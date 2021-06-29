На ЛитРес выходит новая книга Камиля Ларина «Карантинный полубред, или Сказки на ночь для маленьких взрослых»

Проект Камиля Ларина зародился в 2020 году, во время самоизоляции Фото: Борис КУДРЯВОВ

«Карантинный полубред, или Сказки на ночь для маленьких взрослых» - это сборник известных сказок, переписанных знаменитым актёром на новый лад. Вдохновленная локдауном книга в электронном и аудиоформате в авторской озвучке эксклюзивно будет представлена только на ЛитРес. В сервисе книга появится одновременно с бумажным вариантом.

Проект Камиля Ларина зародился в 2020 году, во время самоизоляции, когда знаменитый актер и один из основателей театра «Квартет И» стал сочинять и рассказывать своим подписчикам в Instagram сказки по мотивам всем известных сюжетов, но на новый лад. Так появились сказки-пересказки, которые год спустя стали основой для книги «Карантинный полубред, или Сказки на ночь для маленьких взрослых».

Одновременно с традиционным бумажным форматом книга эксклюзивно выходит на ЛитРес в электронной и аудиоверсии, причем «Карантинный полубред, или Сказки на ночь для маленьких взрослых» — первая собственная аудиокнига в карьере актера. По словам Камиля, процесс записи стал для него ярким и запоминающимся опытом: «Я впервые записал свою книгу. Меня переполняет невероятный восторг, сравнимый с детским восхищением по поводу чего-то сказочного и волшебного. Я рад, что сборник будет представлен в ЛитРес. Сказки, истории из жизни, стихи и проза — любой, кто возьмется за эту книгу, я уверен, получит колоссальное удовольствие и зарядится здоровым позитивом!», — делится Камиль Ларин.

Послушать «Карантинный полубред, или Сказки на ночь для маленьких взрослых» в озвучке известного актёра, а также прочитать книгу в электронном формате, можно с 6 июля эксклюзивно на сайте и в приложениях книжного сервиса ЛитРес.

Об авторе:

Камиль Ларин — актер театра и кино, один из основателей театра «Квартет И», заслуженный артист Российской Федерации, заслуженный артист Республики Татарстан. Получил широкую известность благодаря комедиям «День радио», «День выборов» и «О чем говорят мужчины».