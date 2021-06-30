Прямая линия с Владимиром Путиным 30 июня 2021 года. Стенограмма

Публикуем стенограмму прямой линии с президентом. Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

- Владимир Владимирович, по практике работы на «прямой линии» могу сказать, что в ходе эфира удается ответить максимум на 70-80 вопросов. Какова судьба остальных вопросов, ведь их почти 2 миллиона уже?

В. Путин:

- Я хотел бы с этого начать нашу встречу. В 19-м году, когда эта «прямая линия» проходила в полном формате, как сегодня, поступило свыше миллиона вопросов, и в прошлом году, когда проходила совмещенная «прямая линия» и пресс-конференция, поступило много сотен тысяч вопросов. Хочу вас заверить. Это такое, на первый взгляд, самонадеянное заявление, но, тем не менее, мы постараемся сделать так, чтобы ни один вопрос не остался незамеченным. Более того, в 2019 году, как я сказал, свыше миллиона поступило вопросов. И свыше 500 тысяч сегодня уже обработано, более того, на них даны конкретные ответы. По ряду из них работа продолжается, по этим вопросам, в том числе потому, для того чтобы отреагировать должным образом, положительно, нужно вносить изменения и в нормативную базу, нужно включать решение этих вопросов в бюджеты регионов и даже в федеральный бюджет. Это большая работа. И ее было бы невозможно провести, если бы не помощь Общероссийского народного фронта и других общественных организаций, которые включились в эту работу и очень активно с администрациями самого разного уровня (и с местными, и с региональными, и с федеральными) работают, для того чтобы людям помочь.

Это, конечно, помощь мне, поскольку ответы приходят в мой адрес. Но я хочу обратиться сейчас к добровольцам, волонтерам, к тем людям, которые обрабатывают эти вопросы, слова благодарности хочу передать именно от граждан. Потому что вопросы приходят, конечно, в мой адрес, но вы помогаете рядовым гражданам страны. И за это вам огромное спасибо. Надеюсь, что такую же продуктивную работу мы организуем и после проведения сегодняшнего мероприятия. Хотя в ходе прямого общения, надеюсь, нам удастся выйти на те проблемы, которые людей больше всего интересуют, и постараемся и в ходе сегодняшнего общения некоторые из них решить.

- Конечно, больше всех волнует очередная волна коронавируса, появляются новые мутации. Люди хотят знать, где четкие правила. Почему у нас вакцинация объявлялась вроде как добровольной, но теперь в Москве и в ряде других регионов две трети работающих в определенных сферах обязаны вакцинироваться. Почему массовые мероприятия вроде как под запретом, но чемпионат Евро-2020 проводить можно? Как сделать так, чтобы и губернаторы, и чиновники, и простые граждане понимали, где эти четкие правила?

В. Путин:

- Ничего проще нет. Что касается Евро-2021, соревнований по футболу, то здесь, прежде всего, мы вынуждены были исполнять обязательства, которые взяло на себя государство по организации этих крупных спортивных мероприятий. А в целом нет ничего проще – понять, что в этой сфере происходит. Нужно только посмотреть в норму закона. Я в свое время говорил, как вы помните, о том, что я не поддерживаю обязательную вакцинацию, и продолжаю придерживаться этой точки зрения. Надо посмотреть закон 1998 года, по-моему, где говорится об иммунной защите населения. Там две основные составляющие. Это общенациональный календарь прививок, и он является обязательным, и вот это – обязательная вакцинация.

Были предложения коллег перевести вакцинацию против ковидной инфекции вот в этот раздел национальных прививок, национального плана, но депутаты Государственной Думы не поддержали. Поэтому в этот раздел национального плана вакцинации вакцинация против ковида не попала и не является обязательной в общенациональном плане. Вместе с тем вторая составляющая этого закона говорит о том, что в случае подъема заболеваемости, в случае эпидемии в отдельных регионах Российской Федерации по рекомендации главных санитарных врачей руководители регионов имеют право вводить обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан, особенно из групп риска. Именно этой нормой закона в 10 субъектах Российской Федерации руководители воспользовались и ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий из так называемых групп риска. Это в рамках закона еще 1998 года. Поэтому никакой неразберихи в России нет, все действуют в рамках закона, о котором я только что сказал.

