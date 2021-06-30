Путин: «Газ до забора должен быть проведен бесплатно»

Газификация деревни в Ивановской области. Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Сразу несколько вопросов на прямую линию поступило по теме газификации. В частности, Роза Каппушева из Карачаево-Черкессии обратилась с просьбой помочь с проводкой газа. По ее словам, труба лежит в 100 метрах от дома, но чтобы подключиться к ней, с семьи требуют 200 тысяч рублей.

- Мы поговорим с руководителем республики, - отрезал президент. - От магистральной трубы до домовладения труба должна быть проложена бесплатно. Или за счет Газпрома, или тех организаций, которые руководят хозяйством в республике. До забора вам должны довести трубу бесплатно. Там работы могут стоить и 200 и 300 тысяч, и миллион рублей, но это вас не должно касаться, а внутри домовладения уже за деньги собственника.

Правда, и тут есть идеи, заявил Путин. Этот вопрос уже обсуждался с правительством.

- Говорил с правительством, чтобы был единый договор, единый план. Все, что связано с обустройством участка должны делать по единому плану и в рамках централизованных закупок. То есть по сниженным ценам.

Стоит отметить, что программа «бесплатной мили», то есть подведение газовой трубы к домовладению касается не всех населенных пунктов.

- Этот касается только тех мест, где люди живут постоянно, - подчеркнул президент. - Но это пока первый этап программы. Садоводческие товарищества тоже должны быть обеспечены газом. Это в перспективе 2024-2025 годов. Пока надо обеспечить газом населенные пункты, где люди живут постоянно. Это программа газификации страны.