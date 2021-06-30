Окрошечное настроение!

Речь пойдет о любимой миллионами россиян окрошке. Спросите любого, какое блюдо он считает самым летним, и вы услышите в ответ: окрошечку. Таким душевным словом назвали летний сытный суп, основу которого составляют мясные или колбасные изделия. Это блюдо прекрасно освежает в жаркий день, и его не надо варить.

Для худеющих

Это блюдо можно есть абсолютно всем, в том числе и всегда худеющим. Если сделать его на основе лимонной кислоты, отварного филе индюшки, без картошки и на сметанке - вуаля, ЗОЖ-окрошка готова. Только будьте бдительны с порциями, мы понимаем, что вкусно. Но! Тазик даже такого диет-блюда таки может отложиться на боках. Вообще заправка в окрошке - регулятор калорийности.

Вам какую?

• На минералке с «лимонкой» и сметаной - 42 ккал на 100 г

• На тане и айране - 50 ккал на 100 г

• На квасе без майонеза - 60 ккал на 100 г

• На квасе со сметаной - 61 ккал на 100 г

• На квасе с майонезом - 75 ккал на 100 г

Поешь, как царь!

Рецепт царской окрошки, любимого блюда Александра III.

Император России Александр III из простонародных кушаний более всего любил окрошку. Это подтверждают сохранившиеся меню его поездки на Кавказ осенью 1888 года, где видно - везде на первом месте был холодный суп, который до XX века считался закуской.

Рецепт 1880 года, книга «Постный и скоромный стол».

Ингредиенты: 3 литра белого кваса, 400 г отварной говядины, 400 г отварной курицы, 4 вареных яйца, 4 огурца, 1 ст. сметаны, 400 г раковых шеек, корень сельдерея, соль, горчица, зеленый лук и укроп по вкусу.

Способ приготовления: классический - все покрошить, залить квасом и перемешать.

Литературный след

Но не только цари любили окрошку. Многие писатели XIX - XX веков упоминали ее в своих произведениях.

«Только с кухни доносится дробное отбивание поварских ножей, предвещающее неизменную окрошку и битки за обедом».

М. Е. Салтыков-Щедрин. «Господа Головлевы», 1880.

«…Питались же преимущественно окрошками из кваса, с добавлением луку, соленой рыбы, иногда мяса, сваренного у кого-нибудь на дворе».

Максим Горький. «Супруги Орловы», 1897.

«Фон Корен быстро съел свою окрошку и отдал денщику тарелку».

А. П. Чехов. «Дуэль», 1891.

Колбаса & мясо

Уже много лет идет холодная война между колбасными окрошечниками и мясными, к их битве присоединились еще квасники и кефирники. Первые уверены, что Бог создал окрошку именно с докторской колбасой, вторые считают, что колбаса - это происки Люцифера и в православной окрошке должно плавать непременно вареное мясо.

Мы заняли золотую середину и считаем, что окрошка хороша и с мясом, и с колбасой, а лучше со всем вместе. Мясом ее не испортишь, главное - чтобы докторская была качественной, например от «Черкизово», а мясо - свежим.

Минутка истории

Точную дату рождения окрошки найти невозможно, но известно, что она появилась на Руси до 989 года - за отсчет времени взяли упоминание этого блюда в летописи. Этот холодный суп любили не только простолюдины, но и богатые сословия, включая великого князя Владимира. Правда, готовился он в те времена постным, на брюкве и репе, с пряными травами и яйцами. Все это крошили, и от глагола «крошить» пошло название блюда. Мясо появилось в окрошке в XV - XVI веках - тогда в состоятельных семьях в нее принято было добавлять три вида нежирного мяса. Колбаса заменила мясо только с началом производства докторской колбасы в СССР.

Чем разбавляли?

В старину окрошку готовили на огуречном рассоле, на квасе, на сыворотке, на пиве, на березовом соке, на чайном грибе, на свекольном бульоне, на томатном соке.

Что добавляли?

Соленые огурцы, лук, соленые сливы, соленые грибы, моченые яблоки. В более поздних вариантах - картофель, репу, морковь, брюкву. Из пряных трав, помимо классических укропа и зеленого лука, мелко нарезанные петрушку, сельдерей, кервель и эстрагон.