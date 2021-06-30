Павел Табаков признал внебрачную дочку, но не женился

Павел Табаков - сын известной актерской пары - Олега Табакова и Марины Зудиной. В этом браке у супругов также появилась дочь Маша. Фото: Instagram.com

Младший сын народного артиста Олега Павловича Табакова (от второго брака с Мариной Зудиной), 25-летний Павел, впервые стал отцом. Внебрачная дочка родилась еще в августе 2020 года. Тайное стало явным во время недавних крестин ребенка, на которых была Марина Зудина, подтвердившая журналистам, что стала бабушкой.

Красавица из Мурома

Актриса Софья Синицына еще год назад родила от Павла дочь Мию. Фото: Instagram.com

Табаков-младший пошел по стопам родителей, тоже стал артистом. Востребован в кино и пользуется повышенным успехом у противоположного пола. Даже Марина Зудина признавалась репортерам, что сначала он знакомил ее со своими девушками, и со многими перезнакомил, а потом перестал, поскольку не определился с выбором спутницы. И все же, скольких бы девушек он ни покорил, а первенца (по крайней мере о других детях ничего не известно) ему родила его ровесница, молодая актриса Софья Синицына, имя которой до этого не было на слуху.

До Табакова Софья два года встречалась с бывшим партнером по съемкам четвертого сезона сериала «Кухня» Никитой Тарасовым. В 2017 году журналисты сообщили о расставании Софьи и Никиты, начали передавать слухи, что в ее жизни появился более статусный молодой человек - Павел Табаков. Они познакомились на съемках драмы «Как я стал...» в 2017 году. После этого репортеры часто видели их вместе в московских барах. Летом 2019 года они вместе отдыхали в Майами. Однако на расспросы журналистов о серьезности отношений Табаков ничего не пояснял. К тому же слухи ходили о его увлечениях и другими девушками. Поэтому известие о рождении дочки, названной Мией, стало неожиданностью. Этот факт скрывался, хотя Софья делилась на своей странице фотографиями дочки, но не указывала, кто отец.

- Павел не женился на матери ребенка. Женщина решила родить - это ее право. Хотела его к себе привязать? Но это не обязательно, что он должен жениться, я его поддержу в этом, - высказала свое мнение жена Бориса Щербакова, бывшая мхатовская актриса Татьяна Бронзова. - Павел еще молоденький, не нагулялся. То, что он от ребенка не отказался, а он не отказался, - это правильно.

Дочь Павла Мия. Фото: Instagram.com

Первые полгода Мию видели только самые близкие - была пандемия, перестраховались. Девочка на попечении няни. Кстати, при крещении ей дали православное имя Марина (как у Зудиной, знаменитой бабушки). Зудина рассказала журналистам, что, надеется, с матерью внучки у нее сложатся отношения. Заявила, что не хочет, чтобы внучка называла ее «бабушкой», а только по имени. «Я рада, что у нас родилась малышка, больше нечего сказать», - Зудина предпочитает пока не слишком-то вдаваться в детали.

Поставила перед фактом

- Антон, вы поздравили Марину Зудину с тем, что она стала бабушкой? - звоню старшему сыну мэтра (от первого брака с Людмилой Крыловой) Антону Табакову.

- Знаете, нет, не поздравил. А надо? Павла, естественно, я поздравил, да. Просто я не так обширно воспринимаю Марину, хотя, вне всякого сомнения, она имеет к этому отношение. Главное - то, что Павел стал родителем. В связи с этим в нем есть изменение, и это изменение в лучшую сторону. Нет, на крестинах ребенка меня не было, я был в отъезде.

- Вы узнали о рождении ребенка брата из прессы?

- Нет, от Павла. Он мне сам позвонил и сказал. Девочку я еще не видел. С ее мамой я не знаком, ее не поздравил.

Павел снимает матери своей дочки квартиру на Патриарших прудах в Москве (своего жилья у нее пока нет).

- Софья, уроженка Мурома, хотела бы, чтобы он ей купил квартиру в столице, но пока Павел сказал, что не заработал, - рассказал «КП» знакомый актера. - Он сейчас занят на съемках, не всегда удается часто приходить к дочке. К тому же из-за пандемии боится принести возможную заразу. Материально помогает, но вряд ли много времени проводит с дочкой: человек занятой, работает, обеспечивает.

В интервью Павел Табаков отмечал: «Я живу на свой заработок, не кичусь этим. У меня достаточно скромные запросы. Нет машины, нет прав. Я не шикую, зная, что деньги даются достаточно тяжело. И разбазаривать их не очень хочется! Конечно, можно гульнуть, но в разумных пределах». Отмечает, что сбережения отца не транжирит, зарабатывает сам.

Как сообщалось, матери своего ребенка старается оказать не только финансовую помощь, но и в профессии. Лоббирует ее на кастингах кинокомпании «Амедиа». Именно эта студия сняла Софью в новом сериале «В парке Чаир», который покажет в 2021 году Первый канал.

