Полицейский при задержании застрелил азербайджанского парня. Кто виноват: расследование Ульяны Скойбеды

Масла в огонь подлил и флешмоб, который проводили члены азербайджанской диаспоры, фотографируясь с портретами убитого.

Ты его потушил!

- Снимай, снимай! - кричит по-азербайджански парень.

В кадре два сотрудника ДПС тащат юношу кавказского вида к патрульной машине, тот вырывается и кричит: «Я им говорю, что мне по… («все равно» - матерн.)!» Снимающие совестят гаишников:

- Успокойтесь, вы что делаете?

Полицейские вырывают у задержанного мобильник, шлепают его на крышу патрульной «Лады» и начинают запихивать парня в машину («Телефон!» - орет тот); толстый черноволосый юноша заскакивает в кадр и пытается отбить товарища, рука оказывается в опасной близости к кобуре.

В ту же секунду он получает удар кулаком и пинок под зад.

- Пошел на... (матерн.)! - Гаишник бросает задержанного («Ты погоди, я уже сел! Я сяду!» - испуганно кричит тот), полицейский делает шаг в сторону толстого, выхватывая пистолет, взводя его в боевое положение:

- На землю, шкура!

Через мгновение он кладет толстого на капот… и запись обрывается.

Следующий ролик: парень щекой лежит на машине, из его головы струей бежит кровь.

- Ты шмальнул в него, дура! - в ужасе кричит снимающий.

Гаишник ошарашенно заглядывает в дырочку в виске.

Голос за кадром:

- П... тебе, нах («тебе конец» - матерн.), вот и камера, нах, ты его потушил!

Гаишник отталкивает Векила, когда тот пытается отбить своего товарища.

Потом достает пистолет, скручивает Векила и кладет на капот...

Выстрелив в голову задержанному, полицейский, похоже, сам не понимает, как это произошло.

Пытались отбить задержанного

Это видео вывалилось в сеть в ночь на 29 мая, и одновременно на стол начальнику ГУ МВД по Новосибирской области легло срочное донесение:

«Экипаж «Рига-35» в составе старшего инспектора ДПС старшего лейтенанта Гусева Александра Владимировича, 1982 года рождения, и инспектора ДПС лейтенанта Бубукина* Дениса Владимировича нес службу на маршруте.

В 21 час 40 минут был замечен автомобиль «Тойота Марк-2», госномер Е100КХ, двигавшийся с нарушением ПДД, а именно, со стеклами, покрытыми цветными пленками (пресловутая тонировка. - Ред.). Законное требование об остановке водитель не выполнил и увеличил скорость, экипаж ДПС стал преследовать его с включенной сиреной и проблесковыми маячками, автомобиль резко свернул к придорожной заправке, из него выбежали три или четыре человека и попытались скрыться. Сотрудникам ДПС удалось задержать одного, после чего двое скрывавшихся вернулись, оказывали сопротивление сотрудникам ДПС, хватали за форменное обмундирование старшего лейтенанта Гусева.

Та самая Тойота: Векил так любил ее, что поставил номер машины вместо id в соцсети. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

При применении загиба руки за спину произошел непроизвольный выстрел в область головы, пострадавший Абдуллаев Векил Якуб Оглы,

19.11.2001 года рождения, уроженец Новосибирской области».

Векил Абдуллаев Фото: семейный архив.

Не злите человека в погонах

Кажется, ситуация яснейшая: 20-летние мажоры на тонированной «Тойоте» убегали от полиции, нагличали, пытались захватить табельное оружие (все люди в погонах, с которыми удалось поговорить, воспринимают ситуацию только так, и именно это указал в рапорте напарник стрелявшего Бубукин) - самый борзый получил пулю.

Да, полицейский не должен был открывать огонь на поражение: он мог отогнать разошедшихся юнцов выстрелом в воздух или вообще ограничиться пенделем, но… агрессоры и нарушители все-таки они, а не он.

Векил Абдуллаев Фото: семейный архив.

У меня двое сыновей-подростков, и именно это я буду объяснять им: не злите человека в погонах, беспрекословно выполняйте его «глупые» приказы и точно не рукоприкладствуйте: этот человек - закон, и государство сажает в тюрьму тех, кто кидает в него пластиковые стаканчики или хватает за рукав... В лучшем случае. В худшем можно схватить пулю, а полицейский отделается проверкой и увольнением.

Вместо этого обычного развития событий в Новосибирской области начались чудеса.

