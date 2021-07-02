Сведения о размере и другие условия оплаты услуг по размещению агитационных материалов по выборам 19 сентября 2021 года на региональных поддоменах kp.ru

Владивосток

Сведения о размере и другие условия предоставления услуг по размещению предвыборных агитационных материалов по выборам в Государственную Думу Федерального Собрания 19 сентября 2021 г.

Сетевое издание «Комсомольская правда», www.kp.ru (св-во Эл № ФС77-80505 от 15.03.2021), размещение на региональном сегменте сайта: www.dv.kp.ru

Формат размещения – тексты:

Формат размещения – видео:

Формат размещения – баннеры:

По вопросам размещения агитационных материалов обращаться: 690091, г. Владивосток, ул. Лазо, 8, 5 этаж. Тел. +7 (423) 230 22 54 (доб. 110) Электронный адрес: aleksandra.terekhova@phkp.ru

Екатеринбург

Сведения о размере и другие условия предоставления услуг по размещению предвыборных агитационных материалов по выборам в Государственную Думу Федерального Со-брания 19 сентября 2021 г.

Сетевое издание «Комсомольская правда», www.kp.ru (св-во Эл № ФС77-80505 от 15.03.2021), размещение на региональном сегменте сайта: https://www.ural.kp.ru/

Формат размещения – тексты:

Формат размещения – видео:

Формат размещения – баннеры:

Формат размещения – социальные сети:

По вопросам размещения агитационных материалов обращаться: 620026, г.Екатеринбург, Мамина-Сибиряка, д. 52, оф. 302 Тел. (343) 237-25-51 Электронный адрес: aleksey.dvizov@phkp.ru

Иркутск

Иркутский филиал АО «Издательский дом «Комсомольская правда»

127015, Москва, ул. Новодмитровская, д 5А стр.8

Адрес филиала: 664047, г. Иркутск, ул. Партизанская, д. 75

ИНН/КПП 7714037217/381143001

тел. (3952) 208-001

e-mail: margarita.s@phkp.ru

Условия оплаты печатной площади для проведения предвыборной агитации кандидатов, участвующих в выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, дополнительных выборах депутатов Законодательного Собрания Иркутской области третьего созыва по одномандатным избирательным округам № 2,3, муниципальных выборах на территории Иркутской области, назначенных на 19 сентября 2021 года

Сетевое издание «Комсомольская правда», kp.ru (свидетельство серия Эл № ФС77-80505 от 15 марта 2021 г.), региональный сегмент сайта: irk.kp.ru

Формат размещения – тексты

Формат размещения - баннеры

Медийная реклама пакеты desktop + mobile

Краснодар

Сведения о размере и другие условия предоставления услуг по размещению предвыборных агитационных материалов по выборам в Государственную Думу Федерального Собрания восьмого созыва 17-19 сентября 2021 г.

Наименование СМИ: сетевое издание «Комсомольская правда», www.kp.ru (св-во Эл № ФС77-80505 от 15.03.2021), размещение на региональном сегменте сайта: www.kuban.kp.ru

Тарифы на размещение платных предвыборных агитационных материалов (политической ре-кламы) в сетевом издании «Комсомольская правда» (KP.RU) регион Кубань в период проведения предвыборной агитации по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, назначенным на 17-19 сентября 2021 года. ТАРИФЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С 21 АВГУСТА ПО 16 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА

Условия оплаты: публикация предвыборных агитационных материалов возможна только на усло-виях 100% предоплаты. Стоимость указана в рублях с учетом НДС 20% Скидки не предусмотрены.

Наценки: Инфографика, коллаж, видео в статье - 20%. Поднятие анонса в блоке региона - 50%.

Редакция сетевого издания «Комсомольская правда» (KP.RU) регион Кубань - Краснодарский филиал АО «ИД «Комсомольская правда»: г. Краснодар, ул. Октябрьская, 72, т. 8 (861) 992-7-992.

Электронный адрес: oksana.ts@phkp.ru

Красноярск

Сведения о размере и другие условия предоставления услуг по размещению предвыбор-ных агитационных материалов по выборам в Государственную Думу Федерального Со-брания 19 сентября 2021 г.

