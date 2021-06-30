Путин рассказал, когда в Омске воздух станет чище

Вопросы экологии, поднятые россиянами на прямой линии с президентом, мусорной реформой не закончились. Фото: REUTERS

Вопросы экологии, поднятые россиянами на прямой линии с президентом, мусорной реформой не закончились. В колл-центр дозвонились жители сибирского города Омск и сообщили Путину, что буквально задыхаются. Модераторы подтвердили, что Омск стал антилидером по жалобам на экологию.

- Предлагаю правительство перевести к нам в Омск, пусть подышат нашими ароматами. – Предложили омичи. - В 2018 году наш город включили в правительственную программу «Экология. Чистый воздух». Но мы так до сих пор ничего и не почувствовали. Нас как травили угольной сажей, как травили формальдегидом или хлорводородом, так до сих пор и травят. Как нам перестать жить в газовой камере?

- Я считаю, что в Сибирь надо бы переводить определенные федеральные структуры. Или, как минимум, крупные наши компании и головные офисы, которые работают в Сибири, а основные налоги платят в Москве. Но это отдельная тема.

Что касается экологии. Предприятия там (в Омске – ред.) десятилетиями существуют. Поэтому вот они и являются загрязнителями. Первый загрязнитель – это всегда промышленные предприятия. Второй загрязнитель – это система ЖКХ. Третье – транспорт.

Что касается Омска, он включен в число вот этих 12 городов с тяжелой ситуацией. Но вот это снижение до 20 % вредных выбросов должно состояться к 2024 году. И я очень рассчитываю на то, что все-таки, несмотря на все сложности, это произойдет. Я прекрасно отдаю себе отчет в том, что жить в таких условиях – не позавидуешь. Тем не менее, работа идет.

Мало того, что Омск включен в количество 12 городов, где намечено обязательное снижение 20 % к 2024 году, предпринимаются и другие меры. Например, насколько я знаю, у вас там по-моему, четыре крупные свалки.

- Шесть. Пять участников программы «Чистая страна», – ответили омичи.

- В моих документах четыре. Две заявки на участие в программе губернатором подписаны. Но по двум полигонам, к сожалению, до сих пор нет даже заявок. И это то, на что местные региональные власти должны обратить внимание. И нужно ускорить эту работу.

Второе, что нужно сделать - у вас работает крупный НПЗ, это Газпромнефти, по-моему. И там есть достаточно большое скопление этих отложений и шлаков. Сейчас дорабатывается вопрос с руководством компании, они обещают к 2023 году 50 % этой свалки соответствующим образом переработать.

Один из загрязнителей – это общественный транспорт. И здесь есть определенные подвижки вперед. Принято решение о том, чтобы обновить транспорт в городах с неблагоприятной экологической ситуацией. И Омск попал в это число. И сейчас мы начнем работу по обновлению городского транспорта с тем, чтобы обеспечить снижение выбросов.

От проблем конкретного города Путин перешел к промышленным загрязнениям в общем.

- Ситуация требует принятия кардинальных мер. Например, мы сейчас переходим к применению на предприятиях наилучших известных технологий. Но этим не будем ограничиваться. Число постов Росгидромета надо увеличивать. Нужно не смотря ни на что обеспечить регионы контрольными приборами, фиксирующими количество выбросов. И соответствующим образом реагировать на то, что происходит. Над этим мы будем продолжать работать. Даже не сомневайтесь, – заверил президент.