Векил Абдуллаев в реанимации Фото: семейный архив.

На нас напали

Юные азербайджанцы Руслан и Илькин (первого сажали в машину, второй снимал видео) стояли и врали в интервью телеканалу «Россия» и «Комсомольской правде»:

- Никакой погони не было, ДПС не останавливала, на заправку заехали, чтобы сходить в туалет, тут на нас напали…

Руслан. Фото: Дмитрий Кабанов

Почему я так уверенно говорю о лжи?

Да потому что новосибирская «Комсомолка» достала третье видео, с заправки, и там четко видно: вот останавливается азербайджанская машина, из нее опрометью выбегают парни, вот, крутя мигалкой, подлетает полицейская, ее аж заносит, пыль столбом…

Дальше - конфликт, выстрел…

Векил умирает (погибшего по глупости парня действительно очень жаль - врачи сутки безуспешно боролись за его жизнь), и назавтра, во время прощания в мечети, инспектора ЗАКРЫВАЮТ. Суд избирает меру пресечения - арест, хотя никакой необходимости в этом нет: 40-летний офицер, семейный, двое детей и мама живут в том же райцентре Мошково, возле которого произошла трагедия, - куда он побежит?

На суд гаишника ведут в наручниках, и это совсем странно: статья «причинение смерти по неосторожности» не тяжкая, а «превышение должностных полномочий» абсурдна: человек задерживал преступника (сопротивление сотруднику полиции - это преступление) и отбивался от другого…

Полсотни вооруженных кавказцев

«То, что произошло после трагедии, не укладывается ни в какие рамки. В Мошково прибывает на 10 автомобилях больше полусотни вооруженных азербайджанцев. Они берут в осаду местное отделение полиции и больницу, требуя выдать им на расправу невольного убийцу. В случае отказа угрожают расстрелять всю его семью. Пришлось вызывать ОМОН...» Это пост одного из православных олигархов, эту же информацию публикуют некоторые газеты, присовокупив, что полицейским раздали бронежилеты.

Илькин. Фото: Дмитрий Кабанов

Новосибирский портал дает расшифровку голосового сообщения неназванного полицейского: «Этот, в которого выстрелили, сын какого-то в диаспоре там. Ну, короче, он очень крутой, у него папа шишка, держит там что-то, короче, капец! У нас тут в Мошкове кипиш: ОМОНа нагнали, гаишников, полицейских. Диаспорских тачек тут - «Хаммеры», «Мерседесы», полностью тонированные в хлам, по всему Мошкову ездят, требуют отдать этого Гуся. Всем советую сейчас сидеть дома!»

Доподлинно известно, что с азербайджанцами трижды встречался глава Мошкова и что семью гаишника взяли под госзащиту: улица, где стоит дом полицейского, была перекрыта сотрудниками Росгвардии, и росгвардейцы дежурили на первом этаже больницы, где умирал Векил.

На суде гаишник заявил, что ему угрожали на очных ставках, говорили: «Стреляйся!» и «Молись»…

Все это ожидаемо вызвало ненависть русского населения. Масла подлили паблик «В Азербайджане», освещающий новосибирскую трагедию в стиле «Наших бьют», а также «умные» члены сибирской диаспоры, устроившие митинг с фотографиями Векила, автопробег с фотографиями Векила и флешмоб - групповое фотографирование с фотографиями Векила (все это публиковалось в азербайджанских СМИ).

Больница в Мошкове, возле которой дежурили родственники Векила. Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

Чего эти люди добивались, я не знаю. Но они добились.

Жена инспектора Гусева записала видео, в котором обморочным голосом обратилась к председателю Следственного комитета РФ Бастрыкину и директору ФСБ Бортникову и попросила справедливости: якобы угрозы поступают уже ей и ее детям…

Бастрыкин приказал проверить работу новосибирских подчиненных, и… Гусева в тот же день выпустили, а азербайджанских мальчиков Илькина и Руслана, наоборот, посадили. Правоохранительная система России привыкла прогибаться под общественное мнение, просто здесь пришлось делать это дважды: сначала громче возмущались иностранные партнеры, потом русские патриоты…

Примерно на этом этапе я и оказалась в теме.

«Э, мы тут скорбим!»

Родственники погибшего не брали в осаду здание полиции с оружием в руках. Группа поддержки стояла в другом месте и давила на власти.

И первый вопрос, который меня заинтересовал: а что на самом деле было в Мошкове?

