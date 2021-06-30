"Научились проводить праздники в пандемию": директор "Славянского базара" рассказал о юбилее фестиваля, тиктокерах и запросах звезд

"Комсомолка" поговорила с Глебом Лапицким о празднике в условиях закрытых границ, райдерах звезд и новомодных трендах.

До старта «Славянского базара» - одного из немногих уцелевших в пандемию праздников, осталось две недели: он пройдет в Витебске с 14 по 19 июля и соберет на своих площадках около 5 000 участников (!) из России, СНГ, Европы и даже Африки. О том, как это возможно в условиях закрытых границ, о райдерах звезд и новомодных трендах «Комсомолка» поговорила с директором фестиваля Глебом Лапицким.

- В этом году «Славянскому базару» 30 лет, по фестивальным меркам – целая эпоха. Статус «ветеранов движения» не пугает?

- 30 лет фестивалю – это не про возраст, а про статусность и жизнь в быстроменяющемся медийном пространстве. То, что «Славянский базар» существует с 1992 года, говорит о его способности оперативно реагировать на критику, модернизироваться, быть актуальным и при этом оставаться брендом. Сейчас ведь как? Многие мероприятия проводятся по принципу «сначала раздуем скандал, потом проведём проект». Это не про «Славянский базар». Наш слоган не меняется много лет: «Через искусство – к миру и взаимопониманию» – и мы этим гордимся.

- А сегодняшние тренды вписываются в формат «Славянского базара»? Будет ли, например, трансляция в ТикТоке?

- Не стану лукавить: наш фестиваль – не самый молодежный проект, иначе нам пришлось бы всем срочно перейти в ТикТок, завести множество аккаунтов, устраивать флешмобы или раздувать хейт… «Славянский базар» рассчитан на взрослую аудиторию, но это не значит, что мы остались на уровне кнопочных телефонов. Параллельно с теле- и радиотрансляцией мы уходим в онлайн. Трансляции на нашем сайте и в соцсетях очень популярны: так, в 2020 году показы фестиваля набрали более 7,5 млн просмотров. Мы видим в этом вектор роста.

В этом году мы, как и раньше, не монетизируем прямые трансляции. Хотим, чтобы наши трансляции – концерты, пресс-конференции, встречи с артистами, звездные часы – были открытыми всем зрителям, особенно тем, кто не сможет разделить с нами радость юбилейного фестиваля в Витебске.

А что касается ТикТока, у нас есть площадка «Ритмы лета», где в этом году выступят и модные ТикТок-исполнители. Я сам этих ребят знаю только по трекам, а не по именам. Но это тоже символ времени. Если раньше мы знали артиста и шли на артиста, то теперь порой можем даже не знать наверняка, кто исполняет тот или иной популярный трек. Раньше попасть в телевизор считалось верхом совершенства, а сейчас все стремятся к тому, чтобы песня залетела в ТикТок, и под нее записывали кривляния. Это не хорошо и не плохо, но это факт.

На юбилейном, тридцатом фестивале ждут 5 000 участников из России, СНГ, Европы и даже Африки.

- На фестиваль приедут участники из самых разных стран – Бельгии, Германии, Греции, Италии, Казахстана, Латвии, Сербии, Узбекистана, Эквадора… И это – в разгар коронавирусных ограничений, когда границы закрыты. Кто будет добираться к вам самым необычным способом и маршрутом?

- У нас над этим работает большой логистический центр. Например, артисты из Молдовы полетят к нам через Стамбул, и тут я сразу делаю оговорку: если за эти две недели до старта ничего не изменится. Мы организуем фестиваль в такое время, когда ситуация меняется ежечасно. Но мы прикладываем все усилия, чтобы наши конкурсанты и гости успешно добрались и чувствовали себя здесь безопасно: это и ПЦР-тестирование, и ультрафиолетовая обработка помещений, и санитайзеры и многое другое. Еще года два назад ни один организатор фестиваля и представить не мог, что ему придется это делать.

- Из России ожидается внушительный звездный десант: Лариса Долина, Николай Басков, Николай Носков, Сергей Пенкин, Анита Цой… У кого из них самый «заковыристый» бытовой райдер?

