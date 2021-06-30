Константин Богомолов строит "новый продвинутый театр" - с Тик-Током и трансгендером

Богомолов рассказал о планах Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Несмотря на пандемию театр выпустил в этом сезоне спектакли: «Бульба. Пир». «Бесы Достоевского», «Бэтмен против Брежнева», «Дядя Лёва» и «Благоволительницы».

- Пять премьер в коронавирусный сезон - это успех, - считает художественный руководитель Театра на Бронной Константин Богомолов. - У нас сменился менеджмент, чему я очень рад. Наш новый директор Елена Мироненко активно, бодро, весело взяла в свои руки решение финансово-хозяйственных проблем. Это была моя мечта найти такого директора. Я ей доверяю.

Богомолов рассказал о планах. Новый сезон начнется с постановки Александра Молочников "Платонов. Болит" по Чехову. Спектакль выйдет в конце сентября.

Выпускник прошлого года режиссерского факультета ГИТИСа Микита Ильинчик (он поставил «Благоволительниц») в следующем сезоне выпустит чеховский «Вишневый сад». Раневскую будет играть в одном из составов светская дама, подруга Ренаты Литвиновой - Наталья Максимова. Недавно она совершила каминг-аут и рассказала в интервью Ксении Собчак, что она трансгендер. Новый «Вишневый сад» будет идти по разряду молодой режиссуры.

Еще одно юное дарование - Эдгар Закарян, выпускник режиссерского курса Андрея Могучего, поставит «Гамлета», которого сыграет Влад Долженков. В роли Офелии – Василиса Перелыгина.

- Мы продолжим поиск новых имён и создание своего режиссерского пула, - пояснил Богомолов. – Нехватка хороших режиссеров - большая проблема для всех театров. Я начну репетировать новую версию «Идиота» Достоевского. Надеюсь, что выпущу спектакль к финалу нашего пребывания во Дворце на Яузе (историческое здание Театра на Бронной сейчас на ремонте – Ред.) мы активно работаем с приглашёнными звёздами.

Как признался Константин Богомолов, его цель - создать мощную сильную труппу. Ее состав станет понятен в конце следующего сезона.

Возвращение в родной дом на Малой Бронной планируется на первый квартал 2022 года. Хотя уже сейчас ремонтные работы выполнены на 70 процентов. Но Департамент культуры выделил дополнительно 219 миллионов рублей на современное техническое оснащение сцены. Значит, надо оснащать.

Стало понятно, что новый театр будет «продвинутый и с ТикТоком». А среди актёров - здоровая конкуренция и «творческое проветривание».

- Ты должен нравиться зрителям и при этом сохранять себя – это и есть современный театр. Мы должны балансировать между двумя этими векторами. Конечно, подстраиваться по зрителя мы не будем, но мы и не снобы, - сказал Константин Юрьевич.

Журналисты спросили Богомолова, что будет всё-таки с труппой, в которую активно принимают молодых артистов. Недавно пришла на Бронную Василиса Перелыгина. Штатное расписание ведь не резиновое…

- Раньше труппа была на бессрочных контрактах, это когда актера невозможно уволить, если за ним нет серьезных дисциплинарных нарушений, - говорит Богомолов. – Я просил молодежь перейти на срочные контракты. Так будет честнее по отношению к театру. С теми, кто отдал театру десятки лет служения, с ними сохранятся бессрочные контракты. А молодые и актеры среднего возраста, имеющие возможность искать работу, зарабатывать, с ними я разговаривал. С кем-то придется расстаться, а кто-то переходит на срочный контракт. Это договорные отношения. Кого-то будут приглашать режиссеры в свои постановки, кого-то - нет. Так станет понятно, кто востребован, а кто не очень. Да, есть артисты талантливые. Но встречи с материалом у них не случилось, или с режиссером. Их потенциал не реализован, но я в них верю. А есть актеры, на которых нет спроса. В них не вижу перспектив. На то я и поставлен сюда руководителем, чтобы определять художественную политику этого театра. Кстати, и со мной департамент культуры заключил срочный договор, который может разорвать в любой момент. Актеры должны находиться в таких же отношениях с театром. И они соглашаются. С людьми можно разговаривать без скандалов, интриг, морального насилия и при этом добиваться своего в честном разговоре. В результате у нас очень многие перешли на срочные контракты. Какое-то количество, конечно, уволилось. Но мы никого не увольняли по дисциплинарным причинам. Все было спокойно.

Да, в театр приходят новые люди. Я уговариваю некоторых приглашённых звёзд, которые играют у нас не в одном спектакле, стать артистами нашего театра. Фамилии пока называть не буду.

Олег Павлович Табаков осуществил такую реформу в МХТ. Даже народные артисты работали по срочным, годовым контрактам. Это большая сложная работа. Мы не будем расширять штатное расписание. Нет задачи к тем 60 артистам, которые здесь были, когда я пришел, прибавить еще десяток-другой. Считаю, что в идеале в Театре на Бронной должно быть 40-45 человек эффективно работающей труппы плюс приглашенные звёзды.

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