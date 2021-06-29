"Я начала приносить пользу": Как инвалид-подопечная фонда сама стала волонтером

Фото: БФ "Хорошие люди"

Треть своей жизни 46-летняя Елена тяжело болеет и живет исключительно на пенсию по инвалидности. Женщина совсем не выходит на улицу, а по квартире передвигается с помощью костылей. Она признается, что иногда бывали периоды, когда в доме была только мука и вода - приходилось питаться одними лепешками.

- Совсем руки опускались. Тяжело то состояние описать, это как замкнутый круг - безденежье и одиночество. Я думала, что никому не нужна, – вспоминает Елена. Ее рассказ был опубликован на странице благотворительного фонда "Хорошие люди" в соцсетях.

Именно эта организация подарила женщине надежду и теперь помогает ей - предоставляет продукты, лекарства, перевязочные материалы, а также организовывает онлайн-консультации хирурга.

- Благодаря этой помощи, я начала понемногу выплачивать задолженность за квартиру. Сейчас ко мне приходили волонтеры, краны починили, розетку. Я такая счастливая сегодня, вы не представляете! - рассказывает Елена.

Но удивительнее всего то, что сама подопечная фонда тоже решила стать волонтером и теперь помогает другим. Елена признается - буквально "напросилась", и месяц назад ее сделали частью команды. И слово "команда" из уст этой женщины теперь звучит как-то особенно.

По заданию фонда Елена обзванивает людей, заполняет анкеты и вяжет носки для нуждающихся - уже заканчивает четвертую пару.

- Я начала приносить пользу какую-то, знаете, как это приятно. Даже если оказываешь небольшую помощь и слышишь спасибо, на душе становится так легко. Волонтером ты не просто работаешь для себя или ради зарплаты, а для другого человека. Для кого-то это может быть ерунда, а для этого обездоленного человека это может быть бесценно. Ведь даже просто общение очень много значит, - говорит Елена.

В фонде подчеркивают, что рады любой помощи, поэтому если вдруг вы умеете вязать носки или готовы участвовать в других активностях организации, то присоединиться к команде можно на сайте.