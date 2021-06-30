Колбаски, сосиски, купаты - что еще дачникам надо!

Во-первых, они вкусны. Во-вторых, они в ассортименте. И в-третьих, их очень просто готовить - вам нужны будут сами колбаски и мангал/гриль/барбекю. Наслаждаться ароматными колбасками можно без дополнительных блюд, а палитру вкусовых ощущений вам помогут расширить овощи и соусы.

На вкус и цвет...

Однообразия не любит никто. После дегустации одного вида колбасок обязательно захочется узнать, насколько развито кулинарное искусство в этой области, и на следующем барбекю обязательно возникнет потребность попробовать какой-либо новый рецепт. И тут есть проблема: рецептов колбасок столь много, что можно по ним писать целую энциклопедию. И это не преувеличение.

Колбаски классифицируются по типу используемого мяса: свинина, говядина, баранина, телятина, курица, индейка, кролик, также используется смешанный фарш, например, говядины и свинины или свинины и курицы. Многие производители выпускают на рынок уже готовые колбаски, как правило, из разных видов мяса на выбор, придумывая свою собственную рецептуру и состав. Например, «Пава-Пава» выпускает купаты из индейки «Баварские», так как специализируется на производстве мяса индюшки с пониженным содержанием жира. Кстати, сырье в изделии может быть сухой или влажной выдержки, может быть копченым или полукопченым.

Пикантность и изысканность яству добавляют также начинки и приправы. Есть изделия со шпиком, сыром, беконом, со взбитым яичным белком. Конечно же, особые нотки композиции добавляют специи: майоран, лук, чеснок, тмин, шафран, белый перец и другие. Мы расскажем об общеизвестных классических вариантах.

Виды для жарки

Колбаски

Правильные колбаски должны быть в диапазоне от светло-розового до красного (в зависимости от мяса), но вполне допустим и сероватый оттенок, так как существует более 10 тысяч рецептур колбасок, добавок и специй. Они должны быть в натуральной оболочке, начинка может состоять как из рубленого мяса, так и из фарша. Колбаски можно жарить на гриле и на решетке.

Люля-кебабы

Люля-кебабы - изделия из рубленого мяса, нанизанного на шампур и зажаренного на углях. Родом это блюдо из Турции, есть кебабы в Иране, Азербайджане. Классический люля-кебаб делают из баранины с добавлением курдючного сала, лука и пряностей. Фарш для люля нужно хорошо вымесить, чтобы он не падал с шампура, который должен быть широким. В основном люля жарят на углях.

Купаты

Это грузинские сырые колбасы: рубленые свинина и говядина, заключенные в очищенную кишку. В них добавляют лук, чеснок, зерна граната или барбарис, соль, красный и черный перец, чабер, кинзу. Купаты готовят на углях, они должны пропитаться дымом, шкварчать и капать жиром на угли.

Чевапчичи

Тоже разновидность кебабов. Это можно понять из названия. «Чевап» - это кебаб, а «чичи» - уменьшительный славянский суффикс. Чевапчичи, по сути, похожи на люля-кебабы: рубленое мясо на шампурах, по форме - колбаски, но без оболочки. Их готовят из говядины, баранины и свинины. В измельченное мясо добавляют жир, чеснок, лук и приправы.

Как выбрать лучшие?

Цвет! Определить, использовал производитель краситель или нет, можно только в процессе жарки: если колбаски остались ярко-красными, то там точно не обошлось без красителя, если же совсем светлыми - значит, перебор с жиром.

Жир! Существуют нормы содержания массовой доли жира в зависимости от категории: А - 18%, Б - не более 35%, В - не более 50%, Г - лучше вообще не рассматривать. Стандартов именно на колбаски для гриля нет, поэтому все они вырабатываются по ТУ, а значит, каждый производитель может добавлять сколько хочет. Оптимальное содержание жира, которое даст вкусовое ощущение и мягкое сочное мясо, - 35 - 40%. Если будет меньше, то жесткая термообработка с двух сторон высушит постные купаты.

Норма! Без вреда для здоровья врачи рекомендуют съедать не больше 150 - 200 г колбасок, но обязательно с овощами и зеленью. Обязательно пейте воду, так как на расщепление белка ее требуется много.