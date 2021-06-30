В России проблема детской безопасности возведена в статус национального приоритета. Фото: Shutterstock

У семи нянек дитя без глазу. Без призора то есть, недосмотренное. Смысл этой метафоры в том, что само по себе количество ответственных за дело лиц никак не способствует его успеху. Утверждение небезосновательное, но нуждается в корректировке. Бывают зоны ответственности, где число «нянек» имеет первостепенное значение. Чем их больше, тем лучше. Разумеется, при условии, что все работают добросовестно, слаженно, в тесном контакте друг с другом и с объектом, вверенным их заботам. В данном случае мы говорим о профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.

Всем миром

По данным ВОЗ, ежегодно на дорогах планеты погибают 180 тыс. детей. Это боль всего мирового сообщества. В большинстве стран мира, в том числе и в России, проблема детской безопасности возведена в статус национального приоритета. И в каждой стране ее решением сообща занимаются органы власти, профильные ведомства, образовательные организации и общественность в диапазоне от авторитетных компаний до родительских комьюнити. Принимаются государственные программы. На международном уровне идет активный обмен опытом, наработанными практиками. И да, показатели аварийности с тяжелыми последствиями снижаются. Но ни одну из действующих систем профилактики пока нельзя признать удовлетворительной. Просто потому, что там, где речь идет о детях, единственно приемлемая цифра в графе «погибшие» - это ноль. Впрочем, есть страны, которые подошли к этой цифре ближе других.

Европейский подход

Опыт развитых европейских стран показывает, что никакая самая высокотехнологичная дорожная инфраструктура не гарантирует абсолютную безопасность. Никому. Тем более детям, которые в силу своих возрастных психофизических особенностей всегда были и будут наиболее уязвимыми участниками движения. Неустойчивость нервной системы, неадекватная реакция на внешние раздражители, неразвитый инстинкт самосохранения, неспособность к быстрому анализу ситуации… Сплошные «не». Отменить их нельзя. Но можно и нужно ликвидировать главное «не» - незнание правил безопасного поведения на дороге. На этом строится большинство успешных практик предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма.

Во многих странах Европы образовательный процесс начинается с дошкольного возраста и идет по трем направлениям. Теория - то есть обучение детей правилам дорожного движения в том объеме, который отвечает их жизненным потребностям, и в том формате, к которому они наиболее восприимчивы. Практика - закрепление полученных знаний на уровне навыка. И формирование мотивации сознательного поведения на улице - это когда ребенок следует правилам не потому, что того требуют родители или педагоги, а потому, что сам осознает ценность своей жизни и жизни других людей, которые в результате его безответственного поведения могут оказаться под угрозой.

Обучение правилам безопасного поведения на дороге в одних странах интегрировано в школьные дисциплины. Так учат в школах Швеции. Учителя-предметники включают соответствующие темы в свои поурочные планы и часто привлекают внешних консультантов - полицейских, врачей скорой помощи и даже пострадавших в ДТП. В Германии безопасность дорожного движения изучают в рамках предмета Sachkunde - что-то вроде ОБЖ в наших школах. В Новой Зеландии и Австралии предпочитают формат интенсива - 4 недели в учебном году целиком выделяются под практически ориентированные занятия с участием тренеров дорожной полиции. А в Нидерландах по итогам 8 лет обучения дорожной безопасности даже сдают национальный экзамен. Он необязателен. Но по факту вот уже 10 лет по этой дисциплине ежегодно экзаменуются 200 тысяч школьников.

Практическая отработка навыков обычно проходит на площадках Safety City, имитирующих реальную дорожную инфраструктуру, с разными видами перекрестков, разметкой, знаками. Нидерландская версия - Traffic Gardens, транспортные сады, оборудована еще круче. Там дети могут примерить на себя роли разных участников движения, даже водителей. Разумеется, детский электромобиль не дает вполне объективного представления,

но эмпатию развивает, помогает лучше понимать взрослых за рулем. Компьютерные игры-симуляторы позволяют моделировать больше дорожных ситуаций, чем это возможно на тренинговых площадках. И да, это формат, к которому дети наиболее восприимчивы. Европейские практики это учитывают. Другой вопрос: переносят ли дети полученные навыки из виртуального пространства в реальную среду? Однозначного ответа на него пока нет.

Старшие учат младших

Что касается мотивации, то есть выработки ответственного поведения на дороге как социальной нормы, то по результатам множества исследований, самой результативной практикой признано привлечение несовершеннолетних к заботе о безопасности детей более младшего возраста. В настоящее время в Европе действует несколько десятков тематических молодежных движений. Это Junior Road Safety Officers (Юные инспекторы движения) в Великобритании, Pupils Mentors (Наставники учеников) и Big Pupils Teaching Small Ones (Большие обучают маленьких) в Германии, датские отряды Older Kids Help Younger Kids (Старшие помогают младшим) и др. Ребята помогают младшим переходить дорогу, учат их управлять скейтами и велосипедами, соблюдая правила безопасности, контролируют дисциплину в школьных автобусах и на прилегающей территории и, конечно, ведут активную пропагандистскую работу.

А как у нас?

В России профилактика детского дорожно-транспортного травматизма заложена в федеральный проект «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные качественные дороги». Ежегодно российская Госавтоинспекция проводит более 30 тысяч профилактических мероприятий: плановые рейды, тематические акции, занятия с детьми, родителями и педагогами. Совместно с органами образования, здравоохранения и общественными организациями проводятся масштабные социальные кампании. В борьбе за сохранение жизни наших детей используется весь мировой положительный опыт, все инструменты с доказанной эффективностью.

В целях профилактики ДТП с участием одной из наиболее уязвимых категорий - детей-пассажиров - на базе перинатальных центров и родильных домов на протяжении трех лет российской Госавтоинспекцией совместно с Минздравом России реализуется федеральный проект «Детство без опасности». В рамках проекта организовано проведение тренингов с участием женщин-рожениц по отработке навыков безопасной перевозки детей на автомобилях. В 2019 - 2020 годах было обучено 200 медработников, проведено свыше 4,5 тыс. тренингов, которые посетили 9 тыс. участниц. В минувшем году тренинги стартовали в 35 регионах, к концу 2021 года они должны пройти в ста перинатальных центрах всех 85 субъектов страны.

Но если говорить об уникальных российских практиках, то это, безусловно, Юные инспекторы движения (ЮИД). Нечто подобное есть и в других странах, но там это скорее разрозненные инициативные отряды. Тогда как в России это масштабный проект с полувековой историей. На сегодняшний день в 33 тысячи отрядов ЮИД по всей стране вовлечены более 433 тысяч школьников. Предполагается, что к 2024 году армия юидовцев вырастет до полумиллиона. Активная пропагандистская работа в формате «от равного к равному» чрезвычайно эффективна, и дети охотно в ней участвуют. И это здорово. Потому что ЮИД - это не только про дорожную безопасность. Это вообще про жизнь, про выбор своего пути, про то, куда и как двигаться - и в смысле ПДД, и в философском смысле.

Материал подготовлен в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные качественные дороги».