Сетевое издание «Комсомольская правда», www.kp.ru (св-во Эл № ФС77-80505 от 15.03.2021), размещение на региональном сегменте сайта: www.krsk.kp.ru

Формат размещения – тексты:

Формат размещения – видео:

Формат размещения – баннеры:

По вопросам размещения агитационных материалов обращаться: 660022, г. Красноярск, ул. Никитина, 3 Б. Тел. (391) 206-96-50, 206-96-59 Электронный адрес: alla.istrati@phkp.ru

Крым

Сведения о размере и другие условия предоставления услуг по размещению предвыборных агитационных материалов по выборам в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 19 сентября 2021 г.

Сетевое издание «Комсомольская правда», www.kp.ru (св-во Эл № ФС77-50166 от 15.06.2012), размещение на региональном сегменте сайта: www.crimea.kp.ru

Формат размещения – тексты:

Формат размещения – видео:

Формат размещения – баннеры:

По вопросам размещения агитационных материалов обращаться: 295 011, г. Симферополь, ул. Турецкая, 13 А. Тел. (3652) 788-127, +7 (978) 853-65-17 Электронный адрес: svetlana.popova@phkp.ru

Изготовление материалов/работа журналиста - 5 600 руб с НДС, коэффициенты: за сроч-ность - 1,5; за сложность - 1,5; за работу за пределами рабочего времени и места нахождения редакции - 2; коэффициенты суммируются.

ПРИМЕЧАНИЯ:

*Цены включают изготовление материала/работу журналиста в пределах обычного рабо-чего времени и места нахождения редакции

Новосибирск

Сведения о размере и другие условия предоставления услуг по размещению предвыборных агитационных материалов по выборам в Государственную Думу Федерального Собрания 19 сентября 2021 г.

Сетевое издание «Комсомольская правда», www.kp.ru (свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-80505 от 15.03.2021 г.), размещение на региональном сегменте сайта: nsk.kp.ru

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Съемка видео…………………от 3 000 рублей

Подготовка материала журналистом:

статья……………………………..3 000 рублей

обычный пост……………………500 рублей

опрос, тест, видеопост (текст)….1000 рублей

Услуги фотографа, 1 фото………500 рублей

Услуги дизайнера ……………от 1 000 рублей

По вопросам размещения агитационных материалов обращаться: Новосибирский филиал АО «ИД «Комсомольская правда» 630091, Новосибирск, ул. Советская, 64, 10-й этаж Телефоны: (383) 289-99-44, 289-90-40, 289-90-61

Электронный адрес: evgeniya.berseneva@phkp.ru, galina.popova@phkp.ru

Пермь

Сведения о размере и другие условия предоставления услуг по размещению предвыборных агитаци-онных материалов по выборам в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва , выборам депутатов Законодательного Собрания Пермского края четвертого созыва, основным и дополнительным выборам депутатов представительных органов муниципальных образований Пермского края, которые состоятся 19 сентября 2021 года.

Сетевое издание «Комсомольская правда», kp.ru(св-во регистрации СМИ Эл № ФС77-80505 от 15.03.2021), региональный сегмент сайта: perm.kp.ru.

ТЕКСТОВЫЕ ФОРМАТЫ

МЕДИЙНЫЕ (БАННЕРНЫЕ) ФОРМАТЫ

ФОРМАТЫ В РЕГИОНАЛЬНЫХ СООБЩЕСТВАХ КП ПЕРМЬ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

Наценки

Цены указаны в рублях, в том числе НДС 20%

По вопросам размещения агитационных материалов обращаться:

614002, г. Пермь, ул. Н. Островского, 76 Б.

Тел.: (342) 206-60-10, 206-45-00

Электронный адрес: tatyana.korobitsyna@phkp.ru

Ростов-на-Дону

Сведения о размере и другие условия предоставления услуг по размещению предвыборных агитационных материалов по выборам в Государственную Думу Федерального Собрания 19 сентября 2021 г. На региональном сегменте сетевого издания «Комсомольская правда», доменное имя сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (для сетевого издания): KP.RU (Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-80505 от 15 марта 2021г.)

