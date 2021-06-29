Партия пенсионеров: «Моргенштернов, милохиных и участников «Дома-2» среди нас нет. Зато есть люди дела»

Председатель Бюро президиума партии Андрей Широков. Фото: Артем Геодакян/ТАСС

В сентября вся страна будет выбирать новый состав нижней палаты парламента. 450 кресел депутатов в настоящий момент вакантны. И в борьбу за них включаются все новые и новые кандидаты. О своих планах уже заявили «старенькие» парламентские партии — ЕдРо, ЛДПР, КПРФ и справедливоросы. А сегодня 29 июня свой предвыборный съезд провела «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», довольно известная, но так пока и не ставшая парламентской партия.

Однако, ее члены уверены, что смогут на предстоящих в сентябре 2021 года выборах получить мандаты в Нижней палате Федерального собрания.

- В 2016 нам этого сделать не удалось, не хватило мощи. ЦИК тогда снял списки наших одномандатников, а в федеральных списках нас не было. Считай, мы скакали на одной ноге, - рассуждает председатель Бюро президиума партии Андрей Широков. - Но 5 лет не прошли зря, мы набрались опыта и мудрости. Теперь список кандидатов у нас более четкий и выверенный. И идем мы на выборы не только по одномандатным округам, но и по общефедеральному списку.

В 2021 «Партия пенсионеров» является одной из пяти, имеющих право участвовать в выборах в Госдуму без сбора подписей. Такую возможность «Пенсионеры» обеспечили себе тем, что имеют свои фракции в 12 региональных парламентах — это самый высокий результат из всех непарламентских партий в России. Их шансы на успех некоторые социологи и политологи оценивают как довольно высокий — от 8 до 12%.

- Если любишь ты футбол, то «Партия пенсионеров » - это гол,- шутит председатель президиума Владимир Ворожцов. - А если серьезно, то мы не сборная России, мы идем побеждать. Знаем, что такое Госдума и как тяжело будет там с нашими идеями и проектами.

«НЕ МОЖЕМ БОЛЬШЕ СМОТРЕТЬ, КАК НИЩАЕТ НАРОД»

- Честно говоря, мы готовы к любой критике - вплоть до обвинений в попытке свержения конституционного строя, - говорит председатель партии Владимир Бураков. - С нашими позициями, наверное, надо было не идти в парламент, а оставаться в стороне системной оппозицией. Но мы не можем больше сидеть и смотреть, как нищает народ. Как пенсионеры выживают, а семьи с детьми за чертой бедности. 23 миллиона нищих по официальной статистике. Это позор! Отступать больше некуда, у России осталось 10 лет, чтобы остановить необратимую социальную деградацию. Рост экономики нашей страны составил в последние годы буквально 1-2%. Тогда как у США — 16%, у ряда европейских стран до 30%, а у Китая вообще 101%. Доля России в мировом ВВП на 6-м месте. И вроде звучит не плохо, если не вспоминать, что когда-то мы были на втором и не смотреть в процентном отношении — всего около 3%. Перед нами Индия, а в спину нам дышит Индонезия.Такое чувство, что представители власти не отдают себе отчет в том, что происходит.

Что касается внутренней политики, то важнейшие социальные проблемы стали еще сложнее и запутанней. Системную социальную политику подменили разовыми выплатами. Подачками. Мы еще на прошлых выборах 2016 года предупреждали, что в недрах провластных структур зреет идея повышения пенсионного возраста. И оказались правы. Ничего хорошего эта реформа не принесла — возраст повысили, пенсии не выросли, народ озлоблен. Мы вообще выступаем за то, чтобы на пенсию выходили не по возрасту, а по стажу работы. И чтобы пенсионеры жили достойно, получая не меньше 70% от средней зарплаты . Мы говорили и говорим, что против оптимизации медицины, «благодаря» которой маленькие городки и деревни остались вообще без квалифицированной врачебной помощи. Эту реформу надо повернут вспять. Мы выступаем за строительства социального жилья, потому что даже льготная ипотека — с помощью которой государство пытается решить жилищный вопрос — доступна далеко не всем. Нам есть что сказать и предложить стране и нашим избирателям. Мы за сильную и процветающую Россию путем настоящих, продуманных реформ. И готовы бороться с законодательным судом власти, который привел к принятию огромного количества недоработанных законов. Надеемся, они нас услышат. Исследования показывают падение доверия ко всем парламентским партиям, в том числе к партии власти. Так что у нас есть все шансы.

«Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» не скрывает, что рассчитывает на поддержку, собственно, пенсионеров и людей предпенсионного возраста. Обещая при этом своему потенциальному электорату: что «изменим жизнь вашу, ваших внуков и детей».

- Пенсионеров в России 47 миллионов человек, почти треть страны. А если прибавить 15 миллионов людей предпенсионного возраста, то половина всего населения получится. При этом до настоящего момента в нашем российском парламенте нет и не было партии, которая бы целью свою деятельности ставила повышения уровня жизни этой категории людей.

БАБУШКАМ И ДЕДУШКАМ ДОЛЖЕН ИДТИ СТАЖ ЗА ВОСПИТАНИЕ ВНУКОВ

И законопроекты, как уверяют «Пенсионеры», у них уже готовы:

- Первая задача — внесение законопроектов, способствующих ликвидации бедности. Бедность тормоз всех процессов. Мы готовы предложить концепцию социального кодекса, который позволит сократить неравенство людей в разных регионах. Также подготовлен пакет проектов по существенному увеличению пенсии. Наше предложение — как можно быстрее ликвидировать Пенсионный фонд и платить людям напрямую из бюджета, задействуя при этом и часть денег от продажи нефти и газа. Бабушкам и дедушкам, воспитывающим внуков, должен идти за это стаж и прибавка к пенсии.

У партии нет медийных, раскрученных лиц.

- Ни Моргерншетрнов, ни Милохиных, никого из «Дома-2» у нас нет. Наши кандидаты не ведут инстаграмы, они занимаются реальными делами. Как, например, декан юридического факультета Финансового университета Гульнара Ручкина, генерал-лейтенант полиции Александр Михайлов, социолог Дмитрий Рогозин и другие серьезные люди.

На съезде были утверждены списки кандидатов на выборы в Госдуму. В общефедеральном три фамилии — председатель партии Владимир Бураков, и члены президиума Владимир Ворожцов и Андрей Широков. В региональной группе 47 фамилий. А в региональных списках более 200.

Партия объявила о начале всероссийской предвыборной кампании.