МТС привезет артистов Comedy Club во все регионы России

Фото: Facebook Comedy Club

Жители России смогут увидеть вживую популярные ТВ-проекты: Comedy Club, Comedy Woman, «Пой без правил», «Студия Союз», «Stand Up», «Женский стендап», «Однажды в России» и «Импровизация», гастроли которых будет организовывать «МТС Энтертенймент».

Более 250 мероприятий пройдут до конца 2023 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Самаре, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и других городах.

Купить билеты можно будет без комиссии на МТС Live. А клиенты МТС смогут получить специальные билеты, VIP-вход и даже возможность пройти за кулисы к любимым артистам.