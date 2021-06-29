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Здоровье29 июня 2021 16:33

Минздрав: вакцинация может проводиться раз в год после достижение коллективного иммунитета

До коллективного иммунитета повторная вакцинация разрешена через шесть месяцев после первой
Ксения АНУФРИЕВА
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Минздрав: вакцинация может проводиться раз в год после достижение коллективного иммунитета

Минздрав: вакцинация может проводиться раз в год после достижение коллективного иммунитета

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

После достижение коллективного иммунитета вакцинация от коронавирусной инфекции на территории России может проводиться раз в год. Об этом во вторник, 29 июня, заявил глава российского министерства здравоохранения Михаил Мурашко.

Министр подчеркнул, что с учетом неблагоприятной эпидемической ситуации на фоне пандемии коронавирусной инфекции в настоящее время в России разрешено проводить вакцинацию после шести месяцев после перенесенного заболевания и после шести месяцев после предыдущей прививки.

- До достижения коллективного иммунитета на фоне неблагоприятной эпидемической ситуации в России будет разрешено проводить ревакцинацию через полгода после первой прививки и саму вакцинацию через полгода после перенесенного заболевания. После достижения коллективного иммунитета и после стабилизации ситуации вакцинация может проводиться раз в год, - объяснил Михаил Мурашко на заседании президиума совета по борьбе с коронавирусом.

Как писал сайт kp.ru, в ходе заседания вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что сейчас в некоторых регионах России вакцинация от коронавируса проходит в экстренном порядке.