Понимаете, я работала в Арзамасе, где русские наци ордой прошли по центру после убийства местного парня кавказцами, и в Минеральных Водах, где, наоборот, отряд армян пришел в больницу и забил русского обидчика: от межнациональных столкновений остаются не посты в соцсети, а трупы и разбитые витрины.

Здесь, в Новосибирске, видео ровно одно: по деревенской улице ходит нетрезвая тетенька и материт понуро сидящих на бревнах кавказцев, общим числом двенадцать:

- Тишину поймал, на..! Я все сниму, весь ваш сходняк!

А кавказцы ее урезонивают:

- Что вы себе позволяете, тут у нас горе!

- Мы скорбели, - возмущается отец Векила, - приехали к больнице: я, он (показывает на отца Илькина. - Авт.), дядя Векила, другой дядя, брат жены. Мы ждали вестей о состоянии моего сына, хотя понимали: один процент надежды всего! Никому не угрожали, были возмущены тем, что в больнице выставили ОМОН: это от нас, родственников?!

Вот у этой гостиницы была попытка задержания лихачей и прогремел выстрел. Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

Мэр Мошкова ожидаемо слился, областным чиновникам, похоже, был отдан приказ прекратить общение с журналистами; местные жители зашуганы...

Кому верить?

По счастью, я нашла свидетеля. Жительница Новосибирска Елена Скубченко не скрывает имени:

- Мы ехали с дачи и в Кошеве, это возле Мошкова, увидели очень много машин, около пятидесяти: там асфальтированная площадка, и они все заполонили. Кавказцы стояли и разговаривали, толпа. Нет, оружия я не видела.

Разобрались, да? И православные олигархи, и скорбящие родственники - все говорят неправду: не брали в осаду полицию с оружием в руках, но и не «плакали во дворе больницы только самые близкие»: группа поддержки стояла в другом месте и давила на власти.

А что собой представляют участники событий?

Родители погибшего Векила (слева) с отцом арестованного Илькина Исмаилова Фаганом. Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

Не гопник. Не орел

Отец Векила Ягуб от горя невменяем: он только что вернулся из родового села с похорон и на все вопросы о сыне отвечает, что Гусев хотел убить нарочно, он задумал это, едва начав преследовать ребят, и доказательства тому: выстрелил, как заправский киллер, вверх наискосок и посмотрел в дырку:

- Векил же только взял его за плечико! Мой сын - гражданин России, у него девушка русская, Аня, я сам в России с 94-го года, работаю, почему нас выставили как диаспору, публиковали эти фейки про оружие и сыграли на национализме?

Эх, Ягуб, Ягуб, если бы родители нарушителей в первый день честно сказали: «Мы не так воспитали своих детей и не объяснили им, что нужно слушаться полицию», - вопросов к диаспоре не было бы никаких…

Пришлось узнавать о парнях окольными путями. Все окончили 9 классов и помогали в семейном бизнесе: отцы Векила и Илькина держат палатки по продаже одежды и обуви в Алтайском крае, дядя Руслана - в Новосибирске, все, по рассказам друзей, были веселыми, компанейскими и не агрессивными - только Векил однажды чуть не избил девочку из параллельного класса... Ясно, характер импульсивный.

Полиция, в рамках смены парадигмы, роет теперь на лихачей любой компромат: может, они везли наркотик и потому не остановились?

Пока откопали только старое, октября 2020 года, заявление соседа Руслана. Суть: парни ставили машину на газон, сосед вышел и стал их снимать на телефон, ему накидали по ушам, «высказали угрозы убийством» и забрали аппарат; парни со своей стороны говорят, что «блогер» обозвал их «чурками»... И поди проверь.

Короче, облик гопников не складывался.

А что наш герой Гусев? Он честный-принципиальный?

- Да-да, как все они, - бросали дальнобойщики и уезжали. Один рассказал, что «Саша спокойный, как танк, не знаю, что надо сделать, чтобы его вывести, его мать работает в больнице, куда привезли подстреленного». В дом Гусевых войти не удалось: там до сих пор дежурит боец с кобурой.

