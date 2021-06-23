Про мясо премиум-качества

Мы, россияне, всегда любили вкусно и обильно поесть. В отдыхе, как и в подвиге, нам нет равных. Застолье – праздничное или будничное – всегда приравнивалось у нас к отдыху, к приятному времяпрепровождению. Но никак не к простому механическому приему пищи. Нам не все равно, что жевать.

Но если раньше ели много мучного и жирного, то сегодня культура питания заметно сместилась в сторону более здорового потребления. Мы стали тщательнее отбирать продукты для своего стола. Стараемся употреблять меньше быстрых углеводов и делаем акцент на полезных и качественных продуктах. Что бы нам ни говорили адепты экзотических направлений в питании – основным источником белка для человека было и остаётся мясо. А говядина всегда являлась лидером по популярности среди мясных продуктов. Ничто не может сравниться по вкусу, питательности и пользе со свежими, сочными говяжьими стейками. Ну, а стейки из мраморной говядины – просто эталон полезного продукта для нашего стола. Поэтому прямо сейчас попробуем разобраться, чем именно этот вид мяса отличается от обычной говядины, и почему оно уже сейчас должно появиться на нашем столе.

Мы оказались в числе счастливчиков, которые побывали на мясоперерабатывающем предприятии компании «Мираторг» в Брянске, где производят более 50 видов тех самых знаменитых стейков из мраморной говядины. Вместе с нами их истинный вкус и искусство правильного приготовления оценили журналисты глянцевых изданий и известные фуд-блогеры. И теперь делимся с вами секретами, которые нам удалось узнать из первых уст.

Принципиальная разница

Как объяснил бренд-шеф компании «Мираторг» Дмитрий Лазько, мраморная говядина отличается от обычной наличием характерных жировых прожилок по всей площади отруба. Их еще называют «мраморными» или «золотыми» - в первом случае за рисунок, напоминающий изысканную благородную красоту одноименного камня; во втором – за тот вкус, который они придают конечному блюду. Следовательно, чем больше прожилок, тем сочнее, нежнее и вкуснее получается мясо. А обычная говядина более жесткая, что накладывает отпечаток на длительность приготовления блюд да и не добавляет ей особого вкуса.

Что и говорить: слюнки текут, даже когда просто слушаешь эту песнь. А уж когда вкушаешь сам продукт… Кстати, в мраморной говядине намного меньше холестерина, чем в обычной, поэтому она не приводит к повышению артериального давления и закупорке кровеносных сосудов. Необходимо подчеркнуть, что жир в таком мясе не вреден, а наоборот, полезен. Он содержит большое количество Омега-3 и Омега-6 кислот, благотворно влияющих на сердечно-сосудистую систему.

Помимо вкусовых и внешних достоинств, мраморная говядина обладает высокой питательной ценностью: богата витаминами В, Е и К, насыщенными жирными кислотами, минералами (медью, магнием, калием, натрием, цинком, селеном). Еще – холином, ускоряющим метаболизм – поэтому на такой еде можно худеть.

Теперь мы все можем сами

Производство мраморной говядины в России налаживается быстрыми темпами. На наших угодьях лучше всего прижились черные безрогие крепыши-бычки абердин-ангусской породы – результат более чем 150-летних усилий шотландских селекционеров.

А началось все с того, что компания «Мираторг» привезла в Россию своих первых бычков Абердин-ангусской породы из Австралии и США. Им идеально подошли погодные условия и российский простор.

За животными тщательно ухаживают. Не хуже, чем за верблюдами и арабскими скакунами в Эмиратах. Их в буквальном смысле холят и лелеют, берегут от стрессов, голода, физических нагрузок. Кормят бычков большим количеством отборной кукурузы без гормонов и химических ускорителей роста, в течение 250 ней. Она-то, кукуруза, и придает очень приятный, нежный, маслянисто-сливочный привкус говядине. Поят водой из артезианских скважин, предоставляют большие площади для выпаса, где животные получают возможность почти круглосуточно пребывать на свежем воздухе и есть вволю.

Путь развития каждого бычка в компании «Мираторг» отслеживают с помощью специальных клипс с электронным чипом, которые имеют все животные. Таким образом ведется контроль за их вакцинацией и лечением, что в итоге гарантирует качество и чистоту производимого мяса. Подобного рода контроль беспрецедентен не только в нашей стране, но и за ее пределами.

Например, в США компании по производству мраморной говядины, как правило, покупают быков уже после откорма и не могут не только контролировать, но и ручаться за те условия, в которых росли бычки-коровки. В России же уход, регулярный ветеринарный осмотр, лечение и контроль за животными осуществляются на протяжении всего их жизненного цикла.

Также мясоперерабатывающее предприятие компании «Мираторг» в Брянске одно из первых в нашей стране прошло аудиторскую проверку на соответствие самым строгим требованиям последней версии международного стандарта пищевой безопасности FSSC (Сертификации Системы Безопасности Пищевых Продуктов – Food Safety System Certification). Этот сертификат гарантирует высокое качество выпускаемой продукции.

Советы потребителю

1. Приобретать мраморную говядину только у крупных производителей, чей бренд вам известен. Именно они смогут стать гарантией качества приобретенного вами мяса.

2. Если в мясо при нажатии проваливается палец – это уже не свежее мясо. Говядина должна сохранять упругость. Охлажденное мясо в герметичной вакуумной упаковке будет годным к употреблению на протяжении 60 суток. У замороженного продукта сроки хранения еще дольше.

3. Чтобы стейк по-настоящему удался, перед приготовлением ему надо дать «подышать» примерно четверть часа при комнатной температуре.

4. А готовить стейк нужно так: положите его на раскаленную сковороду и НЕ накрывая крышкой обжаривайте с каждой стороны по 1 минуте до образования корочки. Затем слегка убавьте огонь и так же без крышки дожаривайте его с каждой стороны по 3-5 минут. Снимите стейк с огня, посолите, поперчите и дайте ему отдохнуть минут 5.

5. Чтобы получилось душевно, не бойтесь фантазировать у плиты, как это делают бренд-шеф Компании Дмитрий Лазько и популярный фуд-блогер Антон Дмитриев. Они разработали 30 рецептов со стейками из мраморной говядины на каждый день. В дело пошли даже кофе (из него сотворили «обсыпку» для румяной корочки), а также чимучури, фахитос, Mix салат с диафрагмой. Ну, и, конечно, всегда приветствуется классика жанра – тартар из говядины, бефстроганов или мачете с жареным картофелем.