По мнению некоторых, Павел не особо планировал становиться отцом, но его, что называется, поставили перед фактом.

- Какое-то время он с Софьей жил вместе в съемной квартире, но она не смирилась с его любвеобильностью, ревновала, - рассказал его знакомый. - Павел унаследовал от отца сексуальный драйв, не прочь завести во время съемок личные отношения с партнершами. Софья, видимо, надеялась, что ребенок его сделает семьянином, присмирит. Но Павел не поменял привычек, продолжает засматриваться на женщин. Видел их в общей компании, сидели, выпивали, все было хорошо, и вдруг Софья устроила ему разнос за то, что он как-то посмотрел на девушку. В конце прошлого года у них в отношениях появилась напряженность. Но ради дочки они и сегодня продолжают встречаться. Павел деньги Софье дает, все, что нужно ребенку, оплачивает. То есть не отмахнулся от ребенка, а ведет себя ответственно. Жениться пока не готов. А Софья, похоже, надеется, что он нагуляется, остепенится и созреет для полноценной семьи.

Друзья уверены, что это не последнее увлечение: «Пока Павел не собирается жениться, до 30 лет. И знаменитый отец, который всегда его воспитывал, советовал рано не жениться». Ранее Табаков признавался в интервью: «Не представляю, чтобы моя жена была актрисой. Я бы этого, мне кажется, не выдержал. Мое мнение: жена должна быть дома, она должна быть прежде всего матерью».

Бурное прошлое

Со звездой сериала «Деффчонки» Таисией Вилковой его развела работа. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Примечательно, что в актерской тусовке у звездного отпрыска Павла Табакова, несмотря на его молодой возраст, слава донжуана с впечатляющим списком возлюбленных. Если перечислять всех возлюбленных Павла, то получается целая армия. Не скрывал он отношений с племянницей Екатерины Стриженовой Лизой Костюковой, дочкой известного модельера Виктории Андреяновой, а также с племянницей Михаила Турецкого Валерией. Бывшая его возлюбленная Таисия Вилкова (сыграла в сериале «Деффчонки») признавалась, что большая загруженность в работе повлияла на их расставание. В 2016 году жил гражданским браком с актрисой Марией (Марусей) Фоминой, старше его на несколько лет. Дело шло к свадьбе.

Племянница основателя «Хора Турецкого» Валерия Турецкая - одна из экс-симпатий Табакова-младшего. Фото: Instagram.com

- Зудиной Фомина очень нравилась, тем более что она дочка богатого, крутого папы. Но Маруся признавалась мне, что Павел вроде бы несколько инфантильный, этакий маменькин сынок. Она не захотела такого мужа и заменила его другим, - сказала ее знакомая.

Актриса Маруся Фомина считалась невестой наследника знаменитой фамилии. Фото: Instagram.com

В актерском кругу ряд женских имен, на кого якобы обращал внимание Павел, продолжают. В этом списке, например, «горячая штучка» Ангелина Стречина (снималась с Павлом в фильме «Екатерина. Самозванцы», не единожды обнажалась в сериалах), Любовь Аксенова (его партнерша по фильму «Мятеж»), Марина Васильева (ухаживания за которой замечали на съемках «Мертвого озера»). Вероятно, и фамилия действует магнетически, и то, что Павел успешен и богат. Олег Павлович все наследство оставил второй семье и детям от второго брака, а это, по оценкам экспертов, порядка 220 миллионов. Сам Павел однажды признался, что девушки не всегда вели себя с ним честно.

Дочкой модельера Виктории Андреяновой Лизой Павел увлекся в 17 лет. Фото: Instagram.com

- Девушки обижали. Много-много раз пользовались мной, - сказал он в одном интервью. - Я честнее буду относиться к проститутке, чем к девушке, которая меня обманула и не призналась в этом. Самое главное - быть честным. А любовь - второстепенное.

КСТАТИ

«Не мажор, а труженик»

Как известно, у Олега Павловича было две семьи и четверо детей.

- Старший сын мэтра Антон внешне очень похож на Олега Павловича, младший - на Марину Зудину, мать, - рассказал «КП» театральный продюсер Валерий Сергеев. - Антон, когда Табаков ушел к Зудиной, говорил мне, что никогда измену отца его матери (Людмиле Крыловой) не простит (как и его родная сестра Александра), и еще и из-за этого ушел из актерской профессии, став ресторатором. Павел талантлив в отца. Хоть и представитель золотой молодежи, но не мажор, а труженик. Некоторый инфантилизм присутствовал в сыновьях Олега Павловича, но они со временем это побороли. Павел родился с серебряной ложкой во рту, и сам говорил, мол, подушка безопасности есть, можно работать в удовольствие.

Но и ему пришлось непросто - рано потерял отца, приходится доказывать, что не блатной, работает честно. Груз ответственности перед фамилией, династией. Пока еще не созрел до создания полноценной семьи. Не нагулялся, как говорится. У многих парней ощущение отцовства приходит позже.

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