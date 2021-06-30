Петросян и его молодая жена потратили на отдых на Мальдивах 2,5 миллиона рублей

Татьяна Брухунова призналась, что ей до слез не хотелось улетать с Мальдив. Фото: Инстаграм.

Евгений Петросян и его молодая супруга Татьяна Брухунова провели две недели на Мальдивах. 75-летний юморист и его 32-летняя избранница ходили на рыбалку, лакомились экзотическими блюдами, купались в Индийском океане и наслаждались прочими пляжными радостями. В Инстаграме Татьяна делилась подробными отчетами о своем отдыхе, однако упорно не рассказывала, где именно они с мужем остановились. И только в последний день отпуска рассказала подписчикам об отеле, который они выбрали. Судя по всему, отдых обошелся Евгению Вагановичу недешево.

29 июня супруги улетели домой в Москву. Татьяна поделилась с фолловерами, что ей до слез не хотелось уезжать – так ей понравилось отдыхать в пятизвездочном отеле Ozen Life Maadhoo. Петросян и его спутница выбрали систему питания «все включено».

- Я не в первый раз на Мальдивах, но этот остров резко отличается от предыдущих. Идеальное расположение (всего 40 минут от аэропорта на катере). Русскоязычный персонал. Чистейший океан и ежедневная уборка береговой линии. Четыре отменных ресторана. Spa - я его никогда не забуду. Массажист Виджетта поправила мне онемевшую спину за один часовой сеанс, - написала жена юмориста, прощаясь с гостеприимным островом.

В Инстаграме Татьяна делилась подробными отчетами о своем отдыхе. Фото: Инстаграм.

Судя по расценкам отеля, за сутки проживания в нем Петросяну пришлось заплатить 96 тысяч рублей. Это минимальная цена за домик на пляже, если только Евгений Ваганович не выбрал виллу пороскошнее. Зная его спутницу жизни, скорее всего сатирику пришлось раскошелиться на вариант подороже. Но мы все-таки будем считать расходы на отдых по минимальному прайсу. Итого две недели пребывания в «Ozen Life Maadhoo» обошлись ветерану отечественной сцены в 1 миллион 344 тысячи рублей. И это не учитывая стоимость перелета.

В сторис Инстаграма Татьяна Брухунова поделилась видеороликами, снятыми в бизнес-классе «Аэрофлота». На сайте авиакомпании купить билеты в бизнес-класс на ближайшие недели с приоритетным обслуживанием и максимальным количеством багажа (Татьяна – известная модница, и взяла с собой не один чемодан нарядов) можно примерно за 1 миллион 322 тысячи на двоих. Итого, по приблизительным оценкам, отдых Петросяна и его молодой жены на Мальдивах обошелся в два с половиной миллиона рублей.

До недавнего времени звездное семейство отдыхало в Сочи. Полтора года назад супруга юмориста родила сына Вагана и не могла позволить себе совершить длительный перелет вместе с таким крохой. Но теперь малыш Ваган подрос, и Татьяна решилась отправиться в путешествие на экзотические острова. В Инстаграме Брухунова призналась, что ждала этого отдыха два года.