Среднесуточная посещаемость - более 41 000 посетителей. Просмотров в месяц - более 1 900 000.*

*по данным liveinternet за май 2021

ТЕКСТОВОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ

МЕДИЙНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Ростовский филиал акционерного общества «Издательский дом «Комсомольская правда»

Адрес филиала: 344000, г. Ростов-на-Дону, ул. Варфоломеева, 259, 7-й этаж Почтовый адрес: 344000, г. Ростов-на-Дону, а/я 575 р/счет 40702810052090037442 в ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК

БИК 046015602, кор/счет 30101810600000000602

Подробно о текущих проектах и условиях вы можете узнать по телефону службы рекламы: (863) 333-24-22

Самара

Сведения о размере и других условиях оплаты печатной площади для размещения предвыборных агитационных материалов в период избирательной кампании по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, назначенным на 19 сентября 2021 года,

избирательной кампании по выборам депутатов Самарской Губернской Думы седьмого созыва, назначенным на 19 сентября 2021 года

Сетевое издание «Комсомольская правда», www.kp.ru (св-во Эл № ФС77-80505 от 15.03.2021), размещение на региональном сегменте сайта: www.samara.kp.ru

Формат размещения – тексты:

Формат размещения – видео:

Формат размещения – баннеры:

По вопросам размещения агитационных материалов обращаться: 443100, г. Самара, ул. Лесная, 9. Тел. (846) 270-69-10 Электронный адрес: tatyana.gulyascheva@phkp.ru

Санкт-Петербург

Сведения о размере и другие условия оплаты услуг по размещению агитационных материалов по выборам 19 сентября 2021 года:

- депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва;

- депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва;

- депутатов Законодательного Собрания Ленинградской области седьмого созыва.

Сетевое издание «Комсомольская правда», kp.ru (Эл № ФС77-80505 от 15.03.2021)

Цены приведены в рублях, с учетом НДС 20%.

Санкт-Петербург и Ленинградская область

Форматы размещения (тексты)

Форматы размещения (баннеры)

Мобильный сайт www.kp.ru

Группы в социальных сетях www.spb.kp.ru

Ставрополь

Сведения о размере и другие условия предоставления услуг по размещению предвы-борных агитационных материалов по выборам в Государственную Думу Федераль-ного Собрания 19 сентября 2021 г.

Сетевое издание «Комсомольская правда», kp.ru (св-во Эл № ФС77-80505 от 15.03.2021), региональный сегмент сайта: stav.kp.ru

МЕДИЙНАЯ РЕКЛАМА

ТЕКСТОВАЯ РЕКЛАМА

Цены приведены в рублях с учетом НДС

Хабаровск

Сведения о размере и другие условия оказания услуг по размещению предвыборных агитационных материалов по выборам: депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации; досрочные выборы Губернатора Хабаровского края и дополнительные выборы депутата Законодательной Думы Хабаровского края по Транспортному одномандатному избирательному округу №6; выборы депутатов представительных органов муниципальных образований 19 сентября 2021 года.

Сетевое издание «Комсомольская правда», www.kp.ru (св-во Эл № ФС77-80505 от 15.03.2021), размещение на региональном сегменте сайта: www.hab.kp.ru

Формат размещения – тексты:

Формат размещения – видео:

Формат размещения – баннеры:

По вопросам размещения агитационных материалов обращаться:

680000, г. Хабаровск, ул. Гоголя, 27, офис 401. Тел. (4212) 782-782

Электронный адрес: 27@phkp.ru

Челябинск

АО «ИД «Комсомольская правда» сообщает о готовности выполнять работы/оказывать услуги по размещению в сетевом издании агитационных материалов кандидатам, политическим

партиям, выдвинувшим списки кандидатов, на выборах депутатов Государственной Думы

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 19 сентября 2021 г.

Сетевое издание «Комсомольская правда», kp.ru (св-во Эл № ФС77-50166 от 15.06.2012), региональный сегмент сайта: chel.kp.ru

Формат размещения – тексты:

Формат размещения – видео:

Формат размещения – баннеры:

Формат размещения в официальных группах социальных сетей «Комсомольская правда-Челябинск»

1 пост в 3х соцсетях (публикация в VK, Facebook, Одноклассники) = 15 000 руб.

Пост Instagram = 8 000 руб.

Размещение в Instagram storiуs = 5 000 руб.

Пост в Telegram = 3 000 руб.

статья в ВКонтакте = 15 000 руб.

Услуги:

Изготовление статьи = 3 000 руб.

Работа фотографа = 3 000 руб.

Работа видеооператора от 5 000 руб. до 15 000 руб. (в зависимости от сложности)

Изготовление баннера = 2 500 руб.

По вопросам размещения агитационных материалов обращаться: 454091, г. Челябинск, ул. Красная, 4. Тел. (351) 7000-967 (1004) Электронный адрес: ekaterina.pletneva@phkp.ru

Реклама