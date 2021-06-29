Умер Виктор Горлов - человек, который дарил детям футбол

Прощайте, Виктор Николаевич! Спасибо вам за ваше донкихотство, за вашу энергию, за вашу любовь и к футболу, и к детям. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Виктор Николаевич Горлов прекрасно разбирался в футболе, много лет был реактором отдела спорта. Но, когда наши в очередной раз промахивались по мячу, не ругался, не махал кулаками, он хотел все спасти, все исправить. В 1990-е, когда или голодали, или зарабатывали, он организовал Детскую футбольную лигу. Чтобы дети могли играть, чтобы у футбола было будущее. Турниры во всех городах страны, вечные переговоры со спонсорами, поиск денег то на бутсы, то на плацкартные билеты для очередной команды. Скупые похвалы от очередного начальства РФС, за которое Виктор Горлов делал самую главную работу. Он десятки лет бился в стену, пытался доказать людям из футбола, что дети важнее денег.

Он не пробил стену. Но добился многого. В его Детской футбольной лиге поиграли десятки крутых футболистов, те, что дошел до сборной. Игроки, которые закончили совсем недавно, проводили турниры своего имени. Сотни, тысячи детей прикоснулись к мечте, а многие стали мастерами.

Он много лет боролся со страшной болезнью, но между больницами и курсами восстановления проводил премию «Первая пятерка», турниры. И постоянно что-то придумывал, чтобы детям было весело. Он мог надеть чалму на главного тренера сборной, нарядить Котом в сапогах большого начальника или заставить высокое руководство петь детские песни вместе с ребятней. Он все мог. Он был тем самым волшебником из песни Марка Бернеса. Он делал так много, он отдавал так много себя, он был таким несовременным…

Виктор Николаевич больше не будет беспокоить больших начальников своими бесконечными просьбами помочь детям. Начальникам будет спокойнее, а дети, конечно, найдут чем заняться. И, скорее всего, это будет не футбол.

Прощайте, Виктор Николаевич! Спасибо вам за ваше донкихотство, за вашу энергию, за вашу любовь и к футболу, и к детям, и к «КП»…