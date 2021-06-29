Отцы, чьи дети родились от суррогатных матерей, смогут получить маткапитал

Минтруда подготовило поправки в законодательство, которые позволят выдавать материнский капитал одиноким отцам Фото: Евгения ГУСЕВА

Впрочем, получить материнский капитал сможет все равно не каждый такой отец. А только тот, у кого есть законная жена. Но обо всем по порядку.

Как сообщают в Конституционном суде, еще в 2019 году некий житель Тверской области стал отцом девочек-двойняшек, которых ему родила суррогатная мать. В свидетельствах о рождении детей в графе «отец» написано его имя, в графе «мать» - прочерк. Вскоре мужчина женился и его супруга удочерила девочек. После чего обратилась в пенсионный фонд за материнским капиталом, но получила отказ: она же не мать. Тогда за капиталом обратился отец, но ПФР отказал и ему, поскольку он «не относится к категориям граждан, наделенных правом на получение дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей».

Мужчина написал заявление в городской суд. Местный судья обратился уже в Конституционный суд. Который подтвердил: действительно, право на капитал имеет женщина, записанная в свидетельстве о рождении как мать ребенка. Ни отец, ни его супруга, если эти дети являются для нее приемными, маткапитал получить не могут. И это несправедливо. Потому что материнский капитал – это мера, которая должна стимулировать рождаемость. А тут что же получается: семья повысила рождаемость, но деньги ей не положены? Неправильно это. Неконституционно.

- Заботясь о детях и их воспитании наравне с другими семьями, эти семьи необоснованно лишаются такого рода господдержки, что не соответствует Конституции РФ. Федеральному законодателю надлежит внести в правовое регулирование необходимые изменения, - сообщает пресс-служба Конституционного суда.

Иными словами, в законе должны прописать, что подобные семьи наравне со всеми должны иметь право на материнский капитал. А пока изменения не внесли, местный суд обязан рассмотреть это дело с учетом постановления Конституционного суда. То есть должен обязать сотрудников Пенсионного фонда выдать жителю Тверской области материнский капитал. Он может рассчитывать на сумму в 453 тысячи рублей: именно столько составлял маткапитал за двоих детей в 2019 году. Напомним, с 1 января 2020 года за первого ребенка дают 483 882 рубля, за второго - 155 550 рублей. Если раньше родители не получали материнский капитал, то при рождении второго и третьего ребенка после 1 января 2020 года можно сразу получить 639 431 рубль.

К слову, если бы у этого мужчины не было супруги, то скорее всего, материнский капитал бы он не получил.

- По закону, мужчина может претендовать на материнский капитал в трех случаях. Во-первых, если он стал единственным усыновителем двух и более детей, начиная с 2007 года. Во-вторых, если он является единственным усыновителем как минимум одного ребенка, начиная с 1 января 2020 года. И в-третьих, когда права на получение материнского капитала лишилась женщина: например, если она умерла или была лишена родительских прав, - объясняет адвокат Виктория Дергунова, партнер юридической фирмы BGP Litigation, президент благотворительного фонда "Юристы помогают детям". - Таким образом, одинокий мужчина, ставший отцом в результате суррогатного материнства, права на сертификат не имеет. Хотя, на мой взгляд, это несправедливо. Поскольку материнский капитал – это мера стимулирования рождаемости, такие отцы тоже должны его получать.

ВОПРОС РЕБРОМ

Имеет ли суррогатная мать право на капитал?

- Суррогатная мама вынашивает и рожает детей, чтобы передать их в другую семью, генетическим родителям. И если она дала согласие на передачу детей, то она не имеет документа о том, что они у нее родились. Соответственно, право на материнский капитал могут иметь только родители, записанные в свидетельстве о рождении, а суррогатная мама там не фигурирует, - поясняет Виктория Дергунова.

КСТАТИ

Отцам-одиночкам хотят выдавать «папкапитал»

Минтруда подготовило поправки в законодательство, которые позволят выдавать материнский капитал одиноким отцам. Но не всем. Если поправки примут, претендовать на него смогут отцы детей, чья мать умерла или была лишена родительских прав и при этом не имела российского гражданства. Чтобы получить «папкапитал», таким отцам нужно обратиться в пенсионный фонд.

Что касается семей, где мама имеет российское гражданство, то для них с 15 апреля 2020 года маткапитал назначается автоматически, сразу после рождения ребенка.