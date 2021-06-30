«Сегодня ночью я умер 17 раз»: Сгоревший от коронавируса режиссер клипов МакSим успел рассказать, что чувствовал перед уходом

Одной из последних работ Вадима стал клип на песню МакSим «Спасибо». Сейчас певица тоже борется за жизнь в реанимации. Фото: кадр видео.

Режиссер и клипмейкер Вадим Шатров умер от коронавируса в 42 года. Он снимал клипы на хиты многих отечественных музыкантов, в том числе для певицы МакSим («На двоих», «Живи»), Дмитрия Маликова, Алсу, Димы Билана, Юрия Шевчука, Бориса Гребенщикова, группы «Сплин», Animal Джаz. О смерти Шатрова 29 июня сообщила его жена Жанна Карабалаева.

- Сегодня под утро умер мой муж Вадим. Поражение легких - 55%, - написала она на своей странице в «Фейсбуке».

Вадима госпитализировали 22 июня в тяжелом состоянии. В реанимации он несколько дней оставался между жизнью и смертью, но, тем не менее, находил в себе силы рассказывать о своем самочувствии друзьям в «Фейсбуке». Шатров дал самому себе обещание: если выживет – то в корне изменит свою жизнь.

- Господа, спешу сообщить, что нахожусь сейчас на самой передовой борьбы между жизнью и смертью, без большей части легких и в целом придавленном состоянии. Если выживу - будет новая жизнь, - написал режиссер.

Оставаясь в тяжелом состоянии, Вадим Шатров рассказывал о том, как он себя чувствует. Фото: Facebook.

На следующий день его состояние ухудшилось, Вадим рассказал, что с трудом пережил минувшую ночь.

- Сегодня ночью я умер 17 раз. Каждая смерть - это был кусок сна. Я их в виде лекций записывал для потомков в шутливой форме. Итогом я полчаса после пробуждения просто не был. Реально полчаса полного непонимания, кто я. Сижу, плачу, благодарю бога за жизнь. Такую прекрасную и невероятную, - признался Шатров.

Последний пост на своей странице режиссер опубликовал 26 июня. Он рассказал, как вокруг него от коронавируса умирают люди, другие пациенты его палаты.

- Сегодня ночью умер сосед по палате. Он ходил сам, когда меня привезли полудохлого, - написал Вадим. - И дальше со своей койки я наблюдал, как умирают люди - почему-то была уверенность. Вы знаете, что я отрицаю судьбу, случайность, обстоятельства… Мы сами выбираем. И человек просто решил, что пожил своё, и уже пора. А я выбираю жить.

Вадиму было 42 года. Фото: Facebook.

Последней работой Вадима стал клип на песню МакSим «Спасибо». Сейчас певица тоже борется за жизнь в реанимации. МакSим госпитализировали около двух недель назад с пневмонией. Врачи подключили ее к аппарату искусственной вентиляции легких и ввели в медикаментозную кому. Кроме серьезного поражения легких медики диагностировали у нее заболевание печени, что осложняет ситуацию. Позднее стало известно, что артистку перевели с аппарата ИВЛ на систему ЭКМО - искусственные легкие, которые самостоятельно насыщают кровь кислородом. По словам специалистов, этот метод лечения используют только в крайних случаях.