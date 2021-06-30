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Политика30 июня 2021 15:50

Путин о глобальном потеплении: Будем готовиться, что может наступить неизбежное

Президент предупредил, что если ничего не делать, то человечество способно привести планету «в состояние Венеры»
Олег АДАМОВИЧОлег АДАМОВИЧ
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Президент России Владимир Путин. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Президент России Владимир Путин. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

На президентской прямой линии 30 июня Владимира Путина спросили, чем для нас может обернуться глобальное потепление.

- О глобальном потеплении много говорят. Многие небезосновательно считают, что оно связано с выбросами в атмосферу угарного газа. В чем трагизм ситуации? Не в том, что климат меняется в каких-то отдельных регионах. А в том, что изменение климата на всей планете может подойти к какой-то опасной черте, и если в этот момент человек добавит выбросов, то могут наступить необратимые процессы, которые приведут нашу планету в состояние Венеры. Напомню, на ее поверхности 500 градусов тепла по Цельсию. Вот чего опасаются экологи. Так это или не так, но мы должны минимизировать свой вклад в глобальные изменения, - заявил Путин.

Президент добавил, что «на территории нашей страны потепление происходит даже быстрее, чем во многих других регионах мира».

- Но не только у нас, а на всей широте, включая скандинавские страны. У этого процесса есть плюсы, а есть и минусы. 70% нашей территории находится в северных широтах с вечной мерзлотой. Земля промерзла на десятки-сотни метров вглубь. У нас там города, инфраструктура - если все растает, то нас ждут серьезные социальные и экономические последствия. Опустынивание территорий может начаться в традиционных сельскохозяйственных регионах, - предупредил глава государства.

Путин рассказал, что у властей есть план на случай глобального потепления.

- Правительство разработало план реагирования на дальнейшее изменение климата, включая дорожное строительство. Одно дело строить дорогу в Краснодарском крае, другое дело — в Якутии. Создана система реагирования по 10 важным отраслям, - сообщил президент.

Глава государства также заявил, что мы будет расширять возможности своих лесов и океанов по поглощению угарного газа.

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