- За три года руководства фестивалем мне не раз задавали этот вопрос. Боюсь показаться скучным, но за это время не было ни одного пункта, который бы вызвал у меня шок. Особенно у мега-звезд райдер очень простой. Номер люкс в гостинице - да, а вот осыпать комнату лепестками белых роз или бриллиантами – таких экстравагантных требований не было. Мне кажется, такие потребности высказывают молодые звезды, которым еще надо самоутвердиться. Хотя еще лет 10 назад пункт о фруктовой нарезке казался каким-то барством, а сейчас это уже стандартный момент. Даже если бы это не указывали в райдере, все равно мы бы каждому предложили. Есть ведь традиция белорусского гостеприимства. Да, не у всех диеты позволяют употреблять наши белорусские драники или яичницу на сале, но соблюдать диету на «Славянском базаре» невозможно: мы умеем предлагать нашу национальную кухню. Зато «наши» килограммы потом тают без следа!

- В пандемию у артистов появились какие-то новые требования, связанные с безопасностью?

- Все в рамках разумного. Понятно, что разместить несколько артистов, как раньше, в одной гримерке мы уже не можем, приходится задействовать дополнительные помещения и переходы, продумывать маршруты, чтобы артисты и коллективы по пути на сцену и после не пересекались. Но все-таки в пандемию мы работаем уже второй год и научились искусству эпидемиологической безопасности.

Глеб Лапицкий с командой уже два года подряд проводят "Славянский Базар" в новых коронавирусных реалиях.

- А какие требования у вас к зрителям? В России, например, действуют covid-free зоны, куда можно попасть только со справкой о вакцинации.

- Жестких требований к зрителям нет. Конечно, мы рекомендуем пользоваться антисептиками и соблюдать масочный режим. Но наша самая большая концертная площадка – открытая, поэтому посещение концерта можно сравнить с прогулкой по Витебску.

А вот дирекция фестиваля прошла вакцинацию: к старту «Славянского базара» уже, надеюсь, будем с активными антителами. Мне кажется, сейчас мы все уже пришли к такому принятию пандемии, когда осознаем свою личную ответственность за свое здоровье и здоровье близких. Да, можно сделать какую угодно рассадку, но если человек придет с температурой на концерт, все это будет бессмысленно.

- Как вам кажется, есть ли сейчас особая потребность в развлечениях? Многие мероприятия ведь отменяют: мол, сейчас не время, лучше переждать…

- В прошлом году я еще мог представить себе вариант, при котором нам придется переждать пандемию. Тогда казалось, что коронавирус как-то внезапно появился и также внезапно уйдет. А сейчас уже понятно, что это не так. И организаторы мероприятий должны придумать, как существовать в заданных условиях. Вот недавно мы праздновали день города Витебска, и вы бы видели, с какими счастливыми лицами люди выходили из амфитеатра! Для меня самая большая награда – видеть шеститысячный амфитеатр в эйфории. После этого даже не надо спрашивать, получилось или не получилось все задуманное.

- Вы читаете комментарии в соцсетях о «Славянском базаре»? Как реагируете на «уколы» хейтеров?

- Все прочитать невозможно, но я стараюсь быть в информационном поле, чтобы понимать, что мы сделали не так и над чем еще нужно поработать. Я с первого дня говорю, что очень положительно отношусь к конструктивной критике. Но когда пишут «надо менять формат», я этого не понимаю. Напишите, какой формат будет лучше. И я вас уверяю, что 99% предложений будут касаться того, что мы уже испробовали. Главная уникальность «Славянского базара» в том, что мы стараемся сделать проект разновозрастным, поэтому зритель всегда может выбрать, на кого он пойдет – на Долину или на Хабиба. Это наша дилемма и наша изюминка.

- А вы бы под кого зажгли – под Долину или Хабиба?

- Я бы зажег… под тишину! Любой организатор фестиваля ждет его окончания. Когда салют отстреливает, всегда есть маленький люфт тишины. И всегда стараюсь зафиксировать этот момент. Это значит, что проект окончен, можно выдохнуть, провести работу над ошибками и начать готовить праздник на следующий год.