заражения индийским штаммом коронавируса «Дельта плюс» в России. В Роспотребнадзоре отметили, что подобные заявления зачастую не подтверждаются после научной экспертизы.

Портал kp.ru сообщал о том, что первая смерть от нового индийского штамма «Дельта плюс» была зафиксирована в Индии. Ученые выявили около 40 случаев заражении «Дельтой плюс». По их словам, новая мутация вызывает беспокойство. Жертвой штамма стала женщина. О причинах ее смерти стало известно лишь после проведения ряда анализов. Отмечается, что она не была привита от коронавируса.