- Общероссийского локдауна не будет?

В. Путин:

- Это другой вопрос. Действия наших коллег в этих 10 регионах как раз направлены на то, чтобы предотвратить необходимость введения локдауна, когда закрываются целые предприятия, люди оказываются без работы, без заработной платы, когда разоряются мелкие и средние предприниматели и падают доходы населения. Вот для того, чтобы этого не случилось, в отдельных регионах и по отдельным категориям граждан и вводятся такие обязательные нормы, связанные с вакцинацией. Известно очень хорошо, много раз об этом уже сказали специалисты и по телевидению, и в интернете, во всех возможных средствах массовой информации, по всем каналам сказано о том, что предотвратить дальнейшее распространение эпидемии можно только с помощью вакцинации. У нас такая возможность есть, у нас 4 вакцины, они высокотехнологичные, безопасные и весьма эффективные. Поэтому надеюсь, что предубеждения некоторых наших граждан будут проходить по мере того, как вакцинация будет продолжаться.

В. Путин:

- Сейчас свыше 20 миллионов, 23 миллиона уже вакцинировано. Как видим, все у нас в порядке. Слава богу, у нас нет таких трагических ситуаций после вакцинации, как после применения Астразенеки или Пфайзера.

- Мы знаем, что вы на своем личном примере знаете, что такое вакцина. Есть у нас вопрос: скажите правду, президент сделал прививку или нет? Почему видео не показали? Какой вакциной вы привились?

В. Путин:

- Меня просили не говорить о том, какой вакциной я прививаюсь, чтобы не создавать каких-то конкурентных преимуществ одной вакцины перед другой. Но я вижу, что вопросов очень много. По поводу видео. Я не думаю, что это так уж важно – показать видео. Ну, а если бы делали прививку не в руку, а в другое место, тоже надо было бы показывать видео? А сейчас жуликов очень много, которые делают вид, что делают прививки. К сожалению, медики им иногда подыгрывают. На самом деле колют что угодно. Физраствор, ничего не колют. Я надеюсь, что в большинстве своем граждане страны понимают, что если я сказал, что прививку сделал, то так оно и есть. На таком уровне люди не занимаются мелким жульничеством.

Что касается меня, то тогда, когда я делал, это в феврале было, у нас в гражданском обороте были две – ЭпиВакКорона Новосибирского центра «Вектор» и "Спутник V". Они обе хорошие. Только появилась третья еще. Но фактически в гражданском обороте еще не было. Я мог сделать любую из них. Но как ни покажется странным, особенно я с врачами даже не советовался, я смотрел и по своим знакомым, кто чего там делает, Они обе хорошие, современные. Векторовская вакцина она вообще такая синтетическая, как говорят, она продвинутая. Но, как мне показалось по своим знакомым, расскажу, чем я руководствовался, все-таки действует она поменьше по времени. Хотя у нее есть свои преимущества. После нее вообще никаких побочных явлений, в том числе даже и подъема температуры, нет никаких других побочных факторов. Я исходил из того, что мне нужно быть защищенным как можно дольше. И принял для себя решение привиться "Спутник V".

Тем более, что Вооруженные силы у нас прививаются "Спутник V", а я все-таки Верховный главнокомандующий. Я уже говорил, могу повторить еще раз, после первого укола вообще ничего не чувствовал. Часа через четыре чувствовалось в месте укола, небольшая чувствительность появилась. После второго, я сделал в 12 часов дня, в 12 часов ночи измерил температуру – 37,2. Лег спать, проснулся, 36,6. Все. и через сколько-то дней, дней двадцать прошло, взяли кровь, посмотрели результаты, высокий уровень защиты. И вам рекомендую. А вы сделали?

- Я не так давно переболела. Мне еще рано. Минздрав дал рекомендации для тех, кто переболел. То ли полгода, то ли 12 месяцев нужно подождать. Пока есть естественная защита.

В. Путин:

- И Минздрав дает рекомендации, и ВОЗ совсем недавно сделала свои рекомендации. В нормальных условиях, когда нет пандемии, рекомендуют ревакцинироваться через 12 месяцев. А когда наблюдается пик, рост заболеваемости, рекомендуют делать вторичную прививку через 6 месяцев. А болели легко?

- Да, можно сказать, легко.

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