Я была уже в отчаянии, когда на Радио «Комсомольская правда» - Новосибирск» позвонил слушатель и рассказал историю, которую трудно проверить:

- Два года назад у Гусева было абсолютно идентичное дело! Также в Мошкове: они с напарником остановили транспортное средство, случилась драка. Инспектор, по версии обвиняемого, достал пистолет и стал пистолетом бить его по лицу, в этот момент произошел выстрел. Обвиняемому дали штраф за сопротивление полиции, дело представили так, как будто Гусев дал предупредительный в воздух, но даже у коллег мнение об этом дэпээснике далеко не лестное…

«Не умеет обращаться с оружием», - действительно слышала я. А еще узнала, что в нынешнем убийстве защита полицейского собирается обвинить… Илькина: мол, парень выключил видео,

кинулся на гаишника, ударил ему под руку… По-моему, исчерпывающая характеристика.

Мальчики-мажоры

Одно не давало мне покоя: отца Векила называли шишкой и крутым, а он вышел ко мне в драной майке:

- У меня машина в кредите, квартира в ипотеке! Я ИП, и у меня ни одного наемного работника, сами пашем, семьей! Бывает, на стройке работаю, будут у олигарха такие руки с мозолями?

Отец Векила Ягуб Абдуллаев убежден, что гаишник специально застрелил его сына. Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

Но ведь за сына строителя не вписались бы 50 машин, не надо мне рассказывать про братство, которого у русских нет, а у кавказцев есть.

Решила побеседовать с главой местной азербайджанской культурной автономии, который с самого начала метался челноком: ездил и успокаивал то родственников, то митингующих дураков с портретами (и которого наци объявили за это организатором беспорядков):

- Так папа влиятельный или нет?

- А там не папа, там дядя! Расим Гейдаров!

Расим Гейдаров - крупнейший предприниматель Татарского района Новосибирской области, владелец трех торговых центров, в одном из которых размещаются, например, «Пятерочка» и DNS (на сайте Арбитражного суда висит документ о том, что этот ТЦ является, по сути, самостроем, но администрация не имеет вообще ничего против).

Звоню в администрацию замглавы Людмиле Леонидовне Кузнецовой:

- Расим Вахидович всегда откликается на нужды города, участвует в юбилеях, в позапрошлом году они с братом построили нам новое кладбище, в прошлом - сценический комплекс, в этом устанавливают остановочные павильоны, объем спонсорских вложений каждый раз - полтора миллиона рублей. В данный момент Гейдаровы участвуют в социальном проекте «Дом для сирот»: строят на территории города многоквартирный дом, в котором город планирует выкупать квартиры для выпускников детдомов. Я лично обращалась к Расиму за спонсорской помощью для беженки из Таджикистана, он всегда поможет…

Ну то есть бинго! Я угадала: Векил и его брат Илькин - мажоры, с таким дядей им можно было даже плюнуть дэпээснику на погоны.

Звоню знакомому в полицию и прошу забить уважаемого человека в базу, полицейский начинает заикаться:

- 45 нарушений ПДД только за 2019 - 2020 годы, в основном превышение скорости, иногда выезд на встречку, то есть он просто клал…

Семейная традиция, которая закончилась пулей...

*По закону мы не можем распространять личные данные сотрудников. Фамилия изменена.

Богатый дядя Векила Абдуллаева Расим Гейдаров - большой друг администрации одного из районов Новосибирской области, в этом и отгадка. Фото: СОЦСЕТИ

Взгляд с 6-го этажа

Все молодцы.

Все поучаствовали в превращении бытового конфликта в межнациональный

Вот теперь мы видим ситуацию целиком. Мальчики нарушали и хамили не потому, что они кавказцы и понаехали, а потому что для родственников российской элиты не действуют ПДД, и национальность здесь ни при чем (мы помним дочь главы иркутского избиркома Анну Шавенкову, сбившую на тротуаре двух женщин и не отсидевшую за это ни дня, она была вполне местной и коренной).

Гаишник выстрелил не потому, что его жизни угрожали, а потому что вот такой он служака. Зато старательный.

Азербайджанским СМИ было выгодно качать миф «Мальчика убили за то, что он кавказец» - и православные олигархи мигом пробили им ответочку: потребовали объявить недотепу-полицейского Героем России.

Все молодцы

Особенно местные власти, которые на глазах у всей России посадили гаишника в угоду большому другу мэрии.

А кавказцам хочется сказать: если вы желаете, чтобы к вам относились без предвзятости, как к полноправным гражданам России, не собирайтесь толпами по 50 машин после любых трагедий. Не рассказывайте, что это красивый горский обычай и у вас так принято: вы все равно будете неверно поняты. У нас так не принято. Мы этого попросту боимся.

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